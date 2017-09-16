金正恩：朝鲜将很快实现核武器目标

图片版权 Reuters Image caption 金正恩观看导弹发射。

据朝鲜国家媒体报道，朝鲜领导人金正恩已发誓要实现该国的核目标。

朝鲜中央通讯社（KCNA）引用金正恩的话称，目的是建立与美国 "均衡"的军事力量。

本周朝鲜向日本上空发射了被形容为射程最远的导弹。

这一举动分裂了几天前刚联合起来的支持联合国对朝鲜制裁的世界大国。

朝中社引述金正恩称："我们应该清楚地向世界大国的沙文主义者表明，尽管有无止尽的制裁和封锁，我们的国家也能完成核目标。"

他还说，朝鲜的目标是"真正建立与美国均衡的军事力量，使美国统治者不敢再谈论朝鲜的军事行动"。

本周五金正恩观看了一枚火星系列导弹（Hwasong）的发射过程。

世界各国如何反应？

联合国安理会召开了紧急会议，成员国一致谴责称，这与9月3日平壤的核弹试验一样是"高度挑衅"的。

你的器材不支持播放多媒体材料 中国外长王毅：对付朝鲜必须在安理会框架之下。

美国总统特朗普说，朝鲜"再次表现出对邻国和整个国际社会的蔑视"，如果需要军事行动，他比以往任何时候都更有信心。美国准备好了。

但俄罗斯驻联合国大使瓦西里·内斯蒂亚（Vasiliy Nebenzia）警告说："我们认为互相威胁和（武器）试验都应该停止，应该进行有意义的谈判。"

韩国军方说，这枚导弹达到了约770千米（478英里）的高度，射程3700公里，飞越了日本北海道最北端的岛屿Hokkaido。

该导弹有能力到达美国领土的关岛。专家们认为，这是迄今为止朝鲜所有弹道导弹中射程最远的导弹。

中国指责美国推卸责任。

路透社引用中国驻美国大使崔天凯称："说实话，我认为美国应该比现在承担更多，才能确保在这个议题上有真正的国际合作。"

"他们应该避免发出更多的威胁信号，要多做一些能找到有效途径恢复对话和谈判的努力。"

安理会的会议上没有宣布任何新的制裁。

朝鲜的导弹计划

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