德国联邦议会选举为何重要？

图片版权 Reuters Image caption 默克尔与她的主要对手舒尔茨，谁会成为德国总理？

根据民调结果，已在位12年的德国总理默克尔，将会再度连任。德国选民将于9月24日投票选出新一届联邦议会，此次选举将选出欧洲其中一位最有权势的领导人，还会触及很多关键议题。

这很可能是二次大战以来，首次有多达六个政党跻身联邦议会，当中包括一个极右民族主义政党。

此次选举为何重要？

2015年，面对汹涌而至的难民潮，默克尔领导的德国政府决定趟开国门，收容了约90万难民。这是难民潮以来德国第一个全国性选举。

被视为保守派的默克尔，当时向国民扬言德国有能力承接这波难民，这番话如今已证实是对的。然而在政治上，她领导的基督教民主联盟（CDU），的确一度受到打击。

一旦成功连任，下一届已是默克尔第四届出任总理。

德国政治现正逐渐步向碎片化。现时只在地方议会有议席、在国会没有任何席位的反移民、反伊斯兰政党“德国另类选择党”（ Alternative for Germany, AfD），很有可能会成为议会大党。 AfD多名候选人均曾发表极右言论。

若将基督教民主联盟与其巴伐利亚邦姊妹党“巴伐利亚基督教社会联盟”（CSU）合计，现届联邦议会内共有四个党派的议员，下届议会则可能会出现前所未见的局面，有多达六个党派。

此次选举有34个政党派员参选，但民调显示有望当选的党派有六个，除了基督教民主联盟及社会民主党（SPD），其余四个有望取得席位的党派分别为：绿党、提倡社会主义的左翼党、另类选择党及提倡自由市场的“自由民主党”。

作为经济强国，德国在欧盟中担当主导角色，同时亦是对欧盟库房贡献最大的成员国，因此其大选结果对整欧洲大陆均有影响。

难民危机对今次选举还有影响吗？

难民危机，包括具体的入境、庇护、融合与遣反政策，均是今次选举的主要议题。

德国新闻网站Focus就指出，在默克尔与其主要对手、社民党的舒尔茨（Martin Schulz）的一对一电视辩论中，难民问题占去了大部份时间。“除了难民，真的没有其他议题了吗？”

图片版权 Reuters Image caption 舒尔茨要求进行第二次电视辩论，但默克尔没有答应

目前看来，默克尔的支持度并无受难民问题影响。她领导的政府最初向叙利亚难民趟开大门，但之后开始收紧政策。 2016年初，科隆出现数百北非男子攻击德国女子的事件后，政府亦承诺将不符资格者遣返。

除了难民，社会分配不公、福利及贫穷问题亦受到关注，国内安全及教育问题亦然。舒尔茨就将重点放在公平薪津、改善学校教育及退休保障之上。

2014年，德国投放在教育上的政府预算，较欧盟平均为低。

英国脱欧问题则十分边缘，在默克尔与舒尔的一对一辩论中，一次也没有出现过。

默克尔连任已是毫无疑问？

也不是。不论民调数据如何看好，目前仍有数百万选民尚未打定主意。舒尔茨相信未决定投票意向的选民多达46%。

但在民调中，社民党落后基民盟14个百分点，前者亦不太可能尽取目前“未决定”的选票。在与默克尔的一对一辩论中，舒尔茨未能有效打击对手，他要求进行第二次一对一辩论的呼声亦被无视。过去四年，社民党是默克尔领导的联合政府中的小党。

距离大选日只余下十日，舒尔茨只能寄望其支持度在选前能够攀升。当前德国经济向好，GDP稳步上扬，政府税收大于支出，均是令默克尔胜算更高的原因。

政府组成会否有变动？

舒尔茨己经表明态度，不倾向再次与基民盟组成联合政府。默克尔及基民盟的选择包括：

与支持商界及自由主义的“自由民主党”结盟。这是最有可能出现的结果。 2009-2013年间的联合政府正是由此两党组成，但自民党在2013年的大选遭遇滑铁卢，未能延续

与社民党结盟，重现2005-2009，以及2013-2017年的局面

另一方面，如果社会民主党取得大胜，舒尔茨则有以下选择：

按预计，社民党需要多于一个政党的支持，较可能是绿党及左翼党，但社民党及左翼党此前曾有过节

最多元、但较难出现的局面是社民党、自民党及绿党结盟

舒尔茨的最佳选举，是暂且按下社民党的傲气，争取基民盟作出重大政策让步

触目新星

除了两大巨头默克尔与舒尔茨，今次选举还有几位具潜力的新星值得留意。

图片版权 Getty Images Image caption 林德纳

在2013年全军覆没的自由民主党，现由38岁的魅力型领袖林德纳（Christian Lindner）领导，卷土重来。林德纳专注主打教育议题，以及改善德国科技基建，喊出“数码第一”口号。如果自民党得以重返执政联盟，党内另一主要角色兰布斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）亦预计会出任主要官职。

另外三个有望跻身联邦议会的党派，均为两名领袖共同领导。

图片版权 Getty Images Image caption 左翼党的瓦根克内希特（左）及绿党的欧兹德米尔

左倾的绿党由中间派人物艾嘉德（Katrin Göring-Eckardt）及欧兹德米尔（Cem Özdemir）主导。欧兹德米尔要求默克尔对土耳其采取更强硬立场，艾嘉德则是当地新教教会的代表人物。

“左翼党”的领袖则为瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）及巴尔驰（Dietmar Bartsch）。

“另类选择党”有多右倾？

被外界视为极右的“德国另类选择党”，代表人物是威德尔（Alice Weidel）及高兰德（Alexander Gauland）。

德国副总理兼外长嘉布瑞尔（Sigmar Gabriel）形容，今次选举有可能是“二战以来，联邦议会首度再现真纳粹”。这说法是否反映真象呢？

另类选择党的政纲非常非移民，也反伊斯兰。该党提倡禁止清真寺的叫拜楼的叫拜声，并指伊斯兰文化与德国文化并不相容，多名候选人均曾发表极右言论。

图片版权 EPA Image caption 威德尔及高兰德均曾卷入歧视言论风波

在今次选举中，威德尔2013年一封电邮被公开，当中她以侮辱性言词形容阿拉伯人、罗姆人及辛堤人（即吉卜赛人）。威德尔斥之为假新闻。

高兰德曾指该国族群融合专员厄兹古茨（Aydan Özoguz），应该被“掷返”其父母的家乡土耳其。去年高兰德又公开表示，不想与德国国脚、拜仁幕尼黑后卫，本身是黑人的博阿藤成为邻居。

该党另一候选人佩特里（Frauke Petry）去年表示，“如有需要”应该开枪阻止移民非法入境德国。

谁可以投票？

联邦议会选举每四年一度，德国18岁或以上公民均可成为选民。

德国联邦议会选举分为“简单多数制”及“比例代表制”两部份。

全德有约6150万人持有两票。一票是在全国299个选区中，以简单多数制选出代表该区的国会议员，另一票则是以邦为选区，投给政党名单。在第二部份中，政党要晋身联邦议会，需要取得5%的选票，或在简单多数决中取得最少三个选区的议席，才能透过比例代表制取得议席。

比例代表制部份有299席，每个政党在比例代表制部份取得的议席比例，必须与其选票比例相符，因此可增加额外议席。在2013-2017一届，联邦议会共有630席。

今次选举共有4828名候选人，年龄介乎18-89岁，当中29%为女性，只有绿党及左翼党的女性候选人比例达到半数。