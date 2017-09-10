图辑：飓风艾尔玛吹袭过后的英属处女岛
- 2017年 9月 10日
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五级飓风艾尔玛（Irma）上周三袭击加勒比海地区，多个岛国与英国等欧洲国家的海外属地受灾极其严重。
英属处女岛（British Virgin Island）是大中华商家熟悉的加勒比海离岸公司集中地之一，在这次风灾中，这个英国海外属地遭遇了毁灭性的破坏。
BBC团队在现场几个小时，这张照片所摄地区的大部分通讯都还处于中断状态。
已知至少五人在风灾中身亡，地区实施宵禁。
这是大西洋地区十多年来最强烈的飓风──平房被吹倒，树被撕毁。
许多英属处女岛的居民几乎失去一切。
英国陆军皇家工兵团（Royal Engineers）和海军突击队已抵达灾区协助重建工作。
当地政府还未能评估飓风所造成的确切损失。
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