观众图辑：世界各地五彩缤纷的集市

  • 2017年 9月 17日

BBC收到了许多由读者发来的照片，展现世界各国市场的不同特色。这些地方你去过吗？一起来看看。

  • 在泰国清迈瓦来路的小贩 Matthew Warnett

    来自瓦伦（Matthew Warnett）：“一名小贩在泰国清迈瓦来路售卖烤香蕉，整条街道都是来购物、吃东西的人，也充满着食物的香气。”

  • 汶莱晚市的沙嗲串烧 Richard Silva

    来自席尔瓦（Richard Silva）的图片：“汶莱晚市的沙嗲串烧，是当地十分受欢迎的街头小吃，伴花生酱一起吃就行。”

  • 一辆载有向日葵的拖拉机 Steve Demeranville

    由德梅瓦尔（Steve Dermanville）发送：“我在路上停了车，跟一位农夫买了一点他刚收割的向日葵。大家都互相信任，我在购买时，他继续收割，没有停下来。”

  • 在越南会安市售卖的灯笼 Elaine Woodford

    由伍德福德（Elaine Woodford）发送：“这些在越南会安市售卖的灯笼五光十色，目不暇给。”

  • 蔬菜 Melanie Baker

    由贝克（Melanie Baker）发送：“我最喜欢绿色。这些在印度一个市场摆放出来的蔬菜十分吸引人。”

  • 位于西非国家马里首都巴马科的市场 Susan Russo Gelbart

    由格尔巴特 （Susan Russo Gelbart）发送：“这个位于西非国家马里首都巴马科的市场供应的货物应有尽有：从蔬菜，到工具到防蚊帐。”

  • 一堆鞋子 Susie Hill-Haimes

    由哈伊姆（Susie Hill-Haimes）发送：“这是缅甸仰光一家店子售卖的鞋子。我曾在2016年到访缅甸，觉得它的市场十分不可思议，售卖的货物种类繁多。这家店子看起来十分厉害，不同尺码的鞋子堆起来，供客人选购。”

  • 位于非洲国家多哥南部洛美市的一个市场 Elise Belle

    由贝尔（Elise Belle）发送：“这是位于非洲国家多哥南部洛美市的一个市场，售卖传统伏都教会用到的东西，包括猴子头、狗头、鸟类等。”

  • 英国牛津一个市场售卖蔬果的一家店子 Cathryn Gallacher

    由加拉赫（Cathryn Gallacher）发送：“这是位于英国牛津一个市场售卖蔬果的一家店子，市场那天并不是太繁忙。”

  • 一名卖花的女子，身旁都被自己售卖的花围绕着 Gareth Bessant

    由贝赞特（Gareth Bessant）发送：“一名卖花的女子，被自己的花围绕着。”

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