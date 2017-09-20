为何说委内瑞拉玉米饼“像中国菜一样流行”？

图片版权 Getty Images Image caption 阿瑞巴玉米饼被视为委内瑞拉的象征，但你不一定要跑到委国才可以品尝它。

虽然阿瑞巴玉米饼（Arepa）来自委内瑞拉，但你不一定要老远跑到委内瑞拉才能品尝到。从阿根廷到台湾屏东你都可以找到它的踪影，有南美的厨师认为，这种菜肴会像中国菜一样传遍整个世界。

例如在阿根廷首都布宜诺斯，你可以找到许多不同种类的阿瑞巴玉米饼：传统的包括夹有牛油果、鸡肉和蛋黄酱的，也有一种夹有肉片、香蕉、起司和黑豆。

同一个城市内，你也可以找到一些非传统口味的阿瑞巴玉米饼。厨师奥苏纳（Alejandro Osuna）开设的餐厅，售卖一种夹有已浸在黄糖水中约一天的肉片的阿瑞巴玉米饼。

皮萨尼（Ana Pisani）六年多前搬到委内瑞拉居住，并创办网站，划出阿瑞巴玉米饼在世界各地的踪影。他的网站显示，世界40多个国家都可以找到这种菜肴的踪影，数目还不断在增加。他告诉BBC，阿瑞巴玉米饼在世界各地越来越流行。

今年的9月2日是世界阿瑞巴玉米饼日，世界各地都举办了活动，向这款委内瑞拉人最喜欢的菜式致意。

图片版权 BBC Mundo Image caption 皮萨尼在自己开设的网站设有世界地图，点出你可以找到阿瑞巴玉米饼的地方。

图片版权 BBC Mundo Image caption 有餐厅改变阿瑞巴玉米饼的传统菜谱，加入一些新食材。

二十多年前，没有人会认为这种菜式会传到委内瑞拉以外的地方。到了今天，你不但可以在博戈塔、迈阿密、马德里、巴拿马等委内瑞拉人聚居的地方见到这种菜式，在东京、开普敦、阿布扎比等地都可以找到它的踪影。

在美国巴尔的摩，阿瑞巴玉米饼赢得多个美食奬项；在英国伦敦东部，有餐厅以每个八英镑的价钱售卖阿瑞巴玉米饼，排队购买的人依然络绎不绝。这种美食也传到了台湾屏东，当地把它称作巴恰麻麻（Pachamama）。

来自委内瑞拉的作家普亚纳（Alejandro Puyana）透露，他在2006年刚到美国的时候，只能在迈阿密找到阿瑞巴玉米饼。他对BBC说，现在他有些朋友对委内瑞拉一无所知，但他们还是尝过这种玉米饼。

我们无法得知过去十年有多少委内瑞拉人移民到别国，因为官方从没有公布相关数字，而且许多人并非“正式地”移民。委国人口3,000万，有估计指过去十年移民到别国的人约有一到二百万。

但随着委国的政治、社会、经济危机持续，移民到海外的人也不断增加。

阿根廷移民部门的数字显示，2015来自委内瑞拉的移民增加了120%，而在2016年这个数字攀升至140%。估计有30,000多名委内瑞拉人住在阿根廷。

而智利提供的数字也显示，当局发出的永久居民证在2005至2015年之间增加了600%。有估计指，居住在当地的委内瑞拉人有约10,000人。

另外，皮尤拉美研究中心（Pew Research Center）的调查指，全美国有约225,000名委内瑞拉人，当中60%是过去十年间搬到当地的。

图片版权 Instagram Image caption 从东京到开普敦、台湾等地都可以找到阿瑞巴玉米饼的踪影。

皮萨尼说，搬到外地的委内瑞拉人很多，而他们抵达外国后做的第一件事，就是找出他们在哪里可以吃到阿瑞巴玉米饼。

他说，阿瑞巴玉米饼在委内瑞拉人尝试向外界展现自己国家好的一面的一个方法。而且，这种食物刚好能迎合世界要吃得健康的潮流。

阿瑞巴玉米饼是委内瑞拉一种传统的面包类食物，以玉米制成。

传统的烹调方式，是先把玉米浸在水里然后磨碎。但在1950年代，捷克人劳比切克（Carlos Roubicek）发明了一种称为PAN的面粉，让消费者加添少许水和盐就能炮制出令人无法抗拒的阿瑞巴玉米饼。

图片版权 AFP Image caption 委内瑞拉的经济危机，令普通食材都变得难找，包括大受当地人欢迎的PAN面粉。

当地学者卡斯蒂略（Ocarina Castillo）指，这种PAN面粉取得空前成功，不单是因为它是一种十分优秀的产品。他对BBC说，当时委内瑞拉开始民主发展，经济起飞，对国家的农业发展十分有帮助。

PAN面粉随即成为委内瑞拉最大食物公司极地公司（Empresas Polar）其中一种最成功的产品，公司并把业务扩展至美国和哥伦比亚。

极地公司向BBC透露，公司过去三年的业务都有双位数增长，在一些新兴经济体甚至有倍数增长。

今天，要在美国城市买到PAN面粉要比在委内瑞拉容易。委国近来的经济危机，令PAN面粉销量大减，但许多人可以的时候都继续吃它。

在委内瑞拉出品的PAN面粉的标记是一名黑眼睛、涂口红、头挂蝴蝶结的女性，她是委国的标记。

在奥苏纳的餐厅，你也可以看见这个标记挂在墙上。他说，这是他献给PAN面粉的“神坛”。