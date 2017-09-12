图片版权 Getty Images Image caption 朝鲜声称，已经成功制造氢弹

在朝鲜进行第六次也是迄今为止最大规模的一次核试之后，联合国一致通过新决议，对该国实施新一轮制裁。

此前，平壤的盟友中国与俄罗斯均曾对制裁表示过质疑，经商讨后一致通过。

中国外交部在周二（9月12日）表示：“朝鲜不顾国际社会普遍反对,再次进行核试验，严重违反联合国安理会决议。中方赞同安理会就此采取必要措施。”

中国同时还再次强调朝鲜核问题必须“和平解决”而不是通过军事手段，并指出：“中方决不允许半岛生战生乱。”

俄罗斯较早前曾表示，进一步制裁对朝鲜将没有作用，之后对决议投下赞成票；俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾（Vassily Nebenzia）表示：“对核试不作切实的回应将是错误的。”

与此同时，中国与俄罗斯均重申，要求美国与韩国停止所有挑动朝鲜的军事演习，同时停止部署富有争议的“萨德”系统，以换取朝鲜停止发展武器项目。黑利在上周对这一提议表示批评，称这是一种冒犯。

严厉制裁

该决议在安理会表决中以15-0全票通过，但是制裁措施的严厉程度远低于美国此前提出的要求。

朝鲜现在将面临石油制品进口被设上限，并禁止朝鲜出口纺织品，目的是阻断武器项目的资金来源。

制裁决议于周一（9月11日）在联合国安理会会议上通过，朝鲜对此表示愤怒。

分析－BBC中国总编辑凯丽（Carrie Gracie）

这或许是迄今为止对朝鲜最严厉的制裁，但是美国还是不得不对措施作了一些让步，才得以令俄罗斯以及更重要的中国加入通过这一决议。

于是措施未能对朝鲜实施全面的石油出口禁令，而是加设了上限；也没有全面禁止朝鲜人在海外工作，而只是不再允许增加新工作职位。

制裁的目标是大幅削减朝鲜的外汇收入和能源进口，从而限制平壤核项目的财政和能源。

一如往常，更强硬制裁的关键阻力是中国。中国想令朝鲜半岛无核化，但是更希望半岛局势维持稳定。

北京正在走一条很微妙的路线：以足够严厉的制裁令平壤知道，中国对它并不满意，并避免被美国指控为同谋；但同时又不能太严厉，进而威胁到朝鲜的生存。

朝鲜国家新闻社朝中社发表的一份声明指，美国是“嗜血的野兽”，而推翻平壤的核武项目是妄想，同时还警告，如果美国最终推进更严厉的制裁，朝鲜将“绝对保证美国付出相应代价”。

你的器材不支持播放多媒体材料 与朝鲜开战，将会如何？（英文）

美国曾呼吁对朝鲜实施最严厉的制裁，包括全面禁止出口石油至朝鲜；一些分析人士认为这一措施将大大加剧朝鲜政权的不稳定。

但是新的制裁只是对朝鲜进口石油产品架设了上限。目前朝鲜的石油进口大部分来自中国。

此前提出的对领袖金正恩实施资产冻结和旅游禁令均未有最终列入决议。

而禁止朝鲜人在海外工作以及禁止该国出口纺织品——这是平壤第二大出口类别和重要的财政收入来源——的禁令则通过了决议。

美国常驻联合国代表妮基·黑利（Nikki Haley）在表决后向安理会表示：“我们对今天进一步加强的制裁并不感到愉快，我们不是要寻求开战。”

“朝鲜政权还没有到一个不能回头的地步……如果它同意停止核项目，就能够找回自己的未来。”

周一的决议是联合国自2006年以来第九次全票通过的决议。

制裁有用吗？近期对朝制裁回顾

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美国总统特朗普（Donald Trump）此前曾警告，对于任何与朝鲜做生意的国家，美国可能会切断贸易往来。

8月，美国禁止朝鲜出口煤矿的制裁令平壤损失约10亿美元（7.67亿英镑）——相当于朝鲜整个出口经济收益的三分之一。

联合国安理会的一项决议，禁止朝鲜进行任何发展核武或导弹的项目，平壤的多次核试和导弹试射是对这一决议的违犯。