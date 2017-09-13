图片版权 AFP Image caption 丹东银行已被美国财政部列入黑名单。

中国大型银行正默默地脱离朝鲜资金，并非因为其麻烦的近邻，而是害怕美国的反弹。

在中国邻近朝鲜边境的银行分行对BBC说，他们被下令不能够为朝鲜的人民和企业开任何新的帐户。

这并非联合国制裁的内容，而是为了应对美国针对中国境内被指与朝鲜有关的银行所采取的措施。

除了联合国的制裁，美国财政部亦有制定制裁方案，把一些被指协助朝鲜研发核武的企业和人士列入黑名单。

美国（甚至外国）企业如果与黑名单中的任何人士或企业有贸易来往，可能会在美国受到严厉的惩处。

“管道”

中国金融机构被指控洗钱、支援朝鲜洲际弹道导弹及核弹头发展。

平壤政府被指利用掩护公司，透过中国的银行在世界各地转移资金。

有见及此，美国官员要胁或会把中国大型银行放进黑名单。如果国际社会制裁这些大型机构，或会震撼全球经济。

美国实际上已发出了警告讯号。

早前，相对较小的丹东银行已被列入黑名单，美国人或企业不能够再与丹东银行有生意来往。

美国财政部表示：“丹东银行成为朝鲜进入美国及国际金融体系的管道，包括转移数以百万计资金予与朝鲜大杀伤力武器及弹道导弹计划相关的企业。”

央行指示？

中国的大型银行不能够承担美国这种举措的风险。

至少七间中国银行及工商银行分行职员向BBC证实，暂不再开设新的朝鲜帐户，并称有关规定在数个月前经已实施。

一名工商银行职员说，规定是依据中国人民银行的指示。

BBC 向中国人民银行所作出的电话及传真查询也未有得到回复。

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一袋现金

在吉林省长春，一名中国银行职员指，所有有关朝鲜的一切银行活动目前已经暂停，因为朝鲜目前被制裁。

不过也有方法去解决这个问题。

朝鲜官员可以携带一袋现金经过图们江，并找一名中国公民作为中间人，以其名义开设帐户。

目前仍然未知道现有朝鲜帐户是否还能够运作，或是有可能被强迫暂停。

割席？

当BBC问中国外交部发言人耿爽有关朝鲜银行帐户的事宜，耿爽回答说：“你刚才提到的具体情况，我不了解。我想强调的是，中方反对在联合国安理会框架之外实施单边制裁，尤其反对其他任何国家根据自己的国内法对中方的实体或个人实施所谓的‘长臂管辖‘。”

‘中国可能反对美国的“长臂管辖”，但亦倾向与一些朝鲜人割席以避免经济受损。

根据美国政府，美中两国货品及服务贸易金额去年超过600亿美元。

中国的大型银行对此有利，难以想象美国想危害到两国贸易。

当然，除了全面制裁，仍然有一些较轻的制裁措施可以推行。

但中国并不乐见，任何丑闻令国内的大型金融机构形象受损。

所以北京愿意放弃与朝鲜“数以百万”计的贸易往来，以抓紧与美国“数以亿”计的生意。