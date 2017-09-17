图片版权 Reuters Image caption 《巴黎气候协定》规定，美国和其他187个国家将保持全球气温的上升"远低于"工业化以前的水平，并将气温升高限制在2度。

尽管有报道称美国可能软化立场，但美国一直坚持要退出《巴黎气候协议》。

本周六（9月16日）有报道称，见过白宫代表的美国官员表示，美国今后将留在2015年的《巴黎气候协议》中或改变其做法。

但白宫说，"除非有更利于我们国家的条款"（出现），美国的立场"没有变化"。

美国总统特朗普六月份表示，他希望为美国提供一个新的"公平"交易。

他补充说，这项新协议不会对美国企业造成不利影响，但反对者则表示退出协议是美国领导层对全球重大挑战领导权的放弃。

《巴黎气候协议》规定，美国和其他187个国家将保持全球气温的上升"远低于"工业化以前的水平，并将气温升高控制在2度。

只有叙利亚和尼加拉瓜没有签署这项协议。

特朗普六月宣布了什么？

特朗普在白宫的玫瑰园中曾把《巴黎气候协议》定义为一项旨在淘汰、对美国不利和使美国贫穷的协议。

他声称这个协议将让美国花费650万美元的就业机会和3万亿美元的国内生产总值损失。他还认为，协议对像中国和印度这样的对手的经济体更为有利。

他说： "为了履行我保护美国及其公民的庄严义务，美国将退出《巴黎气候协议》。但如果有对美国公平的条款，将会进行重入《巴黎气候协议》的谈判或者其它全新的协定。 "

然而，在七月访问法国期间，特朗普暗示说美国可以调整这一交易的立场 - 但又未详细说明。

特朗普说："巴黎协议可能会发生什么？......我们走着瞧。"

图片版权 EPA Image caption 尽管特朗普总统退出《巴黎协议》，预计美国碳排放量会继续下跌。

现在媒体报道了些什么？

周六《华尔街日报》援引欧盟能源高级官员称，美国总统特朗普行政团队的官员表示，美国将不会退出《巴黎气候协议》，并在考虑重新建立一套新的应对气候变化的国际机制。

华尔街日报称，美国该立场的转变源于日前30个国家的部长在加拿大蒙特利尔的会晤。

但白宫在周六稍后的一份声明中表示："美国在《巴黎气候协议》中的立场不变"。

"总统的立场很明确，除非有对美国更有利的条款出现，美国将退出该协定。"