裸体有理--德国人为什么喜欢天体浴？

图片版权 Sean Gallup/Getty Images Image caption 东德贝尔瓦尔德海滩，人们尽情享受天体浴

在很多人眼里，德国人比较拘谨、甚至保守。但是，蒸桑拿、游泳、在公园或者海滨晒太阳，德国人脱到一丝不挂可都是常态。

天体浴在德国也被称作FKK，大意是身体自由文化，历史悠久，在德国相当主流。

沃夫冈·海德尔（Wolfgang Haeder）裸晒已经有60多年了，对此他非常自豪。

他说，裸体绝不是什么"挑逗、煽情"的事，那很"自然"。他认同这是德国文化的一部分，如同健步、爬山、游泳一样，人"完全彻底、全身心地"融入大自然。

沃夫冈今年87岁，当初爱上天体浴，是在波罗的海度假期间。他说，海滩上有小伙子、有大姑娘，我们会一起玩儿，通常都有运动项目，比如排球，当然要游泳。

难道就不觉得赤身裸体有点尴尬吗？对此沃夫冈的回答相当坚决，绝对没有！"对我们来说，那很自然。而且，我真有点搞不懂你为什么会这么想，你好像觉得那有一点维多利亚时代（暗指落后）？"

很显然，沃夫冈很严肃。也不该吃惊，如前所说，天体浴在德国有悠久的历史：FKK运动大约起源于100多年之前。

Image caption 亲近大自然？

英国布里斯托尔大学当代历史讲师麦克利兰（Josie Mclelan）是这一领域的研究专家。她认为，德国人爱裸体的根源在于关注健康，"（他们）认为身体暴露在阳光、新鲜空气中有益健康；裸体还常常被看作应对工业化带来的一些弊端的良药。"

当时不少人相信，天体浴对肺结核、风湿等很有疗效。到了1920年代，为健康而裸在德国越来越普及，全国各地出现出数以百计的天体保健水疗中心。

麦克利兰说，第一次世界大战之后，德国有一批人试图推广裸体运动，将其融入社会民主传统。他们认为，对广大人民群众来说，在户外的新鲜空气、阳光下锻炼身体相当重要。

Image caption 莱尼·里芬斯塔尔

纳粹统治期间，领袖人物赫尔曼·戈林（Hermann Gowring）曾提出阳光和空气"有助身心自愈"、增强国民体质的观点，但是戈林并不赞同在公开场合全身赤裸，他说这是"文化错误"，特别会威胁女性的德行。纳粹一度限制异性同地裸浴。

尽管道德压力导致当时的裸体风潮略显低迷，但仍然有不少人坚持认为，那是打造完美雅利安人的途径。其实，希特勒最喜欢的制片人莱尼·里芬斯塔尔（Leni Riefenstahl）在她1930年代拍摄的黑白纪录片中，曾大量使用强健的运动员、裸体等画面。

麦克利兰介绍说，纳粹宣传中也有很多对裸体的赞美、欣赏，特别是围绕奥运会，或者在莱尼著名的影片中。她说，"裸体成了一个强大的德国、年轻的德国、种族纯洁的德国的象征。所以从某种意义上看，这也和天体运动的一些主张比较吻合。"

二战之后，很少德国人有条件出去度假。但是到了1950年代初，波罗的海海滨再次成为东德人喜欢的度假胜地。

Image caption 1936年柏林奥运会。纳粹当时大力宣传雅利安人的种族优越。

沃夫冈回忆，当时东德人仍然可以去西方旅行，但是钱是个问题，所以波罗的海成了普通人去的地方。与许多度假者一样，沃夫冈和他的朋友也裸体游泳、晒太阳。

不过他说，裸体也是有规矩的。比如人们不喜欢被照相。"但是确实有人很过分。我记得见过有人裸体去超市。这很不好。"他还说，你公司的老板、大学的教授可能就（裸体）坐在旁边！"海滩上人人平等，裸体这事看上去很民主。"

但是，共产党并不这样看。有人认为这破坏了"社会主义道德"。当时的文化部长贝切尔（Johannes Becher）提议"为了审美……保护全国人民的眼睛"禁止天体浴。

麦克利兰说，当局甚至派出警察在海滩巡逻、强制人们穿上衣服，但是效果很糟糕。因为人们一般都拒绝听命。他们可能会嘲笑警察、围攻警察。还曾有报道说，有人会在海滩上打领带，警察来了，他们会说自己根本没裸体--带着领带呢；还有人会对警察说，我是社会主义者，我是党员，裸体没错，这是社会主义的传统。

还有一种观点说，在东德，天体浴也是一种逃避，逃避政府指定的制服、政府组织的游行、抵抗当局让全国人民顺从的企图。

沃夫冈记得，后来有些组织、比如工会等也开始赞助、推广裸体运动，声势越来越大。地方政府开始有些吃惊，后来调整对策，开办了官方的天体浴场。

图片版权 AFP/GETTY Image caption 德国东北部。波罗的海吕根岛上的度假人

没有准确数字表明在共产主义执政期间，多少东德人去官方组办的天体营地，但是，到了1980年代，大约80%的东德人表示他们裸泳。

1989年柏林墙倒塌，东德共产主义政权崩溃，沃夫冈说，他发现，有些西德人更拘谨，不懂东德人为什么如此热衷裸体。

他感觉"西方人对这样自由生活的反感有点荒唐"。沃夫冈还注意到，现在去海滩，原本对裸体很习惯的上了年纪的人也不像从前那样自由了。

今年夏天，他按惯例去海滨度假。遗憾的是，天太冷了，整整一星期不能下海……