白宫：中美领导人同意“尽全力对朝施压”

图片版权 AFP

美国白宫周一（9月18日）发表声明称，美国总统特朗普和中国领导人习近平同意尽全力对朝鲜进行施压。

白宫称特朗普和习近平在电话中讨论了"朝鲜对国际社会的持续挑战以及给东北亚带来的不稳定因素"。

中国官媒新华社称，两国元首就当前朝鲜半岛局势交换了看法。但中方没有提到两人就朝鲜问题进行商谈的细节。

9月3日朝鲜进行第六次核试验之后，中美领导人已经两次通电话。

根据白宫发布的声明，在上一次通话中两位领导人"共同谴责了朝鲜的挑衅及破坏稳定的行为"，并认为"朝鲜最近的行动对世界构成危险，也不符合其自身利益"。两位领导人同意就推进朝鲜半岛无核化目标采取进一步行动。

白宫指，在9月18日的通话中，"两位领导人同意积极执行联合国安理会决议，尽全力对朝鲜施压"。

特朗普目前正在纽约出席联合国大会，习近平则没有参会。

特朗普将于11月早些时候对中国进行首次国事访问。新华社引用习近平的话称，中方重视特朗普年内对中国的国事访问，将确保此次访问富有成果。路透称特朗普此次亚洲之行还会出席在菲律宾举办的东盟峰会以及在越南举行的APEC峰会。

图片版权 EPA Image caption 9月19日，美军F-35B战机在朝鲜半岛上空进行了飞行。

图片版权 Getty Images Image caption 9月18日，美韩战机编队在朝鲜韩国军事分界线附近飞行。

9月以来，朝鲜半岛危机进一步升级。朝鲜进行了第六次也是有史以来威力最大的一次核试验，随后又成功试射了一枚飞跃日本上空的中程导弹。

联合国安理会上周对朝鲜作出了新的制裁。

美国方面强调不会放弃对朝动武，但武装冲突将使韩国首都以及驻扎在韩国的28500名美军士兵遭受朝鲜的报复。

美军4架F-35B隐形战斗机以及1架B-1B轰炸机周一在朝鲜半岛上空进行了飞行。