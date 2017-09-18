中俄海上联演：“九·一八”与战争遗产

图片版权 xinhua Image caption 俄罗斯占领的北方四岛之一，面积达225平方公里的色丹岛上的苏军废气坦克。日本坚称北方四岛属于日本。

中国海军舰队在9月18日这个对中国具有重要意义的日子抵达俄罗斯海参崴，参加中俄"2017年联合海军演习"。

在76年前的9月18日，日本关东军开始军事行动，占领了中国东北三省。"9.18"被认为是中国的"抗日战争"的起始日，也被认为是"国耻日"。

参加演习的中国舰队由"石家庄"号导弹驱逐舰，"大庆"号导弹护卫舰，"千岛湖"号综合补给舰和"长岛"号潜艇救援舰组成。舰队还包括舰载直升机以及抢救用深海潜水器。

在今后几天中俄海军将在日本海和鄂霍次克海进行联合海上演习，这是中俄两国海军年度军演的第二阶段。中俄两国第一阶段海军年度军演在7月22-27日在波罗的海进行。

图片版权 xinhua Image caption 分析说中俄联合海上军演这显示了两国维护地区稳定的决心。2013年中俄海上联合军演图片。

中国舰队的军官"周勇"（音）说，"在未来几天，中国舰队将进行包括海上补给，防空，反潜和海上攻击等科目的演习。演习的目的在于提高实战训练，也为联合演练顺利进行打好基础。"

反外力介入

与此同时在周一，美国多架F-35B隐性战斗机和两架B-1B轰炸机飞越朝鲜半岛。韩国外交部声明说，美国军机飞行旨在展示美韩联盟对朝鲜核武器和导弹威胁的威慑能力。

这是自朝鲜9月3日进行第6次核试验以及周五进行中程导弹试验以来首次类似飞行。和美国军机伴飞的还有韩国的F-15K喷气战斗机。声明说，美韩飞行训练旨在"提高对付突发情况的联合行动能力"。

中国军事评论员魏东旭说，中俄在朝鲜半岛东部举行的联合演习主要是反潜演习，同朝鲜半岛的局势无直接关系。

图片版权 xinhua Image caption 参加这次联合演习编队的"石家庄"号导弹驱逐舰是中国第三代导弹驱逐舰，有反舰、防空、反潜、电子战等能力

不过这位分析人士说，这显示了中俄两国维护地区稳定的决心，他们决心遏制外力试图借入东北亚地区。

对马海峡

参加军演的中国舰队途中于周五穿过对马海峡。对马海峡是连接日本海和东海的通道，自古以来那里就是地区国家的贸易和文化交流通道。

1905年5月27-28日对马海峡发生过改变历史的一场海战，当时日本海军联合舰队以少胜多，歼灭了俄罗斯的波罗的海舰队。

日本海军大将东乡平八郎指挥日本舰队使用所谓的丁字战法，摧毁了俄国舰队的三分之二舰只，而日方仅损失3艘鱼雷艇，创造了世界海战史上损失最为悬殊的战例。

对马海战是东方国家战胜欧洲海上强权的战例，证明了日本挑战世界的实力，也令当时的沙俄海军一蹶不振，间接地动摇了沙皇的统治。

Image caption 在对马海战中，日本海军大将东乡平八郎指挥日本舰队使用所谓的使用丁字战法，摧毁了俄国舰队的三分之二的舰只

领土纠纷

俄罗斯与中国都和美国的地区盟国日本存在领土争议。在二战后期大国签订地的雅尔塔协议，美英承诺苏联在战后得以取得南库页岛和千岛群岛。日本投降后，苏联占领了南千岛群岛，包括日本所称的"北方领土"。

但在后来的冷战中，日本和俄国没有就南千岛群岛的主权达成共识。1981年日本政府通过北方领土日，宣示对所谓"北方四岛"的主权，否定二战后的国家边界变更。

在1950年代中苏关系友好时，中国支持苏联拥有"北方四岛"主权的立场。后来中苏分裂后，当时中国领导人毛泽东和周恩来都表示过支持日本要求苏联归还"北方领土"的立场。

中国声称对有日本控制的"尖阁列岛"的钓鱼岛及附属岛屿拥有主权。中国自2012年开始对钓鱼岛开始了"常态化"监视和巡逻。2013年中国在东海建立防空识别区，遭到美国和日本的反对。美国宣布不承认中国的东海防空识别区，指中国企图片面改变东海现状。

中国海军舰队在具有特殊意义的9月18日抵达俄罗斯港口也许属于巧合，但中俄联合军演以及美韩在朝鲜半岛的部署背后仍然是战后遗留的政治和军事对峙。