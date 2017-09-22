澳洲同婚公投：前总理被平权支持者“撼头”

图片版权 EPA Image caption 阿博特指自己因为反对同婚合法化的立场遭到袭击

澳洲正在进行一次“公投”，让国民表态是否支持同性婚姻合法化。 “反对”阵营的主要代表、前总理阿博特，指自己被“支持”一方的倡议者“撼头”。

阿博特指一名佩戴着“支持”阵营襟章的人士，趋近请求与他握手后，突然将头撼向他，并指阿博特说过的话，令他活该被如此对待。阿博特批评此次事件为“有政治动机的暴力行为”。

澳洲正在进行一项全民“公投”，让国民就应否就同性婚姻立法表态。投票于本月初展开，以邮寄形式进行，为时两个月，结果预计于11月中公布。这项调查本身没有法律效力，但会影响国会是否提出立法。

除了“反对”阵营的阿博特，一些“支持”阵营的澳洲著名人物亦曾因其立场遭到袭击。

图片版权 AFP Image caption 反同性婚姻的抗议者手持横幅标语在悉尼示威。

伤势：“嘴唇有点小肿”

“一个戴着‘爱就是爱！’襟章的人、一个倡议‘支持’同婚的人，竟然以想与你握手为借口，去给你一个头锤…...”阿博特在一次电台访问中形容：“这令人很不安。”

但他指该袭击者技术不好，他没有受伤，只是“嘴唇有点小肿”。

倡议组织“澳洲婚姻平权”（Australian Marriage Equality）主席、独立国会议员格林威治（Alex Greenwich）对事件予以批评，强调在婚姻平权讨论中不应出现暴力，“这是关于公平对待、尊重他人与尊严的论争”。

图片版权 AFP Image caption 阿博特是“反对”阵营的主力，因此经常成为“支持”阵营的恶搞对象

此次公投在澳洲社会引发极大争议，针对同婚立场出现的攻击并非首次出现。

本月中，前总理陆克文的教子在布里斯本被一名反对同婚者挥拳击中致额头流血。澳洲航空总裁乔伊斯（Alan Joyce ）则在一次演讲中，遭一名男子以柠檬批盖向脸部。

乔伊斯曾与多名澳洲企业高管联署，支持同性婚姻合法化。该男子事后表明行动是为了反对澳企支持同婚的立场。

没有约束力的“公投” 会有什么实际影响？

澳洲的选举是强制投票的，但是否参与这一次“公投”，则为自愿性质。

图片版权 AFP Image caption 悉尼一次支持婚姻平权的游行

澳洲政府本来打算就这项议题，举行强制投票的全国性公投，但计划遭澳洲参议院否决。不同意举行强制公投者，本身未必反对同婚合法化，但十分忧虑强制公投会催生仇恨选举动员，认为此议题应交付国会表决。

澳洲总理特恩布尔早前已表明，一旦此次邮寄公投的结果显示支持同婚立法者占多数，该国的《婚姻法》就有望在年底前修改。特恩布尔已表态支持“赞成”一方。

邮寄选票于本月12日开始寄出。此前一项民调显示，多达七成表明会投票的受访者，支持修法允许同性婚姻。