日本为什么不拦截朝鲜的导弹？

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是不为、还是不能为？撇开政治和外交层面的考虑，日本有多长时间防卫自己？目前反导系统能做些什么？以后可以作何考虑？

二战结束70多年，日本列岛再次响起防空警报。北海道上空，15天之内就有两次警报。

这不是演习，而是真实的威胁：朝鲜先后发射两枚弹道导弹，飞越北海道上空后坠入大海。

9月15日那一次，日本国防部说，导弹是在日本时间06:57分发射的。日本人在07:00收到政府短信，警告朝鲜发射了导弹、建议人们在室内或地下防空洞躲避。

07：04到07:06，导弹飞越北海道，最后于07:16坠入日本东部的太平洋海域。

换句话说，如果导弹是针对日本目标的，日本人从预警到被击中的时间最短可能只有4分钟。

图片版权 Web Image caption 日本的紧急预警

这实在很短，可能根本无法抵达安全藏身地。再说，人们是否会立刻看到警报短信呢？

至于之前8月29日那一次，日本人保护自己的的时间就更短了：他们收到预警是在06:02，三分钟后、也就是06:05朝鲜导弹就到了北海道上空。

对日本来说，防御显然相当重要。

日本防卫大臣小野寺五典（Hisunori Onodera）说，日本从导弹发射到坠海一直跟踪监测，政府迅速判断，导弹的目标不是日本。

但是，在东京西北部前桥（Maebashi）地区居住的医学系学生藤本一郎告诉BBC，"我们没有疏散的经验，我们不知道该怎么办，日本70多年没有打过仗了。通常，日本是一个很安全的地方。但是，我们不知道这些导弹多厉害，也不知道会落在哪儿。就这，足以让不少人害怕。"

不少人不禁会问：为什么日本不拦截朝鲜的导弹呢？

图片版权 AFP Image caption 东京的美军横田空军基地检测爱国者Pac-3防空导弹

目前日本的导弹防御体系分为两个平台。

首先，日本海上自卫队有神盾弹道导弹防御系统（Aegis），目前部署在该地区日本、美国和韩国军舰上。神盾可在导弹发射之初和飞行中、也就是上升段予以拦截。

第二，日本航空自卫队还有短程爱国者PAC-3型防空导弹，提供末端低层防护，也就是说，在导弹开始朝着目标降落时拦截。

以上这两个选项加在一起效果不错，但是，神盾是海基反导系统，使用前提是军舰要在正确的时间、停在正确的地点，这需要准确的情报和预警。

爱国者确实可以有效防卫某个确切的地点，但是对更广大的区域，保护效果就更差一些。

图片版权 Getty Images Image caption 日本防卫大臣说：一直密切监测朝鲜导弹

日本今后可以考虑其他一些选择，不过，这些选择代价昂贵、部署需要时间。

比如，日本可以投资部署地基的神盾系统，提升防卫能力；日本也可以考虑再增加一层防卫措施，比如部署萨德。

但是，值得注意的是，萨德还没有经历过实战检测。而且，如同韩国的经历一样，日本考虑此类部署，预计也将引发和中国的关系紧张。

图片版权 AFP/GETTY IMAGES Image caption 韩国部署萨德导致韩中关系紧张

问题是，以上任何一种防御体系都无法抵挡住一大堆、在没有任何情报和预警的情况下发射来的导弹，从而确保日本人的安全。

因此，日本军界也在辩论，是否应该拥有更先进的、可以在发射一刻拦截、甚至提前摧毁朝鲜导弹的装备。

现在东京"日本国际关系研究所"做访问学者的东北亚安全防卫问题专家J B Miller说，日本可以购买战斧巡航导弹、或者用已经承诺在今后购买的F-35A战斗机打击朝鲜目标。

但是，日本的《和平宪法》允许这样做吗？二战之后，日本把放弃战争的条款写进了宪法。不过，随着地区威胁日益严峻，日本首相安倍晋三已多次要求修改宪法，让日本扩大军事能力。

朝鲜发射的导弹在太平洋坠落，并未给日本造成危害，但安倍说这是"前所未有的威胁"。