特朗普：若美国被迫保卫自己 朝鲜将遭毁灭

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普在这次讲话中把朝鲜领导人金正恩说成是"自寻死路的火箭男"。

周二（9月19日），美国总统特朗普在联合国大会上发出警告称，若美国被迫保卫自己，华盛顿除了彻底摧毁朝鲜外，将别无选择。

他还在这次讲话中把朝鲜领导人金正恩说成是"自寻死路的火箭男"。

尽管联合国多次反对和加强制裁，朝鲜本月进行了新一次的核试验。

在这次讲话中，特朗普还攻击了伊朗，说其是一个"腐败独裁"政权。他还说，伊朗试图搞乱中东。

特朗普呼吁德黑兰政府停止支持恐怖主义。他同时再次批评了奥巴马时代的伊朗和协议，并把它描述成"令美国尴尬"。

一些分析指出，特朗普的这次讲话，不仅向国际社会表明自己的外交立场，同时也对自己的选民发言。他在演讲中再次重申，作为总统，他的决定都以"美国第一"为底线。

"邪恶轴心国"

图片版权 Twitter Image caption BBC驻美国国务院的特派员芭芭拉·阿什说，这番讲话的危险之处在于，朝鲜可能将此人定为特朗普想要与朝鲜开战，而非防止战争。

平壤方面尚未对特朗普的威胁作出反应。但BBC驻美国国务院的特派员芭芭拉·阿什（Barbara Plett Usher）分析说，这番讲话的危险之处在于，朝鲜可能将此人定为特朗普想要与朝鲜开战，而非防止战争。

另一些分析人士将特朗普的次此讲话与美国前共和党总统小布什的"邪恶轴心国"作比较。2002年初，小布什在国情咨文演讲中，把伊拉克、伊朗和朝鲜等列为"邪恶轴心国"。

当年10月，美国卫星监测发现，朝鲜正在秘密开战核武计划。这一进展违反了平壤此前与克林顿政府的协议。

朝鲜并为公开否认这一进展。不久之后，朝鲜驱逐了联合国核检查员，并退出了《不扩散核武器条约》。