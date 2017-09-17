观众图辑：世界各地五彩缤纷的集市
BBC收到了许多由读者发来的照片，展现世界各国市场的不同特色。这些地方你去过吗？一起来看看。
-
Matthew Warnett
来自瓦伦（Matthew Warnett）：“一名小贩在泰国清迈瓦来路售卖烤香蕉，整条街道都是来购物、吃东西的人，也充满着食物的香气。”
-
Richard Silva
来自席尔瓦（Richard Silva）的图片：“汶莱晚市的沙嗲串烧，是当地十分受欢迎的街头小吃，伴花生酱一起吃就行。”
-
Steve Demeranville
由德梅瓦尔（Steve Dermanville）发送：“我在路上停了车，跟一位农夫买了一点他刚收割的向日葵。大家都互相信任，我在购买时，他继续收割，没有停下来。”
-
Elaine Woodford
由伍德福德（Elaine Woodford）发送：“这些在越南会安市售卖的灯笼五光十色，目不暇给。”
-
Melanie Baker
由贝克（Melanie Baker）发送：“我最喜欢绿色。这些在印度一个市场摆放出来的蔬菜十分吸引人。”
-
Susan Russo Gelbart
由格尔巴特 （Susan Russo Gelbart）发送：“这个位于西非国家马里首都巴马科的市场供应的货物应有尽有：从蔬菜，到工具到防蚊帐。”
-
Susie Hill-Haimes
由哈伊姆（Susie Hill-Haimes）发送：“这是缅甸仰光一家店子售卖的鞋子。我曾在2016年到访缅甸，觉得它的市场十分不可思议，售卖的货物种类繁多。这家店子看起来十分厉害，不同尺码的鞋子堆起来，供客人选购。”
-
Elise Belle
由贝尔（Elise Belle）发送：“这是位于非洲国家多哥南部洛美市的一个市场，售卖传统伏都教会用到的东西，包括猴子头、狗头、鸟类等。”
-
Cathryn Gallacher
由加拉赫（Cathryn Gallacher）发送：“这是位于英国牛津一个市场售卖蔬果的一家店子，市场那天并不是太繁忙。”
-
Gareth Bessant
由贝赞特（Gareth Bessant）发送：“一名卖花的女子，被自己的花围绕着。”
图辑
图辑
图辑：全世界“最受迫害的”罗兴亚穆斯林
- 2017年 9月 6日
图辑
大邱人体彩绘节：一场华丽的视觉盛宴
- 2017年 8月 29日
图辑
图辑：巴塞罗那发生汽车撞人恐怖袭击
- 2017年 8月 17日