分析：罗兴亚问题背后的话语权之战

图片版权 Getty Images Image caption 冲突再起至今，大批罗兴亚难民涌入孟加拉

讨论缅甸的罗兴亚问题，用字上的选择十分关键——随着若开邦的冲突再度成为国际焦点，各方在加紧行动的同时，也在抢夺事件的话语权。

在事件中心的族群自称“罗兴亚人”，但缅甸政府及当地媒体并无使用这个名称，他们唤这群人作“孟加拉人”。

“少数民族”

缅甸执政党“全国民主联盟”发言人年温（Nyan Win），今年八月底接受自由亚洲电台访问时表示：“我觉得使用什么名称是个重大问题。他们形容‘罗兴亚’为一个种族，但这是完全错误的。”

年温指，目前没有罗兴亚人存在于缅甸的“历史记录”，将其称为种族“是对缅甸主权的侵犯”。

你的器材不支持播放多媒体材料 世上“最受迫害”的族群：罗兴亚人现身说法

但说没有任何证据显示罗兴亚人世代居于缅甸，并不全然准确。

虽然该族群于1950年代才开始使用“罗兴亚人”一词，但南亚人及穆斯林在若开邦聚居已有几百年。该地区曾经是独立的“阿拉干王国”（Arakan kingdom）。

之后，不断有南亚人迁移至该地区定居，包括英治时期的（1824-1948）的南亚工人。

“非法移民”

缅甸当地民众究竟如何看待这个族群？有论者认为，国际社会并无理解当中的复杂性。

缅甸1982年实施的公民法，并不承认英治时期移民的公民权，但前英国驻缅甸大使汤金（Derek Tonkin）则指，与媒体所描述的不同，缅甸政府将现居若开邦、于1948年后非法入境的民众视为罗兴亚人，这群人占目前若开人口中的三成。

缅甸政府认为，罗兴亚一词“源自巴基斯坦或孟加拉的圣战组织”。

图片版权 Getty Images Image caption 在缅甸不少人眼中，“罗兴亚人“并不存在，有的只是孟加拉非法移民

“罗兴亚不是一个种族，而是一个政治建构出来的概念，这是很清楚的。”外交杂志《外交家》（The Diplomat）一名评论家写道。

“国际社会使用‘罗兴亚人’一词，以确立若开邦穆斯林族群存在的论述。然而，研究罗兴亚史的学者并不认为这是事实唯一的版本。”

“这是非常重要的合法性问题，但国际社会却没有尝试了解当中的复杂性。这令若开邦的佛教徒越来越感到不被理解、被针对。”

“孟加拉恐怖份子”

缅甸政府目前对罗兴亚问题的取态，亦侧面证实了这个观点。

早前土耳其副总理在推特上，分享了一批声称是罗兴亚冲突的照片、结果被证实并非摄于今次冲突。缅甸政府实际掌权者、国务资政昂山素季首次回应罗兴亚冲突时，就提到这件事。

“土耳其副总理分享的这些假消息，只是众多虚假消息的冰山一角。这些经过计算放出的假消息，意在挑起不同族群间的纷争，协助推动恐怖份子的议程。”昂山素季的办公室表示。

图片版权 Reuters Image caption 外界对昂山素季寄予很高的期望，以为她有化解国内问题的权威和能力。

今次暴力冲突的触发点，是“若开罗兴亚救世军”于8月25日攻击若开邦的数个警岗。

缅甸政府指控，该组织有意在缅甸建立伊斯兰国度，并发动“反恐”军事行动。

据联合国估计，冲突再起至今已经有超过1000人丧生，逾30万人由缅甸逃亡至孟加拉。

国际人权组织“人权观察”引述目击者指，一些罗兴亚民居被军队用军用直升机、迫击炮等破坏、焚毁。该组织利用卫星图像，确认到21个发生大型火灾的地点。

你的器材不支持播放多媒体材料 罗兴亚村庄被纵火焚烧

面对这样的形势，缅甸当局对用词十分谨慎。政府警告媒体必须使用所谓的“恐怖份子”一词——连使用略为温和的“叛乱份子”也不可以——否则将面临整肃。

当地新闻网站Mizzima引述昂山素季办公室的官方声明表示：“不以‘孟加拉恐怖份子’称呼若开邦的施暴者，就暗示该媒体支持极端恐怖主义及若开罗兴亚救世军。 ”

社交媒体上的舆论战

与缅甸政府立场相似的言论，正在透过推特广泛传播，尤其在就事件发声的国际名人的推特留言下更是常见。

非政府人权组织Fortify Rights总监史密斯（Matthew Smith）就批评，土耳其副总理在评论时事件转发虚假图像，是一次“无助于解决问题”的介入方式。

虽然史密斯是在批评这些虚假图像，但在他的发言下方，大批以缅甸名字注册的推特用户，仍然狠批他正在传播这些处假图像。

有推特用户更上载一些血腥的尸体图片，指他们是“被孟加拉恐怖份子杀害”的受害者。另有网民传播一些卡通，当中描绘罗兴亚人一边寻求国际人道援助，一边暗地里杀害缅甸平民。

其他发言支持罗兴亚人的国际名人，包括诺贝尔和平奖得主马拉拉、以及人权观察执行主席罗斯（Ken Roth）的推特下方，亦有不少这样的留言。

周边地区支持哪一方？

东南亚地区一些其他国家的政府，也附和着缅甸当局对事件的定性。

9月5日，泰国政府宣布应缅甸政府请求，会将罗兴亚人称作“孟加拉人”，并要求该国传媒跟从。

印度总理莫迪9月7日会见昂山素季时，则表示他“对若开邦的极端主义暴力、针对安全部队的暴力，以及对当地无辜平民的影响感到忧虑”，因此招来回避争议的指责。

然而，支持罗兴亚人的势力亦在争取话语权，当中除了政治领袖，还有伊斯教及圣战组织。

阿尔盖达的也门分支及阿富汗塔利班组织，均呼吁穆斯林声援罗兴亚人，一些支持伊斯兰国的即时通讯群组亦在传播同样的讯息。叙利亚新兴武装组织“沙姆解放联盟”（Hayat Tahrir al-Sham ）也曾就事件发言。

雅加达“冲突政策与政治分析研究所”（Institute for Policy Analysis of Conflict）就警告，一些东南亚人有强烈意向加入若开罗兴亚救世军。

图片版权 AFP Image caption 若开邦的警察部队受到了罗兴亚武装分子的袭击。

该研究所的总监钟斯（Sidney Jones）指出，印尼强硬派穆斯林组织“伊斯兰防卫者阵线”（ Islamic Defenders Front）近日规模大增，有数以千计的人登记成为义工，前往向罗兴亚人提供援助。

东南亚地区已有数个活跃的圣战组织，包括菲律宾南部的“毛特组织”（Mautes）及印尼的“神权游击队”（Jemaah Ansharut Daulah）。上述两个组织均于中东的伊斯兰国组织有关联。

分析人士均认为，恐怖主义组织正在支持甚至渗透若开罗兴亚救亚军，但该组织强调其首要目标是保护罗兴亚人，免受缅甸政府的“压迫”，否认与其他圣战组织有联系。