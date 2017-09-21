分析：为什么说特朗普在联合国的措辞可能改变局势？

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唐纳德·特朗普（Donald Trump）总统在联合国提出的“火箭男”说很可能是前所未见的，或者至少会是这次联合国大会当中最令人印象深刻的瞬间之一。

特朗普警告平壤要在核问题上让步，并且威胁要将这个联合国成员国清除掉。而且他用上了自己在推特（Twitter）给朝鲜领导人金正恩起的外号，成为这一番出格言论的更大亮点。

“假如（美国）被迫保卫自己或盟友，我们将迫不得已要完全毁灭朝鲜，”他向在场的各国领导人说，由此在这个外交场合引起了一阵哗然。

“火箭男正在为他自己和他的政权自寻死路。”

我想不起有哪个主要国家领导人在联合国讲坛上的用词曾经哪怕接近过这个程度。

是的，一些戏剧性的场面确曾出现过：利比亚的穆亚玛·卡扎菲（Muammar Qaddafi）一边讲话一边撕毁联合国宪章的文本；委内瑞拉的胡戈·查韦斯（Hugo Chavez）吸着鼻子说乔治·W·布什（George W. Bush）留下了“硫磺的气味”。

但是直接说要夷平一个2500万人口的国家？还真没有过。

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联合国诸成员国一直在紧张地等着听新的美国总统要说什么，与我所记得的前任总统奥巴马首次演讲前的那种沉稳气氛形成强烈的对比。

在他将联合国形容为无能的精英俱乐部之后，很多人害怕特朗普会批评联合国，但他这次并没有抨击联合国本身。

事实上，他似乎认同联合国在他的世界秩序愿景当中有其作用，哪怕在这个地方，人们对特朗普的普遍印象是一个孤立主义和单边主义者。

但是，他对于朝鲜作出的带有战争意味的措辞加深了人们的担忧和恐惧，甚至害怕他会撕毁限制伊朗核项目的协议。

特朗普曾说，那份协议“令美国尴尬”，并诋毁德黑兰是“经济孱弱的流氓政权”且对外输出暴力。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普：“火箭男在自寻死路”

根据美国法律，总统每90天都要向国会重新认证，以确保伊朗遵守了协议条款，并且协议执行符合美国国家安全的利益。

特朗普一直在暗示，至10月中旬下一个限期到来时，他或许不会那样做。

那就将启动一个国会程序，可能导致协议被推翻。

“惹火的言论，致命的误解”

特朗普显然是按照他“美国优先”的方针说话——他一开始就如常地大声抛出他当选后在经济上的成就。

面对这些听他讲话的国际人士，他将自己的美国优先政策演绎成了联合国初始原则当中的国家主权，而这也是安理会两个强大的常任理事国中国与俄罗斯惯常提及的原则。

从根本上说，特朗普认为国家应该将它的国民利益放在首位；在此基础上，各国应该合作反对那些最重大的全球议题，而不是由全球性机构和组织来制定事项进程。

图片版权 UN Image caption 这是特朗普第一次在联合国大会讲话

这种关于外交政策是由国家利益还是全球价值和理想主导的问题，是美国外交政策建制持续争论的核心问题。

但是它很少会主张从国际合作当中退出，比如美国总统要求退出巴黎气候协议之类的主张。

同样，它也不会像特朗普所说的那样，全是交易：对于这个纽约商界出身的人来讲，一切都是为了要终止那些对美国不利的协议，然后换成更好的协议。

就像他对朝鲜发出毁灭性的威胁，这能换来什么协议？这一点在他的演讲中并没有具体描述。

联合国各成员国还要打个问号，特朗普如此蔑视与伊朗签订的核协议，平壤又如何能被引向或者被逼上谈判桌？

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普的演讲比当年查韦斯的那场戏更令人震惊吗？

又或者，就像小布什政府的“邪恶轴心”说一样，美国总统其实是在试图用“不是朋友就是敌人”的说法来挑动杠杆，以令联合国支持实施更严厉的制裁。

“美国有准备，有意愿也有能力（采取军事行动），但希望这最终不是必要的，”他说，“这就是联合国存在的意义，它就是为此而起作用的。我们来看看它做得怎么样。”

这很可能意味着，特朗普的内阁当中，那些主张采取外交手段应对问题的官员正在占据上风。

但是，由于没有沟通的渠道，朝鲜没有办法对总统这些逐渐升级的言论进行解读。

“当紧张气氛升级的时候，误判的机会也会加大，”联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）在特朗普的首场联合国演讲之前就颇有先见之明地说，“惹火的言论可能会带来致命的误解。”