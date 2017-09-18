各国继续惩罚金正恩 西班牙驱逐朝鲜大使
- 2017年 9月 18日
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国际社会对朝鲜施压持续。周一（9月18日），西班牙要求朝鲜驻该国大使金赫澈(Kim Hyok Chol)于月底前离境。
与此同时，朝鲜当天警告说，国际社会对其施加的制裁和压力更大，其发展核武计划的决心也就越大。
"今日，朝鲜大使被召见，并被告知他被西班牙认定为不受欢迎的人。因此，他必须停止工作，并于9月30日前离境，"西班牙外交部在一份声明中表示。
这已经不是朝鲜驻外大使首次遭到驱逐了。周日（9月17日），朝鲜驻科威特大使和四名外交官也被当局要求在一个月内离境。
9月7日，墨西哥政府也宣布驱逐朝鲜驻该国大使，并令其在72小时内离境。墨西哥当局说，这一举动"表达了墨西哥对朝鲜近期核活动的坚决反对"。9月11日，秘鲁也做出了同样的决定。
朝鲜不屑
在本月朝鲜第六次核试验后，联合国安理会加大了对朝鲜的制裁力度。主导制裁的美国更是要求各国与朝鲜停止外交和经济往来，并与韩国展开了联合军事演习。
不过，平壤当局对此表示不屑。周一，朝鲜外交部在一份声明中说："美国和其附庸力量对朝鲜施加的制裁和压力，只会加速我们国家核力量的最终完成。"
朝鲜外交部还说，联合国9月11日通过的制裁是要"灭绝"朝鲜的人民、系统和政府。