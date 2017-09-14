图片版权 Bank of England Image caption 奥斯汀肖像下面印有《傲慢与偏见》中的名句。

新版印有女作家简·奥斯汀（Jane Austen）的英镑10元货币周四（9月14日）正式上市流通。这标志着英女王之外的女性头像重新回到英国央行（Bank of England）发行的英镑中。

上一位出现在英镑上的女性历史人物是19世纪英国社会改革家和慈善家伊丽莎白·弗莱（Elizabeth Fry）。

5英镑上的弗莱头像最近被前英国首相丘吉尔头像所取代。

被简·奥斯汀"取代"的是著名自然学家查尔斯·达尔文。

图片版权 Bank of England Image caption 新的10镑钞票上市。

英国央行行长马克·卡尼（Mark Carney）说，"我们的货币代表着共同的记忆，这是一座知识库，让大家认识英国辉煌的历史，并展示那些伟大的英国公民所作出的贡献，"

"新的10元英镑赞美了简·奥斯汀的作品。她的小说享誉全球，直至今日仍然和刚发表的时候一样有影响力，" 马克·卡尼说。

在苏格兰，多家银行拥有印钞权。它们将在未来几周发行新的十元英镑。

苏格兰发行的英镑上将继续保有女性代表形象。登上苏格兰英镑的是妇女参政论者艾尔西·英格丽斯（Elsie Inglis）。她的面孔出现在苏格兰克莱兹代尔银行（Clydesdale Bank）发行的50英镑上。

英镑上的女性

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作为君主立宪制国家，英国法定货币正面一直印有现任君王的肖像画。因此，英女王伊丽莎白二世的肖像最近几十年始终位列各币值英镑纸币的正面上。英国自1950年代发行的"B系列"英镑以来，各币值英镑纸币背面图案一改以往的狮子形象，改以英国历史上著名人物肖像。

除了伊丽莎白二世女王之外，已经有三位女性肖像出现在英镑上。

南丁格尔

1975年，10英磅纸币的背面印上了南丁格尔这为杰出护士的画像和她抢救病患的场景。

伊丽莎白·弗莱

2002年，5英镑纸币。弗莱是19世纪英国社会改革家，推动了监狱改良运动。1817年，她建立了女囚改革协会，随后引发了英国的女囚改革。由于对推动更加人道地对待囚犯做出的贡献，弗莱被称为"监狱天使"。

2013年，英国央行决定在2016年更换5英镑纸币时，以前首相温斯顿•丘吉尔头像来取代伊丽莎白•弗莱。当时的英国舆论曾经爆发过长时间的争论和抗议，抗议者认为除了英国女王以外，纸币上必须保留有至少一位女性形象。

简·奥斯汀

最新登上英镑的简·奥斯汀同样活跃在19世纪，其知名作品包括《傲慢与偏见》、《爱玛》、《劝导》和《理智与情感》。

在一项"千年作家评选"中，简·奥斯汀被评为仅次于莎士比亚的十大作家之一。奥斯汀最出名的小说《傲慢与偏见》总计销售已超过2000万册。

新版10英镑正面除了英女王伊丽莎白二世的肖像外，还有奥斯汀安葬处温彻斯特大教堂（Winchester Cathedral）。

钞票背面则印有奥斯汀的肖像，底部印上了《傲慢与偏见》中的一句话："我敢说，所有事情没有比读书更令人愉悦的。" 这句话出自《傲慢与偏见》中的女性人物卡罗琳·宾利（Caroline Bingley）。她事实上对书毫无兴趣，只是试图用语言来打动可能的追求者达西先生。

图片版权 Reuters Image caption 几位英国女性在奥斯汀安葬处温彻斯特大教堂庆祝带有其肖像的钞票面世。

亚洲钞票上的女性

在亚洲，也有一些女性人物出现在钞票上。据不完全统计，这些女性包括：日本明治时期的女作家樋口一叶的肖像被印制在5000日元的纸币上；土耳其50土耳其里拉背面印制有该国著名小说家和妇女权利领袖法特玛·托普兹的肖像；韩国画家申师任堂的肖像出现在50000韩元纸币上。

中国现在流通的第五套人民币除了少数小面值货币外，1元以上钞票正面全部是中共领导人毛泽东头像，背面则是风景和建筑。

逐渐退市的第四套人民币中，两元纸币正面由右到左依次为维吾尔族、彝族人物头像，两个头像均为女性。一元纸币正面由右到左依次为侗族、瑶族人物头像，均为女性。还有一些不同民族的女性头像出现在各种币值的钞票上，但基本都以显著的服饰代表所在民族，不是一位具体的历史人物。

已退出流通的第三套人民币上出现的人物形象特点是代表"各行各业"。1元纸币正面单独出现一位女拖拉机手。其他币值上还出现了纺织工人、教师等女性形象，但都不是某位具体人物。

目前在澳门使用的澳门币纸币上没有出现人物形象，大部分形象是标志建筑。香港纸币上也没有出现人物形象。

台湾使用的新台币单独出现的人物肖像没有单独的女性历史人物，只有孙中山、蒋介石等政治领袖。

塑胶争议

10亿张印有简·奥斯汀头像的塑胶货币已经进入流通。英国央行称，使用塑胶的还包括5英镑货币。新货币将比以前的纸币更干净更耐用。

有宗教和素食团体抗议塑胶货币制作过程使用了动物油脂。但英国央行在调查之后表示将继续采用该工艺。

英国央行说，作出这一决定是审慎的。

央行称评估了能否采用棕榈油或椰子油代替动物油脂，但结论是这些原材料的供应可能缺乏可持续性，同时改变制作工艺会给纳税人带来可观的负担。