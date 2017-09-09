"世纪飓风艾尔玛"冲击古巴 美国自忧 中国关注

你的器材不支持播放多媒体材料 "艾尔玛"夹杂狂风暴雨冲击古巴

有气象记录以来大西洋最强飓风之一"艾尔玛"冲击古巴，预计周日登陆美国佛罗里达州。中国为何密切关注？

"艾尔玛"夹杂狂风暴雨冲击古巴，这是古巴几十年来遭遇的最大飓风，尽管周六（9月9日）早上稍有减弱，从5级下调为4级，但预计将对古巴造成严重破坏。

"艾尔玛"飓风来袭前，已有上百万古巴人撤离家园，转移至安全地带。上万名外国游客早已被疏散。

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飓风"艾尔玛"是有气象记录以来大西洋上的最强飓风。近日，"艾尔玛"重创加勒比地区，圣马丁岛、波多黎各、安提瓜和巴布达等地损失惨重，已经有至少20多人因风灾死亡，数千人无家可归。多米尼加、海地、巴哈马等国纷纷采取措施紧急应对。

美国担忧

图片版权 EPA Image caption 古巴平时给游客表演的海豚都转移“避风”了。

"艾尔玛"飓风预计周日将冲击美国佛罗里达。佛罗里达州早已严阵以待，已经向该州约25%人口即650万民众发布预警令和撤离令。

这是美国德州刚刚经历了飓风"哈维"冲击后的又一次天灾。而一些专家认为，"艾尔玛"的破坏力可能超过重创德州的"哈维"，"可能造成对美国经济有史以来最严重冲击。"

美国总统特朗普早在周五发表谈话表示，艾尔玛是"具有史上罕见摧毁风险的飓风"，提醒民众警惕。

据悉特朗普与中国领导人习近平曾经举行会晤的佛州棕榈滩的私人度假村海湖庄园，也位于被下令撤离的范围内。

中国密切关注

世界第二大经济体中国的媒体密切关注"艾尔玛"冲击的有关消息，包括对古巴的冲击。

据古巴国家统计局数据显示，2016年，中国超过委内瑞拉，跃居古巴第一大贸易伙伴。

中国对古巴出口大量的汽车，电器，日用产品，并在古巴有不少承包工程。

中国也更关注"艾尔玛"对美国的冲击可能带来的经济影响，包括对贸易、油价等方面的影响。