罗兴亚危机：多名平民遭地雷炸伤

Image caption 哈克的母亲说，她的15岁儿子生存机会渺茫

有罗兴亚平民向BBC表示，在逃离缅甸若开邦的暴力冲突期间，因踩到军方地雷而受伤，伤势严重者需要截肢。

其中一名年仅15岁的男性伤者，需要截去双腿，现在孟加拉的医院接受治疗。

暴力冲突由八月起爆发，至今已有超过30万罗兴亚人逃离缅甸。缅甸政府军否认有攻击平民。

对国际谴责不一样的回应

丁泰瑞（Tin Htar Swe）BBC缅甸语记者

联合国人权事务高级专员扎伊德•拉阿德•侯赛因（Zeid Raad Al Hussein）指控，缅甸政府针对罗兴亚群体的攻击是“种族清洗”。这是联合国评论若开冲突用词最重的一次。

联合国难民署驻孟加拉官员约翰·麦基西克（John McKissick）去年亦曾作出类似表态。缅甸政府否认曾针对罗兴亚平民作出上述恶行，并称对联合国的评论感到失望。

缅甸政府之后更就有关言论向联合国难民署及BBC国际频道作出正式投诉，指这些言论是建基于谣言、传言及单方面的意见，与真实情况相去甚远。

去年，缅甸政府针对麦基西克的言论作出即时回应，但对于今年人权高专扎伊德·侯赛因的言论，缅甸政府则未有反应。

去年，传媒无法进入若开邦采访冲突，因此缅甸政府要说外界指控没有根据，十分方便。但今年，缅甸政府准许国际传媒有限度地进入若开邦采访。政府的原意是想向外界证明，放火烧毁罗兴亚村落的是逃离的罗兴亚人。但这些公开伎俩，已因有记者目击若开邦佛教徒怀疑纵火而失效。

扎伊德又指，联合国“收到大量报告，以及卫星图片，均显示政府军及当地武装份子焚烧罗兴亚的村落；一些相符的供词亦指向法外处决、向逃走中的平民开枪等行径。”

无人会否认昂山素季领导的政府权力有限，无法控制军方的行径，但她有道德上的权威。当国际社会看到反映罗兴亚人苦难的影像，很多人均期望她能够发声。

昂山素季终于打破沉默，却将此次罗兴亚危机归咎于“错误的资讯”，她立即受到穆斯林国家，以及其他诺贝尔和平奖得主的批评。

昂山素季已取消了出席联合国大会的行程。

若开邦出现了暴动是事实，但昂山素季拒绝正视当地出现的人道灾难，拒绝承认罗兴亚穆斯林受到种族清洗，拒绝谴责军方滥权，均令她在国际上的正义、人权斗士形象严重受损。

周日，国际特赦组织指控缅甸政府军，在罗兴亚人逃离缅甸时经过的边境地区，埋下多枚地雷。

路透社引述缅甸政府军消息称，涉事地雷早于1990年代已经埋下，军方一直致力将旧地雷移走，近年并无再埋下任何新的地雷。

你的器材不支持播放多媒体材料 15岁的哈克失去了双腿

BBC记者到访孟加拉的医院，医生表示近日有大批被地雷炸伤的伤者求医。

15岁的哈克（Azizu Haque）被送到医院时，双腿已被炸毁。哈克的母亲表示，他的兄弟遭被送往另一医院，两兄弟遭遇了同样的命运。

“他们的伤势好严重，看上去跟已经死了一样。”哈克的母亲对BBC说。 “他们承受的痛苦太大了，还不如让阿拉就此把他们接走吧。”

Image caption 50岁的三子之母​​娜哈亦因为踩到地雷，双腿需要切除

另一名伤者、50岁的三子之母​​娜哈（Sabequr Nahar）则指，缅甸政府军针对她居住的村落攻击，她因此携同三名儿子逃离缅甸，期间踩到地雷。

“他们向我们开枪，又埋下了地雷。”

可怕的伤势

丽塔．查卡芭提（Reeta Chakrabarti）BBC孟加拉记者：

哈克的身体被爆炸重伤，双腿需要切除，上身亦受了伤。哈克的医生接受我们采访时，情绪明显不稳，因为他对救治哈克并无信心。哈克的血型较为罕见，医院内又没有血库，也找不到捐血者。

在隔邻的女病房，身型娇小的娜哈则显得筋疲力竭。她说自己与三名儿子一同逃出缅甸，自己殿后。她的三名儿子目前安然无恙。

目前尚不清楚地雷究竟由谁埋下，以及是何时埋下。但医院内伤者的状况，令外界对缅甸政府的说法有所质疑。

冲突始于8月25日，罗兴亚武装份子攻击若开邦的多个警岗，造成12名维安人员死亡，并引发缅甸当局的大型军事行动。国际社会对政府的作为予以谴责。

周一，联合国人权高专扎伊德批评，缅甸政府军针对罗兴亚穆斯林的行动是“残酷的军事行动”，以及“种族清洗的教科书式案例”。

你的器材不支持播放多媒体材料 罗兴亚村庄被纵火焚烧

逃离缅甸的穆斯林称，他们的村落被放火焚毁，平民也遭到攻击，指政府的军事行动目的是将他们赶出缅甸。

瑞典及英国向联合国安理会提出，就若开邦“不断恶化的情况”进行闭门会议，安理会计划于本周三开会讨论缅甸的暴力冲突。

缅甸当地穆斯林组织“缅甸伊斯兰教总会”周六则发表声明，表示伊斯兰教从无宣扬祸及无辜的恐怖活动，将罗兴亚武装组织“若开罗兴亚救世军”称为“极端、恐怖主义组织”并予以强烈谴责，呼吁各界与政府当局合共制止恐怖活动。

你的器材不支持播放多媒体材料 救援组织说，罗兴亚难民亟待救援物资

罗兴亚是居于若开邦的无国籍族群，若开邦民众主要信奉佛教，罗兴亚人则以穆斯林为主。罗兴亚人被指属非法移民，在缅甸长期受到逼害。

自若开冲突爆发后，大批罗兴亚人逃离缅甸，孟加拉现已接收数以十万计的罗兴亚人。

现有的难民营已爆满，新来者只能在极不理想的空间歇息。

缅甸政府实际领袖、国务资政昂山素季因未能保护罗兴亚族群，受到国际舆论谴责。

但罗兴亚人是缅甸主流舆论极不待见的群体。周日，缅甸中部地区马圭省（Magway）一名穆斯林肉贩的寓所受袭，警方需发射橡胶子弹驱散施袭者。一名示威者向法新社表示，此次行动是针对若开冲突的回应。