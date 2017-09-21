为甚么到美国的中国非法移民要绕经墨西哥？

图片版权 AFP Image caption 美国边防人员在与墨西哥之间的边境，抓到越来越多来自中国的非法移民，令当局大感奇怪。

美国南部与墨西哥之间的边境，每年都处理许多以西班牙语为母语的合法与非法入境的人。但是众多边境检查站中，近年美国边防部门需要在其中一个聘请越来越多会说中文的翻译员。

在这个位于在圣地牙哥与与蒂华纳之间的检查站，边防部门的数字显示虽然整体的拘捕数字正在减少，当中被捕的中国公民却有上升之势。

这到底是怎么一回事？

倍数增长

近年，从中国移民到美国的人大量增加。美国移民政策研究所（Migration Policy Institute）的数字显示，中国已经成为美国继墨西哥和印度后最大的外来人口来源。

美国当局也对些趋势大惑不解：为甚么这些中国人要绕经墨西哥偷渡进入美国？美国海关及边境保护局发言人李温迪（Wendi Lee）透露，2015年10月至2016年6月期间，美国边防人员共扣查752来自亚洲的人士，当中许多人都来自中国。

他对BBC说，在2015年当局只扣查了48名来自中国的人士，在2014年则扣查了五人。他指2014年前当局没有相关纪录，因为那时“从没有抓过中国公民”。

但在美国移民政策研究所研究员奇什蒂（Muzaffar Chishti）眼中，这并不是甚么奇怪的事。他说，如果把这个数字跟美国整体非法入境数字来看，这个数字只是冰山一角。

在洛衫矶的唐人街逛逛，你不会觉得这里会有甚么异样：居民如常在这里生活，店铺如常营业。但是如果你问他们，有没有发觉身边多了一些没有持有效证件的同胞，他们大都避而不谈。

图片版权 Getty Images Image caption 尝试进入美国的非法移民被抓后，都要面对漫长的过程，让当局决定是否应将他们遣送回国。

一名姓王的老人透露，他有一名亲戚成功躲过边防人员执法，与他的亲人住在这里，慢慢适应他在美国的新生活。

他说，那名亲戚坐飞机到蒂华纳，然后才坐车入境美国。他并不知道谁帮助这名亲戚躲过边境人员的检查。

记者也遇到另一名女子，她认为记者并不会在唐人街找到任何非法移民。有人更警告说，如果确定犯罪集团有参与这些非法活动，便不应问太多。

李温迪指，美国海关及边境保护局有专责收集情报的部门，也与美国其他部门和墨西哥当局保持联系，就非法入境者的偷渡路线交换情报。

他透露，犯罪集团协助这些人非法入境美国，赚取丰厚利润。犯罪集团收费高昂，会向每名非法入境者收取5,000至7,000美元、甚至70,000美元的费用。

他也认为，航空公司开通了直接往来中国与蒂华纳的航线、中国护照持有人申请墨西哥签证较申请邻近国家签证容易等因素，都能解释为甚么这些中国人都跑到这里。

但一些分析认为，合法与非法中国移民的上升，与经济有关。奇什蒂指，许多来自中国的非法入境者的目标都是与他们在美国合法居留的亲戚团聚。

图片版权 BBC Mundo Image caption 洛衫矶唐人街的居民似乎大多对非法移民问题都住口不提。

漫长过程

李温迪指，当局针对这个趋势，已经加紧巡逻，尤其是沙漠、山区、峡谷等非法入境移民经常使用的路线。

他透露，当局抓到的人大多是20到30岁，他们大都是五至六个人一起，当中至少有一个人能说一点英语或西班牙语。他指，当局至今未扣留过小孩。

他指，这些人被抓后，就会被遣送回中国，但过程并不容易：

海关及边境保护局首先要带他们到扣留中心，处理他们的资料，并就个案展开调查。

当局会让他们通知所属国家的领事部门，也能给家人通电话，让他们可以告诉家人他们的位置。言语不通的，当局会为他们提供翻译员。

然后，海关及边境保护局就会把他们送交至美国移民及海关执法局（Immigration and Customs Enforcement），让移民法官审理他们的案子。

期间，移民及海关执法局会根据被扣押的人会否对社区构成危险或逃跑，决定他们可否获得保释，或是继续被扣。

最后，移民法官会颁下决定。

图片版权 Getty Images Image caption 大部份中国移民的目的地是加州、纽约等地。

如果法官决定要把被扣押的人遣送回中国，移民及海关执法局必须取得中国政府的许可，然后把那人送出境。

从出国到被遣送回国，这个过程十分漫长、痛苦。但是，这些人最终也只能返回原地，跟开始时没有两样。