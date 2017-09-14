联合国指罗兴亚人道危机达“灾难”程度

图片版权 EPA Image caption 一个星期之内，逃往孟加拉的罗兴亚难民人数增长了两倍

联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）表示，缅甸的罗兴亚穆斯林现正面对“灾难性的人道主义危机”。

古特雷斯指出，怀疑是缅甸政府军针对罗兴亚村庄进行的攻击，完全不可接受。缅甸军方一直指他们正在打击武装份子，否认有攻击平民。

古特雷斯又呼吁各方采取紧急措施，停止暴力冲突。

冲突自上月爆发至今，已有约38万罗兴亚人由缅甸逃往孟加拉国。一些罗兴亚村庄被焚毁。

罗兴亚人信奉伊斯兰教，在信奉佛教的缅甸主流社会中属于少数，在缅甸被视为非法移民，长期受到迫害。罗兴亚人世代居于缅甸，但公民身份不获承认。

图片版权 Reuters Image caption 昂山素季表示这次危机被大量“虚假消息”扭曲

缅甸政府实际领导人、国务资政昂山素季，被国际舆论批评未有妥善处理罗兴亚问题。昂山素季将缺席下周联合国大会的一个重要辩论。

但昂山素季将于联合国大会举行的同日，即9月19日，发表电视讲话。当地官员透露她的讲话将会围绕“国家和平与和解”。

自生自减

BBC记者贾斯廷•罗拉特（Justin Rowlatt） 孟加拉报道

图片版权 EPA Image caption 一些热心的孟加拉人正在主动为罗兴亚难民提供援助

一些罗兴亚难民表示，他们完全无法接触到任何国际救援组织及救援物资。

他们指自己的身份证明文件上，写有他们的名字及来自哪个村落，但他们带着这些文件在逃离缅甸时，在边境被没收，他们因而失去了身份证明。

联合国的立场

联合国难民处指，目前供给孟加拉罗兴亚难民营的物资极为不足。

联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会尽力提供援助。

你的器材不支持播放多媒体材料 罗兴亚村庄被纵火焚烧

“此次的人道主义危机是灾难性的。上周有12.5万罗兴亚难民逃到孟加拉，现在人数已激增至38万人。”

“很多罗兴亚难民目前住在临时搭建的难民营，或愿意收容他们的当地居民住处。很多罗兴亚妇孺饱受饥饿，出现营养不良。”

被问到今次冲突是否种族清洗，古特雷斯表示：“多达三分一的罗兴亚人口要逃离缅甸，你能找到（比种族清洗）更切合现况的描述吗？”

古特雷斯指说，他早前已对武装组织“若开罗兴亚救世军”发起的攻击，予以谴责。但他亦认为目前政府军的军事行动应予暂缓，而逃离缅甸的罗兴亚人亦应获准回到缅甸。

联合国安理会一致发表声明，谴责“最原先针对安全部队的攻击，以及之后发生的暴力”，并表示“关注军事行动当中的过份武力”，呼吁各方立即采取行动“终止在若开邦的暴力，让冲突降温，重建法律与秩序，保障平民安全。”

声明又呼吁解决难民问题。

英国常驻联合国代表马修·里克罗夫特（Matthew Rycroft）认为，安理会各成员国均同意这份声明，意义重大，因为这是九年来安理会首次就缅甸事务达成一致立场。

若开邦发生了什么？

8月25日，武装组织“若开罗兴亚救世军”袭击若开邦多个警岗，政府军随即作出回应，爆发冲突，大批罗兴亚平民逃离甸。

很多逃离缅甸的罗兴亚人指，军方的行动十分暴力、残酷，更指控军方纵火烧村，意图将他们逼走。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC记者查克拉巴蒂（Reeta Chakrabarti）看到了双腿截肢的哈克，从他的母亲口中听到了他们的遭遇。

缅甸驻联合国代表团将今次暴力冲突归咎于罗兴亚武装份子，并指缅甸不会容忍这些暴行。

缅甸政府发言人佐泰（Zaw Htay）表示，若开邦北部原有的罗兴亚村落中，有约三成、即176个村落已空无一人。

目前若开邦限制外界人士进入，但BBC驻东南亚记者乔纳森·赫德（Jonathan Head）等多名记者，在参与由缅甸政府安排的采访团期间，目击罗兴亚村庄焚烧，而缅甸警方袖手旁观。

在新一轮冲突爆发后，孟加拉接收了近40万难民，但联合国指出，孟加拉此前本已收容了数以十万计的罗兴亚人。

另有部份罗兴亚人仍留在缅甸，居于当地收容所。

罗兴亚人是谁？

联合国人权事务高专扎伊德•拉阿德•侯赛因（Zeid Raad Al Hussein）早前批评，缅甸政府军针对罗兴亚穆斯林的行动“是种族清洗的教科书式案例”。缅甸政府对此予以否认。

你的器材不支持播放多媒体材料 世上“最受迫害”的族群：罗兴亚人现身说法

缅甸有最少一百万罗兴亚人，当中大部份信奉伊斯兰教，另有小部份信奉印度教。他们被指来自现今孟加拉及印度西孟加拉邦地区，但已在缅甸居住数个世纪。

缅甸法律并不承认罗兴亚人为少数民族，他们因此没有公民身份。 “人权观察”曾形容，罗兴亚人是世上人口最多的无国籍族群之一。

“对人身自由的限制，以及基本医疗服务的缺乏，令此前因暴力而流离失所的罗兴亚人，面对极大人道主义危机。”该组织说。

孟加拉总理哈西娜公开表示，缅甸应该收容这批罗兴亚难民。

周三，缅甸军总司令敏昂莱指，缅甸不会接受及承认“罗兴亚人”一词，因为这形同“隐瞒真相”。缅甸政府的一贯立场是，“罗兴亚人”实际上是来自孟加拉的非法移民。

“若开邦的佛教徒是当地的原居民，他们的祖先长居于当地。”敏昂莱说。