图片版权 KEVIN & MAIK

在社交媒体“脸书”上自称“伦敦人妻先生”的Kevin（凯文）自小得悉自己的性取向后，便觉得自己走上一条荆棘之路。

躲在柜子里，在歧视、压抑的环境下长大，他以为自己的人生将是这样度过，完全意料不到，他会遇上了一个改变自己一辈子的德国男子 Maik（麦克），两人于在德国小镇的一座城堡，举行了一场受到祝福而浪漫的婚礼，实现一个在香港不可能达成的愿望。

Kevin 亦是脸书“伦敦人妻先生”专页的版主，此前他从未接受访问，今次接受BBC中文访问，是首度披露他的“爱情故事”和公开他们的婚照。Kevin 坦言，原本计划婚后在香港居住，但因为香港政局、雨伞运动令他对香港前途失望，令他觉得离开是唯一的出路，目前与丈夫定居伦敦。

没有钻戒、鲜花的求婚

Kevin 与 Maik 五年前于网上认识，Kevin 刚开始看到 Maik 的照片时，觉得他并不帅，并没有打算与他见面，成为了网友半年，才相约见面，但见面后才发现“真人比照片好看”，此后便每逢星期六见面。

他们每次的活动，都是驾车四出寻找有特色的香港茶楼“饮茶、吃点心”。

“我和父母也没有经常去饮茶，但我和他一年之间，好像已超越我之前廿多年与父母饮茶的次数。” Kevin 笑说，Maik 最喜欢吃小笼包，但就接受不了内脏、凤爪和排骨（肉排）: “因为老外都不会吃有骨头的食物，他们的舌头完全不能够把肉和骨分离。”

Kevin 形容丈夫求婚的情节“十分有趣”，当时两人在台北旅行，Maik 在整趟旅程都默默寻找机会求婚，一度提出参观故宫花园和101大楼，但 Kevin 觉得这些地方人多没趣而拒绝，当时他并不知道 Maik 计划求婚。

最后 Maik 找不到机会在台北求婚，最终的求婚地点竟然是在飞机的机舱中。

两人坐在飞机的商务客位，没有钻戒、没有鲜花下，Maik 认真地握着他的手，在昏暗的机舱中向他求婚。

“求婚过程很简单，只是我们两个人，这是我喜欢的求婚方法，我不喜欢有一班人，干吗，又不是啦啦队。”Kevin 说。

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30岁的Kevin 形容41岁的 Maik 是一个“有德国人的浪漫”的人，甜言蜜语不多，十分务实，细心照顾及打理日常生活的细节。

“你替我把清洁地板、洗碗、折衣服，我宁愿他这样做，也好过送我一束鲜花。”Kevin 承认自己是被丈夫宠坏，所有家务都是由 Maik 去做，Kevin 解释这是因为“德国人对家居清洁的要求较高”。

双方在语言、文化上都有着不同的冲突，Kevin 不会德语、Maik 不会中文，两人主要用英文沟通。

“所以我们吵架多是不出声的，反而可以冷静过后大家平心静气沟通。”他透露双方另一有分歧的地方，是对金钱的态度，他个人比较会管财政，但丈夫则比较爱乱花钱，偶尔也会为此吵架。

他强调，现在和 Maik 相处之道是有很多身体接触：“经常亲一亲、抱一抱，这些肢体语言的沟通很重要，我觉得中国人的婚姻很有距离感，相敬如宾下像室友多于伴侣。”

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“迪士尼般的婚礼”

求婚后半年，他们便前往德国结婚。德国自2001年起给予同志伴侣民事结合权利，今年6月，德国联邦议会正式通过同性婚姻法，让同性婚姻和异性婚姻享有同等权利和福利。

Kevin 及 Maik 结婚的方式，是以民事结合方式进行。Kevin 说和一般人结婚没有差别，程序是先向市政厅登记，提交所需资料，并择日宣誓。

Kevin 形容自己的婚礼“很夸张”，两人是在德国西北部 Maik 的家乡奥斯纳布吕克市结婚，Kevin 说在这个人口不足一万人的小镇上结婚，新人们都会在当地报章刊登告示。

两人早上坐着老爷古董车，领着车队在市内巡游，沿途不断按喇叭，并与途人挥手，犹如“迪士尼花车巡游”。

婚礼在一座城堡中举行，约一百人包括市长、亲朋好友和邻居到场见证，Kevin 的母亲和两个朋友也专程从香港飞来德国祝贺。

虽然婚礼以西式进行，但也加入中国原素，安排了一个向双方家长“敬茶”环节，接受长辈的祝福。

众人一边吃着以当地食材制作的传统德国菜、又有同志乐师演奏下，觥筹交错、载歌载舞下，度过了一个最难忘的晚上，正式结为“夫夫”。两人自此互称“丈夫”，Kevin 偶尔也会自称“嫁出去的人妻”。

“小时候，我绝对没有想象过有这一幕，因为同志结婚在香港是近乎不可行。”他说。

图片版权 Getty Images Image caption 在香港，仍然有不少“家庭组织”及“宗教团体”反对同性恋。

出柜的难处

Kevin 是家中的独子，和不少同志一样，自小为自己的性向感到烦恼。

他回忆说，中学时得悉自己性取向后觉得很孤单。他归咎香港的电视剧集丑化同志，把同志塑造成奇怪、女性化、变态的形象，令他当时觉得同志“很恐怖”。

在男校中，他用“完美的演技”掩饰自己，试过与同班同学拍拖时，遭恐同同学扔东西，经历并不愉快。

直至宣布结婚，他才正式向母亲出柜，告知其“没有新娘的婚讯”时，母亲一度哭起来。

“当时，我妈对我说觉得我很苦，对，是用‘苦’这个字，她自责地问为何不早一点知道我是同志，那么我就不用演绎另一个人生……但其实没所谓了，她接受对我来说是很幸福的了，以前辛苦，但都过去了。”

母亲接纳，父亲却是遗憾。

由于 Kevin 的父亲有心脏病，担心病情受影响，所以 Kevin 一直是以赴英伦工作为借口，从来没有告知真相，父亲对自己的儿子结婚一事，是毫不知情。

“有些时候真相未必是令到对方开心的一个解决方法，所以与其我自己难过还是他难过，那倒不如我自己难过。”

传宗接代怎么办？

Kevin 和 Maik 结婚两年多，移居英国后，Kevin 从事市场营销工作，Maik 就创业经营网站。

Kevin 透露，他和丈夫计划十年后以代母生育小孩，不过他说，目前全球合法寻找代母的地方甚少，而且牵涉许多问题和价钱昂贵。

他举例说，如果在美国寻找代母，估计要花十万英镑才能聘用代母，法律上未必能够顺利入籍德国或香港。

他留意到目前有技术可以让婴儿有三个人的基因DNA，他希望技术发展成熟后，可以诞下一个有他和 Maik 血脉的小孩。这技术原意是为了避免孩子有遗传病，实行时已引起很大争议，仍需一段时间才能普及。

图片版权 PA Image caption Kevin 在伦敦同志游行时，偶尔会替香港媒体作现场报道。

香港恋爱的“物质化”

尽管台湾将成为亚洲第一个同性婚姻合法化的地方，Kevin 认为华人社会，明显不及欧洲的开放、多元，大部分父母对同志态度是“别人儿女可以是同志，但最紧要我儿女不是同志”。

这导致香港同志谈恋爱也很忌讳。“大家一起逛街，不会走得很近或是牵手，香港始终不接受同志，行为表现是比较有距离，来到欧洲，大部分人也很接受，不会投下奇怪的目光。”

谈到华人与外国人的同志圈的分别，Kevin 也别有一番体会，他认为“外貌协会”（意旨择偶时只看外表）的问题比外国严重，又指香港人工作太忙，没有时间发展兴趣和培养内涵，剩下金钱和外表，使感情变得十分“物质化”。

“在香港，谈恋爱就是要在昂贵的餐厅吃饭、不断收礼物和营造浪漫，然后拍照放到网上炫耀，拍拖犹如一场给别人看的表演，这很辛苦吧！”他说，与外国人拍拖比较低调轻松，在草地上野餐便过一天，但香港因为土地问题，要寻找到一个比较没有那么挤拥的地方，也十分困难。

“不论是否同志与否，只要有楼房，在求偶就会成为优势。”他慨叹说，同志择偶时也希望，即使城市中没有一个地方容纳他们，也能“躲在家中一起煮饭”。

土地问题也是同志出柜的障碍。Kevin 说，香港大部分年轻人，都没有足够金钱自住，“一间细小的劏房也月租数千元”，因此要和家人同住，部分人因为害怕被家人赶出家门，“在寄人篱下的情况下只有忍”。

“我很幸运，真的很幸运。”生于中产家庭的Kevin 说。

图片版权 Getty Images Image caption Kevin 说，他十分投入2014年的雨伞运动，每天下班也会到占领区帮忙派发物资。

“雨伞运动后，我失望地移民”

Kevin 和 Maik 本来在香港各有相当不错的职业，坦言“并不忧柴忧米”。Kevin 当时在一间拍卖行从事市场营销，Maik 则是银行高层。

两人本来并没有打算结婚后移居欧洲。

“但经过雨伞运动后，我对这个城市太失望，那我就对丈夫说，不如离开这儿，那时候有一种难民的感觉。”

他形容自己在雨伞运动“走到很前”，在学生冲入政府总部前地“公民广场”时，他是第一批现身声援的人，并在大埔买了多箱水和手推车，协助学生。

“那时候我觉得香港有救了，因为年轻人们都很努力。”之后他亲历催泪弹的一幕，并展开长达两个多月的占领运动。

那时候他每天下班，便立刻到金钟帮忙分发物资。他回忆说，当时他的老板并不支持雨伞运动，老板开宗明义地对员工说，会解雇支持雨伞运动的员工。

“那时候我便对老板说，我不干了。”结果，他辞工了。

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后来他看着运动朝向“失败”的方向告终，清场当天，他身在外国，在新闻得悉示威者没有作很大反抗地任由警方拘捕，“生气得把电话扔掉”。

“当初我们觉得普通游行示威都不可行才占据道路，为甚么会轻易放弃？”

伞运后社会走向两极化，他说，示威者想不到如何再把行动升级，香港政府依然“完全不理会市民的声音”，这个城市已经“没希望”。

香港高院早前就“冲击公民广场”案，把三名学生领袖黄之锋、罗冠聪和周永康改判监禁。而占中发起人之一、香港大学法律系副教授戴耀廷等9人亦因占领运动被控公众妨扰罪等。

他意识到：“如果你真的想要自由、为下一代着想，想要有一个美好的生活，真的要离开香港，出尽全力，向外面走为目标。”

伞运后，他们正式结婚，并移居英国。

“移民，仍然是港人”

他说，身边很多人嚷着要移民，他化身移民顾问，向他们讲解在欧洲的生活。根据香港保安局资料，香港人移民的数字近年有上升趋势，2016年约有7600人移民，比2015年增加8.6%，不过美国、加拿大及澳洲占多数。

虽然移居英国，他不时留意香港的时事，并在社交媒体分享他对香港的看法和见解。他在脸书设立了一个“伦敦人妻先生手记”专页，以香港的视角，去观望欧洲的世界。目前专页已有一万多人赞好。不少人都误会了这个专页是由女性撰写，但事实上，背后是这位嫁到德国的男同志。

他形容自己是以“爱之心、责之切”的态度，希望一点点地为香港带来一点正面的改变。

“就算多不喜欢香港的政治环境，我依然留恋香港的人与事，这份对香港的情怀，是很难去割舍的。”

“因为我是香港人。”他说。