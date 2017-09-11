罗兴亚危机：缅甸政府不承认武装分子单方面停火

图片版权 Getty Images Image caption 缅甸当局加强了若开邦各处的警力

罗兴亚武装组织单方面公布停火一个月，缅甸政府表明不予承认。

“若开罗兴亚救世军”本周日宣布停火，并要求缅甸政府军亦放下武器。

但缅甸政府发言人佐泰（Zaw Htay）表示，政府不会与“恐怖份子”谈判。

暴力冲突上月爆发至今，已有约294,000个罗兴亚人逃离缅甸，进入邻国孟加拉。

“若开罗兴亚救世军”于8月24日攻击多个警岗，造成12人死亡，并引致政府军展开大规模反击。

在国民主要信奉佛教的缅甸，罗兴亚是一个信奉伊斯兰教的无国籍少数民族。有罗兴亚人指控，政府军与若开邦的佛教徒正残酷地对待他们，并烧毁罗兴亚人的村庄。

缅甸政府对此予以否认，指政府军攻击的是罗兴亚“恐怖份子”。

若开罗兴亚救世在推特上宣布停火，原因是为了“容许人道主义工作者进入若开邦，处理当地的人道危机”。

图片版权 Getty Images Image caption 位于孟加拉的罗兴亚临时难民营

声明又称，该组织“强烈要求缅甸政府，正面回应是次基于人道立场的停火”。

但缅甸政府发言人佐泰即日在推特回应称，政府“没有与恐怖份子谈判的政策”。

与此同时，孟加拉当局表示，该国处理大量涌入的罗兴亚人十分吃力，该国外交部长阿里（Mahmood Ali）形容，缅甸发生的暴力冲突是“种族屠杀”。

目前逃到孟加拉的罗兴亚人，居于临时搭建的营帐。虽然国际救援组织及当地志愿者均致力协助，但食水、食物及药物仍然短缺。

一些陷入困境的罗兴亚人，纷纷包围救援物资运输车辆甚至起冲突，孟加拉当局已加派警员及军队维持秩序。