边界对峙刚叫停 中印又来打“水仗”？

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中国和印度的边界对峙总算暂时告一段落，但是两国好像又开始一场新争执：水。

德里抱怨中国迄今仍然没有向他们提供布拉马普特河上游的水文资料，增加了他们部署防汛的难度；中国说，这是因为水文站出了技术故障，无法提供。

但是，同是位于下游的孟加拉国最近向BBC证实，他们还在收到中国提供的有关同一条河的水文数据。

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雅鲁藏布江发源于中国青藏高原，流入印度境内后称为布拉马普特拉河，与恒河汇合、进入孟加拉，在孟加拉湾入海。

布拉马普特拉河在印度流经喜马拉雅山麓的阿鲁纳恰尔邦和阿萨姆平原，是沿岸数亿居民的饮用水和灌溉之源。每年雨季，布拉马普特河都会出现严重洪灾，给印度和孟加拉造成巨大损失。

根据印度和中国分别在2013年和2015年签署的两项布拉马普特拉河水文数据分享协议，在每年5月15日到10月15日雨季期间，跨境河流上游国家中国要和下游国家印度和孟加拉分享上游河流的水文资料，以便下游国家及早部署防洪。

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打嘴仗？

上个月，印度外交部发言人库马尔（Raveesh Kumar）在一次例行发布会上说，"今年……从5月15日到现在，我们还没有收到中国方面的水文资料......根据现有机制，中国是应该向我们提供水文资料的。”

9月12日中国外交部发言人耿爽回答记者提问时并没有否认印度的指称，但他说，那是技术原因造成的。

耿爽说，长期以来中方克服各种困难与印方开展跨境河流水文报汛等合作。由于去年遭遇洪水损毁需进行复建，以及进行升级改造等技术原因，中方境内的有关水文站目前暂不具备搜集有关水文数据的条件。

印度外交部发言人说“不清楚背后的原因”；中国发言人则说，“印方对此是清楚的”。

BBC查询发现，中国仍然继续与位于最下游的孟加拉国分享雅鲁藏布江/布拉马普特河的水文资料。

孟加拉官员告诉BBC，他们仍在收到中国提供的有关布拉马普特河的水位、排水量数据。

河流联合委员会的孟加拉国成员侯赛因（Mofazzal Hossain）说，"几天前我们收到了中国提供的有关布拉马普特河水位的数据......自从2002年起，我们一直收到西藏三个水文观测站的此类数据.今年雨季，他们（中国）继续和我们分享。"

孟加拉国水力资源部长穆罕穆德（Anisul Islam Mohammad）也向BBC证实，孟加拉收到了中国提供的数据。

至于印度今后会不会收到中国的水文资料，中国官方的态度好像不甚明朗。耿爽在发布会上是这样说的：

"是否会重新提供水文数据，取决于上述工作（指修复）进展的情况。"

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怀疑中国意图？

BBC国际台环境事务记者卡德卡（Navin Singh Khadka）介绍，印度经过多年的努力，直到不久前才和中国达成了分享布拉马普特河雨季水文资料的协议。德里还希望获得非雨季的水文资料。因为印度怀疑中国可能会在旱季从布拉马普特河引水去干旱地区。

北京在西藏地区雅鲁藏布江上修建了几座水电站。中国表示，既不蓄水、也不分流，中国不会不考虑下游国家的利益。但是最近几年，特别是在印度东北部地区，人们越来越担心中国“放水”。

印度阿萨姆邦Dibrugarh地区是布拉马普特河最宽的地区。当地居民说，他们曾经注意到，在非常短的时期内，水位急剧上升和下降。这里还曾发生过泥石流阻塞河道、喜马拉雅山区突发山洪等现象。

卡德卡说，综合考虑这些因素，专家认为，印度从上游的中国获得水文数据、提早做好防洪准备更加重要。

印度水力资源部官员表示，最近中印间的事态发展让他们很担心。

一位不愿意透露姓名的官员告诉BBC，"我们以为现在我们能够说服中国分享非雨季的水文资料，以消除对中国在旱季分流的怀疑。"但是现在我们连雨季的资料都拿不到。这令人担忧，也彰显出中国的意图。"

印度也是上游国家

中国是印度的上游国家，而印度也是孟加拉和巴基斯坦的上游国家。印度也曾多次被指控不考虑下游国家的利益。

记得一年前，中国截流雅鲁藏布江支流修建大坝，曾引起印度的极大关注。

但是当时印度媒体也在报道，印控克什米尔地区发生武装袭击事件，印度和巴基斯坦争议升级。印度总理莫迪说，印度可能考虑重审、甚至废除和巴基斯坦的印度河用水条约。

自1960年以来，印巴两国签署的印度河水分配条约一直是合作的样板。长期以来，即使在两国政府关系非常紧张时，也没有影响到水资源分配方面的合作。

但是，随着城市化的扩大、经济的飞速发展，人们对水电的需求急剧增多，印巴两国已经就印度修建水电站计划等发生过纠纷。

专家说，这些强有力的证据表明，水正在成为南亚地缘政治的一个关键问题。