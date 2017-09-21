“火箭男”言论后 特朗普签署对朝新制裁令

图片版权 Reuters Image caption 特朗普周四（9月21日）签署行政命令，开始对朝鲜实施新一轮制裁。

就在联合国大会上将朝鲜领导人金正恩形容成"火箭男"后，特朗普周四（9月21日）签署行政命令，开始对朝鲜实施新一轮制裁。

这也意味着，美国财政部将被授权对与朝鲜从事贸易的公司和金融机构采取行动。

两周前，联合国通过了对朝新一轮制裁。

特朗普表示，中国央行也已经要求中国的银行禁止与朝鲜往来。他说，这一新措施旨在切断支持朝鲜的收入来源，并提及朝鲜的纺织、渔业、信息科技和制造业等。

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特朗普还说，朝鲜正在发展"人类历史上最致命的武器"。

分析人士称，虽然这一举措究竟会对朝鲜有多大影响目前尚难预估，但至少会让平壤当局感到融资困难。

"犹如狗吠"

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普本周早些时候说金正恩是“自寻死路的火箭男”

周四，特朗普还分别与韩国及日本领导人会面。此前，这两个美国的亚洲盟国对特朗普在联大的发言表示欢迎。

朝鲜方面则对特朗普本周早些时候的言论表示不屑。周四，朝鲜外长李勇浩（Ri Yong Ho）回应称，特朗普的发言"犹如狗吠"。

根据联大的日程安排，李勇浩将在周五发言。