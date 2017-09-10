大西洋三大飓风一起发飙 “祸首”是谁？

图片版权 NOAA Image caption 九月确实是飓风多发季

艾尔玛横扫加勒比后直冲佛罗里达，何塞和凯蒂亚仿佛也不甘示弱。过去这几天，三大飓风在大西洋一起发飙。

艾尔玛（Irma）的强度令专家震惊，185英里的时速保持了33个小时以上，使她成为有记录以来持续时间最长、威力最大的飓风。佛罗里达州严阵以待，大规模的疏散让周日（10月8日）的迈阿密形如鬼城。

回顾周五，何塞被升级为4级飓风，以每小时140多英里的速度、踏着艾尔玛的足迹吹向那些刚刚遭受重创的地区。美国"国家飓风中心"（NHC）称何塞（Jose）"极度危险"，圣巴斯和圣马丁发布预警。

第三个飓风凯蒂亚（Katia）周五晚在墨西哥东部登陆。凯蒂亚在周六被降格为一级热带风暴，但是美国国家飓风中心仍然警告，她可能会带来强降雨，导致"山洪暴发、泥石流等威胁生命安全"的灾害，特别是在山区。墨西哥该地区还刚刚遭受本世纪以来最为严重的地震！

更加值得注意的是，所有这一切，都发生在飓风哈维（Harvey）刚刚施威两星期之后。哈维是德克萨斯州过去半个世纪以来经历的强度最大的飓风，造成极大破坏。

图片版权 JOE RAEDLE / GETTY IMAGES Image caption 飓风哈维给休斯敦造成严重破坏

科罗拉多大学研究学者Philip Klotzbach发推特说，"同时可见三个时速超过90英里的大西洋飓风，这是有记录以来的第四次。"

根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）的资料，上一次大西洋同时出现三个飓风是在2010年，它们分别为伊戈尔（Igor）、茱莉娅（Julia）和卡尔（Karl）。

但那一次茱莉娅并没有登陆的威胁，所以北美地区并未发布她的飓风警告。今年这回是第一次预警三大飓风可能同时登陆。

目前许多科学家都在思索的一个问题是，这样频繁、这样极端的飓风正常吗？有无特殊原因？

污染降低？

飓风的生成需要温暖的水域、潮湿的大气等元素。

过去一些年，不少人怀疑极端气候现象的频发与污染导致全球变暖有关，不过，却有一种观点认为，飓风的增加或许与空气污染源减少有关。

威斯康辛大学国家海洋和大气管理局的飓风专家Jim Kossin说，大西洋飓风季节受许多复杂因素影响，包括大规模洋流、空气污染—因为这通常会导致海水温度降低、以及气候变化。

普林斯顿大学环境研究所的地理学教授Gabriel Vecchi介绍，自从1990年代中期以来，大西洋进入"活跃期"。2013年到2016年相对平静，1960、70、80年代飓风也不多见。

Vecchi说，围绕飓风周期变化的原因科学界还存在争论，但有人认为，二战后工业污染急剧增加，或许导致更多颗粒阻挡太阳辐射，帮助海洋降了温。从而让飓风形成所需要的热量和湿度条件难以产生。他告诉法新社："污染减少了飓风活动。"

进入1980年代，由于实施清洁空气法案等法规，污染减轻，阳光直射海面增强，导致海水升温，给风暴添了柴。

Vecchi说，目前科学家之间争论的焦点是，对飓风的变化哪一个因素起的作用更大：洋流的变化还是污染的降低。两者都可以找到证据，但是下结论的数据不足，"我们不知道周期会持续多长，我们缺乏历史性数据。"

图片版权 ETHAN MILLER / GETTY Image caption 有些科学家认为飓风频发和气候变化有关，有些科学家说找不到确凿证据

气候变暖 ？

宾州大学气候学家Michael Mann则肯定，现在灾难性飓风的增多绝非巧合。

他说，过去几年，全球海洋表面温度是有记录以来最高的，同期出现以峰值风速保持时间来计算强度最大的飓风，不仅在南半球，也在北半球；不仅在太平洋，现在也在大西洋。

"气候变化的冲击不再是温柔的。我们正在目睹它实时发飙。悲哀的是，过去几个星期就出现活生生的证据。"

厄尔尼诺？

迈阿密NBC电视网气象部主任John Morales告诉BBC，今年这样的飓风发作频率确实不常见，或许只是"偶发"现象，但其它因素也有一定影响。

他说，今年没有厄尔尼诺现象。厄尔尼诺一般会增加太平洋风暴发生的频率，但是会减少大西洋的。此外，厄尔尼诺导致暖气流升到大气表层，"盖住了风暴的风头"，阻止飓风具备艾尔玛这样的威力。

Morales也认为气候变化对飓风有影响。他说，全球变暖绝大部分由海洋担当。 "而海洋的温度很关键。温度越高，蒸发越多，湿度越大，"而"湿度是飓风的营养剂"、

尽管气象学家对气候变暖是否影响飓风的生成频率尚无共识，但根据Morales介绍，普遍认为，"气温升高后，飓风会更少、但威力会更大。"

换句话说，全球变暖并不一定导致更多飓风的生成，但会加大其强度。

图片版权 NASA / NOAA GOES PROJECT VIA GETTY IMAGES Image caption 艾尔玛与众不同的危险点在于：她好多天持续都是超级飓风

大惊小怪？

另外一种说法则是，三大飓风同时生成没什么大惊小怪的。

"气象公司全球预报中心"的Juan Cardenas提醒，过往数据和观测无法证明近来威力更大的飓风更加频繁。

他说，根据国家飓风中心的历史记录，（大西洋中）同时有三个活跃飓风的现象确实罕见，但算不上特别罕见：大约每15年出现一次。

Cardenas还指出，除此之外，我们还要记住的一点是，在卫星成像技术出现之前，根本无法确切知道海洋上到底生成了多少飓风。