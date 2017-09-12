图片版权 Wildlife Personalities/David J Slater Image caption 其实牠是男是女，双方也各执一词。

一只名为Naruto的黑冠猕猴2011年于印尼森林拿着英国摄影师戴维‧斯莱特（David Slater）的摄影机自拍，这张照片瞬间变成网红。

按照摄影师自动获得照片版权的规定，总部位于美国的善待动物组织（PETA）称猕猴也应该拥有相片的版权，并代表Naruto入禀法院。

不过经过两年诉讼，法官认为版权保障的法律不适用于动物，判斯莱特胜诉。

斯莱特同意捐出照片版权所获得的25%盈利，给予“致力保护Naruto栖息地及福利”的注册慈善机构。

图片版权 ©David J Slater Image caption 斯莱特说他花了一段时间才能够获得黑冠猕猴的信任。

组织代表律师杰夫‧克尔（Jeff Kerr）说： “这开创性的案件触发大规模国际性讨论，探讨有没有需要为动物伸延其基本权益，而不单是只关于牠们如何被人类剥削的问题。”

斯莱特说他的付出足以让他取得照片版权。他自称环境保护者，说其照片已帮助了许多印尼的动物。

有关案件是善待动物组织以Naruto名义入禀，但事实上黑冠猕猴的身分也不清楚。组织称Naruto是一只雌性猕猴，但斯莱特就说牠是雄性。

大象也自拍

黑冠猕猴并非唯一一种动物化身摄影师。

英国和泰国都曾经发生过大象用长鼻子拿起手机或相机自拍的埸面。

图片版权 Caters News Agency Image caption 加拿大游客去泰国时，大象拿了他的相机自拍。

图片版权 Latabe the elephant/Ross Parry Image caption 在英国的动物园，有游客跌下了手机，被大象拾起自拍。

有人笑言大象帮忙拍摄，一定比人类的手长很多，能够拍出更加广角的照片，不过，就要担心牠会不小心把摄影机或手机摔掉。