这些了不起的发明有一个共性：都是才女的杰作

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你心目中的发明家是什么样的人？像爱迪生那样？或者达芬奇、赖特兄弟？还是玛丽·安德森、玛丽·居里和安冢本呢？

古往今来，改变世界和人类生存状态的发明创造无计其数，其中才女的贡献不亚于才子。有些发明已经融入现代科技峰峦的基座，有些则锋芒初露，假以时日，即可重新定义一个或多个专业领域。

下面就来盘点一下，眼下有哪些人们习以为常的"标配"根植于才女们的重大发明。

1. 电脑软件

格蕾丝·霍珀（Grace Hopper）被称为计算机软件之母。第二次世界大战期间，海军中尉霍珀加入美国Mark-1计算机程序编制组。这台计算机能在一秒钟内进行3此加法运算，当时堪称奇迹。

几年后，霍珀开始写指令编码。1957年，她设计的Flow-matic系统问世，成为第一个英语数据处理的编译程序，也是第一个运用词语的计算机语言，两年后她在次基础上与同事一起设计了Cobol 语言。Cobol的句法和术语更接近自然英语。

她另一项为人熟知的贡献是现在通用的术语"臭虫"（Bug）和"除虫"，即排除电脑程序故障。1946年，她在发生故障的MarkⅡ计算机的继电器触点里找到了一只飞蛾，这只虫子"卡"住了机器的运行。霍珀顺手将飞蛾夹在工作笔记里，称之为搜索排除程序故障过程中找到的第一只"臭虫"。

2. 来电显示、呼叫等待和光导纤维

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电话功能标配中的来电身份显示和呼叫等待功能该归功于谁？ 美国理论物理学家雪莉·安·杰克逊博士（Shirley Ann Jackson），具体而言是她1970年代的基础研究。

她和同事们的研究还为便携式传真机和太阳能电池的问世打下基础，而最令人瞩目的发明，非光导纤维莫属。

杰克逊博士还是第一位从麻省理工大学获得博士学位的非洲裔女性，美国第一位担任一流大学校长的非裔女性。

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3. 汽车挡风玻璃雨刷

这个刷子是一位名叫玛丽·安德森的女性发明的。

1903年冬天，玛丽·安德森到纽约去，赶上下雪，她的司机不时得打开车窗清除挡风玻璃上的积雪。车里的乘客每次都冷得哆嗦。她为此设计一个能从车内操纵的橡皮刷子，1903年获得专利。

但当时各大汽车制造商都不看好这个设计，认为会分散司机的注意力。多年后，雨刷成为汽车标配，而安德森夫人却没有从她的设计中获利。

图片版权 NASA Image caption 生产太空站要用特殊的电池

4. 空间站电池

国际空间站使用的电池可以说是一名波多黎各裔女科学家的发明 - 奥尔加·D·冈萨雷斯-萨纳布里纳（Olga D Gonzalez-Sanabria）。她1980年代研发的技术使得这种有特殊需求的镍氢电池得以问世。

冈萨雷斯-萨纳布里纳博士现在是美国宇航局（NASA）格伦研究中心工程部负责人。

5. 洗碗机

约瑟芬·科克伦（Josephine Cochrane）被称为现代洗碗机之母。

图片版权 Getty Images Image caption 早期洗碗机是这样的

约瑟芬喜欢在家请客招待朋友，但佣人的洗碗速度常常跟不上趟。她就想，要是有一种机器可以洗碗又不会把碗碟弄破就好了。

心到手到，结果就设计出了现代洗碗机的雏形。她的洗碗机是这样的：用马达驱动铜锅炉里的一个轮子，利用水压清洗。

她是蒸汽船发明者约翰·费奇（John Fitch）的孙女。

科克伦的丈夫酗酒，去世时留下一堆债务。为了偿债，她在1886年为自己的设计申请了专利，随后自己开了间制造洗碗机的工厂。

6. 家庭保安系统

玛丽.V.B.布朗（Marie Van Brittan Brown）出生于牙买加，1960年代在纽约皇后区当护士。她和电工丈夫住的街区治安不好，她又经常独自在家，不免害怕，便设计了一款家庭闭路监控系统，成为现在全球无数家庭安装的家庭保安系统的鼻祖。

布朗1966年设计安装的家庭保安系统用摄像机通过闭路电视把来客影像投射到屏幕上，户主可以通过对讲系统跟门外的来客对话，还有一个紧急按钮可以立刻报警，也可以通过遥控开门锁门。

她为这个系统申请了专利，把丈夫列为第二发明人。

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7. 超级强韧纤维凯夫拉（Kevlar）

人们更熟悉的叫法是"防弹纤维"，1965年发明这种强度5倍于钢、耐高温材料的化学家斯蒂芬妮·露易丝·克沃勒克（Stephanie L.Kwolek） 也被称为防弹纤维之母。

不光防弹背心，这种材料还广防用于手机、飞机和吊桥。

8. 大富豪游戏

通常人们认为发明大富豪游戏的是一个叫查尔斯·戴罗（Charles Darrow）的男子。实际上，这款风靡全球的游戏的规则其实是伊丽莎白·麦琪（Elizabeth Magie）的发明。

麦琪希望通过一种别出心裁的游戏来揭示资本主义的核心问题，设计了一款用游戏币从事物业买卖的游戏，《房东的游戏》，1904年获得专利。

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现在大家熟知的大富豪游戏1935年问世，由帕克兄弟公司发行。他们发现戴罗不是唯一的发明者，于是用500美元（385英镑）买断麦琪的版权，由此垄断了这个游戏。

9. 干细胞分离

安冢本发明的干细胞分离技术1991年获专利。干细胞分离技术为癌症和多种遗传疾病的干细胞疗法奠定了基础。

安冢本现在正在研究干细胞的培育技术。 她还是另外多项发明的共同专利持有人。

10. 激光除白内障手术仪 Laserphaco Probe

帕特里夏·巴斯（Patricia Bath）1988年获得专利的这款医疗仪器是一项里程碑式的发明。巴斯是专治白内障的眼科医生。她发明的Laserphaco Probe使得白内障剥离手术更精准，令无数患者重见光明，又获新生。

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11. HIV艾滋病毒检测和分子刀

分子刀是一种能破坏艾滋病病毒繁殖遗传指令的酶。这把肉眼看不见的"刀"和HIV艾滋病毒检测，是美籍华裔分子生物学家黄以静（Flossie Wong-Staal）的诸多发明中最为人所知的两项。

毋庸多言，这两项发明恩泽全球，患者受益，普通公众也同样受到更多一层保护，避免感染。分子刀的利害在于它可以切断艾滋病患者的基因信息链。

12. 纳米粒子导药

江山辈有才女出。就在2012年，美国加州一名17岁华裔女生张安琪的一项发明为她赢得10万美元的西门子科技竞赛大奖。她的"纳米粒子导药"发明处于世界癌症治疗领域的最前沿。

简单说，就是把治癌药裹在一种能黏附于癌细胞外壁的纳米粒子聚合物里，并用红外线跟踪这种附着在肿瘤表面的聚合物，观察和记录药物如何对癌症起作用。纳米粒子聚合物可以溶解，让药物进入癌细胞，而健康细胞则不受损害。

她的发明已经在老鼠身上试验成功，预计15年后可用于人类。