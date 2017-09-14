为何特朗普阻中资公司收购美国晶片公司？

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美国总统特朗普周三签署行政命令，禁止一间背后有中国支持的私募基金公司收购美国晶片制造商，理由是“对国家安全构成威胁”，并要求30日内全面永久中止交易。

这家中方支持的公司Canyon Bridge Capital Partners，在去年11月提出要以13亿美元收购莱迪思半导体制造商 。两间公司对此感到失望，但已终止有关交易。

中国商务部对美方做法表示关切，并指有关审查不应成为“保护主义”的工具。

特朗普上个月才签署备忘录，指示有关当决定是否就中国涉嫌侵犯知识产权的行为展开调查。美国政界和军方都促请政府要审视中国在美国的投资，特别是关乎科技行业。

图片版权 AFP Image caption 中方对事件表示关切，批评做法是保护主义。

与中国太空计划有关？

美国财政部声明称，美国海外投资委员会和总统审视了有关交易，认为交易“对国家安全构成威胁”。声明并指出有关风险是涉及知识产权的转移，质疑中国政府有份支持这宗交易。

据路透社去年11月报道，本部位于加州的Canyon Bridge在去年成立，业务重心在科技投资领域，部分资金来源来自中国政府，并且与其太空计划有间接关系。

报道曝光之后，美国加强了监管审查，国防官员亦就这宗收购表示关注。

据白宫网站所列出的行政命令内容，Canyon Bridge的有限合伙企业，包括一间在香港注册的奕泰资本有限公司（Yitai Capital Limited），此公司于2016年10月在香港登记，其母公司为China Venture Capital Fund Corporation Limited。

莱迪思是美国少数可生产编程逻辑晶片的厂商，其生产的半导体，可以为企业把软件放进晶片，公司约三分之一的收入来自中国，但在2015年至2016年都录得亏损。

莱迪思称已没有和美国军方有交易，所以不认为会构成安全风险。但美国政府今次的声明中，提到美国政府亦有用莱迪思的产品。

Canyon Bridge称这本来是一宗“很棒的交易”，表示会继续其他投资，但没有回应国家安全的指控。据路透社消息，Canyon Bridge有意收购一间英国半导体公司，但同样地，相关交易需要经过美国海外投资委员会审批。

直接游说失败

一般而言，美国总统会按海外投资委员会的建议作出有关决定，不过在今次审批，涉事公司尝试绕过委员会，直接游说特朗普，做法罕见。

在游说过程中，公司声称可以为莱迪思招聘多一倍员工，以讨好特朗普的“美国优先”、“增加國內就業”的政策。

不过最终特朗普仍然根据海外投资委员会的决定。

路透社分析认为，特朗普今次叫停这宗交易是发出明确信号，强调美国反对涉及潜在军事技术的并购交易。

翻查资料，今次是27年来第4次，美国总统以国家安全为由阻挠企业交易，全部均涉及与中国有关连的企业。

图片版权 Reuters Image caption 新华社在4月已表示特朗普已接受习近平邀请，将于今年对中国进行国事访问，外界估计在十九大后，即11月成事。

“保护主义”

中国商务部发言人高峰表示，中方对事件表示关切。他说，对敏感领域的投资进行安全审查，是一个国家的合法权利，但不应该成为推行“保护主义”的工具。

高峰表示，中国企业在境外收购国外的公司，是企业自主决策的市场行为，“希望有关国家能够客观、公正地看待中国企业的境外收购，对这种正常的商业行为给予公平的待遇，为其创造合理、透明的经营环境，避免对投资者信心产生影响。”

早前有报道指，特朗普会在中国十九大后访华，外界关注美国会否有更多影响两国贸易的举动。