袋鼠太多了　澳洲人提倡用“吃”解决？

图片版权 AFP Image caption 袋鼠是澳大利亚的象征，但同时也令当局很头疼

由于野生袋鼠数量越来越多，影响环境可持续发展，澳大利亚一些土地持有人及生态学家呼吁，澳洲人应考虑多吃袋鼠力。

澳洲政府2016年的统计数字显示，全澳共有4500万只袋鼠，数量几乎是澳洲人口的两倍。

2010年，袋鼠数量仅2700万。分析指袋鼠数量急增，与当地雨量增多导致食物产量同步增长有关。

澳洲有严谨的人道屠宰动物政策，每个省份均有根据不同物种的可持续性，订定严格的商业猎牌限额，以及物种数量控制。

当地传媒报道，由于需求不大、利润不高，大部份省份发出的商业猎牌数目均未达上限。

以控制数量为目的袋鼠清理行动，在澳洲一直备受争议，批评者认为目前没有证据显示，控制袋鼠数量有助保护环境。

根据澳政环境部门的网站所述，被猎杀动物的皮毛将会成为出口商品，但它们的肉一般而言会被丢弃，因为市场没有需求。

袋鼠是澳洲的象征，当地人一直颇为抗拒进食袋鼠肉。

图片版权 Reuters Image caption 袋鼠在澳洲内陆地区与市区住宅区均很常见

但也有澳洲人认为，一些访澳游客喜欢尝试澳洲特有肉类，袋鼠可成为鸸鹋（一种大型鸟类）及鳄鱼以外的又一款新奇菜式。

提倡食用袋鼠肉的一方指，袋鼠肉脂肪量低，亦较养殖动物生产更少甲烷，因此较为环境。

阿德莱德大学教授柏顿（David Paton）向澳大利亚广播公司示，澳洲社会应该支持“袋鼠清理计划”控制袋鼠数量，以保护澳洲其他地区的生态环境，否则澳洲的生物多样性将大大减少。

“数量过多并不是袋鼠的错，可能是因为我们过于抗拒向它们动手，将它们自生态系统中移除，以防止造成的损害。”

“我们要采用人道的手段控制其数量，也要好好想想如何‘善用’因而被猎杀的袋鼠。 ”