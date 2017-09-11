飓风艾尔玛：风眼袭向佛州西岸

你的器材不支持播放多媒体材料 现场：冰上曲棍球场变成临时避难所

飓风艾尔玛的风眼已抵美国佛罗里达州大陆，在南部城市那不勒斯（Naples）登陆，当地风暴潮预计可达4.5米高。

艾尔玛较早前在佛州以西的马可岛登陆时，风速达到每小时169公里，随后逐渐减弱为二级风暴。

佛罗里达州已有三人因艾尔玛罹难，630万人需要疏散。

美国国家飓风中心于当地时间昨晚八点（北京时间今早八点）公布，艾尔玛位处迈尔斯堡市附近，正向北移动。

艾尔玛此前已肆虐加勒比海，造成至少28人死亡。

美国总统特朗普已宣布佛州进入重大灾害状态，并批出联邦紧急援助。

他形容艾尔玛是“大怪兽”，并赞扬联邦部门的处理手法。他又指自己很快会前往佛州视察。

“这次飓风出现在西方，不会造成非常大的损害，可说是我们的幸运，但我们还要继续观察它接下来几小时会如何。”特朗普说。

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艾尔玛现在何处？

飓风于当地时间15:35（北京时间凌晨03:35）登陆马可岛。

目前艾尔玛正在减弱，但美国国家飓风中心预计，当地时间周一早上以前，艾尔玛仍将维持飓风强度。

“周一早上，艾尔玛的风眼料将沿佛罗里达半岛西岸移动。”

“之后艾尔玛将会移向内陆，于周一下午进入佛罗里达北部，以及乔治亚州西南部。”

美国国家飓风中心早前在推特呼吁，那不勒斯及马可岛的风暴潮可能达到4.5米高，居民应远离岸边。

图片版权 Getty Images Image caption 迈阿密市区多处有树木倒塌

那勒斯市中心出现水浸，但相信是淡水。

市面目前平静，居民仍在街道上活动，风暴潮预计将于稍后时间到达。

艾尔玛目前向坦帕湾区域移动，该区有三百万人口，自从1921年以来未曾有过飓风来袭。

美国国家飓风中心强调，虽然艾尔玛正在减弱，但至周一为至仍然达飓风强度。

图片版权 Paul Blake/BBC Image caption 加勒比海英属海外领地遭致命飓风袭击

艾尔玛如何到达佛州？

离开古巴后，艾尔玛于当地时间周日早上，快速略过佛罗里达以南的礁岛群。

传媒报道指，周六艾尔玛飓风的边缘到达礁岛群时，一名男子因货车撞向树木而丧生。

佛罗里达半岛南部地区均现强风、豪雨及风暴潮。

佛州主要城市迈阿密的金融区，出现高达0.6米的风暴潮，其中一条主要街道水积水成河，但西部地区的损毁料将更加严重。

风暴当中，迈亚密市内两座吊臂起重机倒塌。

艾尔玛吹袭的其他地区

艾尔玛是大西洋近十年来最强的风暴，在多个加勒比岛屿造成极大破坏：

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