朝鲜核危机：金正恩国庆日大宴核试验“功臣”

图片版权 Reuters / KCNA Image caption 金正恩（中）与夫人李雪主（左三）一同出席观看演出。

朝鲜在国庆日并未一如外界预期，再次举行核试验或导弹试射，但官方媒体发放了最高领导人金正恩出席第六次核试验祝捷宴会和文艺晚会的照片。

朝中社星期天（9月10日）发稿称，执政劳动党委员长金正恩“携夫人李雪主”出席了在平壤举行的演出。朝鲜核武计划两名关键人物——李洪燮与洪承武——陪伴在侧。

朝鲜于9月3日宣称成功试爆一枚氢弹，引发里氏6.3级强烈人工地震。中国、美国、俄罗斯、韩国和日本等纷纷强烈谴责朝鲜所作所为。

美国要求联合国安全理事会于星期一（11日）开会，表决美方提出的新一份对朝制裁决议草案。朝鲜驻联合国日内瓦办事处官员稍早前威胁，像核试验这种给美国的“礼包”将陆续有来。

据报道，劳动党党报《劳动新闻》星期天跨页刊出金正恩和李雪主到平壤人民剧院观看汇演的照片。演出曲目均以歌颂金正恩、歌颂劳动党和宣扬朝鲜军工科研为题材。

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演出中坐席最靠近金正恩的是两名核计划关键人物——核武器研究所所长、宁边核研究中心前主任李洪燮，和劳动党中央委员会军需工业部副部长洪承武。

两人举足轻重，联合国安理会、美国和韩国分别对两人颁布了制裁措施。

图片版权 Reuters Image caption 金正恩（中）的左侧分别是洪承武（右二）和李洪燮（右一）。

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图片版权 Reuters / KCNA Image caption 金正恩（中）在李洪燮（左）等军中干部簇拥下离开剧院。

在此之前，劳动党还以党中央与党中央军事委员会名义，在木兰馆宴会场宴请“洲际弹道火箭携带用氢弹试验成功贡献者”，并在在锦绣山太阳宫前拍摄大合照。

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星期六（9日）是朝鲜国庆节，观察人士曾预测朝鲜将再有军事举动，但最终并未发生。

朝中社称，金正恩在祝捷宴会上说：“此次打响的氢弹爆炸声，是朝鲜人民在艰难时期勒紧腰带，用血的代价换来的伟大胜利。”

“劳动党可靠的核战斗员们时刻也不要放松以氢弹试验的完全成功带来民族历史上的大喜事、特大事件的斗争气概，应再接再厉，取得更大的胜利。”

图片版权 AFP / KCNA via KNS Image caption 一如以往，官方媒体报道了朝鲜民众集体到平壤万寿台拜谒已故领导人金日成、金正日父子铜像情况。

图片版权 AFP / KCNA via KNS Image caption 群众集体在平壤街头载歌载舞。

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）在接受法国《星期日报》（Le Journal du Dimanche）专访时说，朝鲜核计划与导弹计划是世界上“多年来”最恶劣的危机，让他深切忧虑。

古特雷斯说，趁为时未晚，希望这威胁的严重性足以警惕大家重返理性的道路。他还呼吁安理会各成员国能团结一致。

美国希望能在安理会星期一的会议上通过对朝鲜实施石油禁运、冻结金正恩个人财产，并禁止向朝鲜籍外籍劳工发放工资。中国和俄罗斯已对此表示反对。

中国许多对朝贸易都是透过辽宁丹东进行，北京担心一旦石油禁运等措施导致平壤金氏政权最终崩溃，将为中国东北地区带来极大不稳。

图片版权 AFP Image caption 中国是朝鲜极少数的盟友，也是最重要的贸易伙伴。

图片版权 AFP Image caption 丹东是窥探朝鲜的一扇重要窗口。

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图片版权 AFP Image caption 中国担忧朝鲜经济崩溃将为东北边疆带来不稳定因素。

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