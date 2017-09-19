7.1级地震袭击墨西哥 房屋倒塌人员伤亡

你的器材不支持播放多媒体材料 地震袭来的瞬间

周二（9月19日），墨西哥发生7.1级强烈地震，首都墨西哥城至少有27栋房屋倒塌，至少42人死亡。

墨西哥城的机场随即暂停运行，当局要求人们离开住所，到露天避难。当地媒体还报道称，由于地震来袭突然，多处房屋遭遇火灾，一些居民被困其中。

本月早些时候，至少90人在一场8.1级的强烈地震中死亡。

美国地质调查局称，此次7.1级地震袭击墨西哥东南部Puebla州的Atencingo，震源深度32英里。

32年前的今日，另一场大地震让至少1万人罹难。当天，一场地震演习正在墨西哥城举行。

图片版权 AFP

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