普京战略：俄罗斯军演对北约有何含义？

图片版权 Getty Images Image caption 从俄罗斯和白俄罗斯最近的军事演习看普京的军事战略

俄罗斯Zapad军演引起西方担忧，也给西方国家了解重要变革时期俄罗斯军队发展的机会。

西方著名的俄罗斯军事发展的专家罗杰·麦克德莫特说，俄军领导层对军事理论感兴趣的同时，也在战略演习中检验新的战争手段。

他说："像Zapad这样的演习让我们看到俄军能力的真实水平，外部观察者需要谨慎和冷静地进行评估。"

俄罗斯说，这次演习低于条约规定的13,000军人参加军演的门槛，而人数更多的军演则需要邀请其他欧洲国家派观察员参加。但西方分析家则说参加演习的实际人数更多。

北约国家没有派观察员参加演习，因此只能通过卫星和飞机雷达对俄罗斯西部侦测，调查俄罗斯和白俄罗斯军队的演习表现。

俄罗斯军队正在从旧时冷战中的红军向更现代和更灵活化的军队发展，即能够进行陆海空综合行动，像北约部队那样能够针对各种不同的潜在情况量身定做专门的军事行动。

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯西南部针对哈萨克斯坦的假象目标发射伊斯坎德尔-M型 导弹

吸取教训

英国皇家联合军种国防研究所的俄罗斯问题高级研究员伊格尔·苏佳金说，俄罗斯试图建立一支经过精简的，人员和装备齐全，随时可以进行作战部署的精锐部队，并且为部队提供最新的技术装备以及灵活的后勤设施支持。

尽管俄罗斯2008年在同格鲁吉亚短暂的冲突中获胜，但是那次战争显示出俄军许多短板。西方分析家正在密切注视Zapad军演，观察俄罗斯军队总参如何从最近在叙利亚和乌克兰东部的战事中吸取教训并把他们应用到演习中。

苏佳金博士说，上述两场战争都显示了俄罗斯军队最近的大致发展方向。

但问题是俄罗斯军队转变程度究竟有多大？关键是俄罗斯政府是否有足够资金维持其军事现代化计划。

技术差距?

苏佳金博士说，俄军的转变已经过了中间点，俄军的组织结构变化已接近完成。

但是也有迹象表明俄军改革有所退步，可能重回过去组建那种大规模师的做法。但这种军事单位人员配备比较困难，而且形式多于内容。

俄军重新配备现代化武器是缩小同西方顶级部队之间的技术差距的必要途径，在这方面俄军正在加速发展。

不过苏佳金博士说，俄军的新型装备预算存在，因为重新装备计划取决于资金和得到西方技术，而在这些方面难度越来越大。

火力强大

按理讲俄军的演习内容属于防卫演习，即俄罗斯和白俄罗斯军队面对外来攻击组织防御。

图片版权 AFP Image caption 苏联时期的坦克已经被新式自动化程度极高的阿玛塔坦克取代

但这并没有妨碍演习展示了强大的火力，例如在俄罗斯西南部针对哈萨克斯坦的假想目标发射伊斯坎德尔-M型 导弹，导弹飞行射程达480公里。

麦克德莫特说，演习使用的攻击系统值得好好观察，因为自从上次2013年的Zapad演习后，莫斯科在遏制手段中扩大了常规精确打击的作用。

在最近由挪威防务研究机构发表的对俄罗斯使用所谓的"高精度武器"的研究中，麦克德莫特及其合作者托尔·布克沃尔对俄罗斯使用这类武器的历史和发展作了研究。

空基和海基发射的远程巡航导弹首次被俄罗斯在叙利亚冲突中使用。

西方媒体都在谈论在轰炸行动中使用空中发射的精确制导导弹，即增加攻击准确度，减少平民伤亡。但俄罗斯对精确制导导弹则有不同理解。

麦克德莫特的研究认为，在不久的将来，精确制导弹药主要让俄罗斯取得在他们文献中所说的"核攻击"之前的威慑能力。

电子战

这次俄罗斯演习中发射的伊斯坎德尔-M型导弹，这种系统其实就是核武器之外的一层威慑，俄罗斯军方十分重视这种导弹。

被麦克德莫特强调的另外一个方面就是俄罗斯日益增强的电子战能力。

在乌克兰东部的战斗中这种能力得到了展示，许多北约指挥官对此留下了深刻印象。

图片版权 Reuters Image caption 北约急于遏制俄罗斯向西方的军事压力

他们担心北约部队接受高强度冲突的严格训练，诸如在伊拉克和阿富汗同反叛作战，这种训练中间间隔时间太长，而俄罗斯军队的能力正在稳步提升。电子战就是一个例子。

在爱沙尼亚的防务安全国际中心最近发表的研究中，麦克德莫特说俄罗斯在电子战中取得的技术进步使俄军能够干扰，中断北约通讯，雷达，其他传感装备，飞机和其他装备。

他说俄罗斯在这方面的能力有可能抵消北约的技术优势，而俄罗斯的许多此类装备正在俄罗斯比邻北约边界的西部军区进行部署。

俄罗斯把电子战当作总体对待，包括战场上的机动作战到网络空间的任务以及信息领域。

这也许就是俄罗斯军方正在取得突破的"最新"领域，而这个灰色地带在战争时期和和平时期并没有明显的界限。

这就对北约国家构成根本的政治和军事挑战。而从北约的战略视角看，战争与和平的区分要更加分明。