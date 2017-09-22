为何印度女星九夜节前的避孕套广告引发众怒？

图片版权 Getty Images Image caption 宝莱坞女演员莱昂是Manforce避孕套的品牌大使

在印度盛大的九夜节前，因一些印度人的抗议，一家避孕套公司被迫在西部古吉拉特邦撤下他们受欢迎的曼力（Manforce）避孕套品牌的广告。 BBC驻德里记者吉塔·潘迪（Geeta Pandey）解析这次争议的由来。

印度九夜节从周四开始。数日前，该邦的一些城市出现巨幅广告牌，印度裔加拿大籍女演员桑尼·莱昂（Sunny Leone）建议人们“在九夜节玩耍，但要带着爱（Aa Navratriye ramo, paraantu prem thi）”。

莱昂以前是一名色情明星，但成功转型成热门宝莱坞电影的女主角。她在印度拥有众多粉丝，也是印度最大的避孕套公司“曼力”的品牌大使。

该广告让一些保守的印度人十分愤怒，指责这家避孕套公司"让营销变得前所未有的低级"。

许多人在社交媒体网站批评这次"让人不快的广告"，印度全国贸易商联合会甚至向政府投诉，呼吁立即禁止该广告。

“这是一次为了增加销量的不负责任、不成熟的举动，用我们所有的文化价值作赌注，”这家组织在发给印度消费者事务部部长拉姆·维拉斯·帕斯万 (Ram Vilas Paswan)的申诉书中说。

印度全国贸易商联合会秘书长普拉文·坎德尔瓦尔（Praveen Khandelwal）说：“九夜节是一个神圣的节日，象征着女性力量，将避孕套与这个节日联系起来让人十分不快。”

本周早些时候，在德里的坎德尔瓦尔去苏拉特市（Surat）时看到了这些广告牌。

“广告没有提到避孕套这个词，但是它一语双关，以九夜节的名义来鼓励年轻人使用‘曼力’避孕套，这是不道德的，”他说。

在收到投诉后，苏拉特市和瓦尔道拉市（Vadodara）已经拆下了几十个广告牌，但坎德尔瓦尔要求对避孕套制造商和女演员采取措施，“给未来的冒犯人作为范例”。

周三晚上，这家公司发推特表示，他们已经撤回了这次广告。

不过，也有人认为，这次九夜节期间的避孕套广告或许并不是一个坏主意。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ManforceIndia Navratra Hoardings Campaign was not meant to hurt anyone's sentiments & was immediately withdrawn.

We deeply regret any such incident. — Manforce Condoms (@ManforceIndia) 2017年9月20日

许多年前，一名刚从德里搬到古吉拉特邦艾哈迈达巴德的年轻女子曾告诉我，他们在九夜节——这个持续九个晚上的节日——期间的“娱乐”。

那段时间，甚至最保守的父母都采取稍微宽松的态度，青少年和年轻未婚的男女被允许晚上在外面呆晚一点，参加在宾馆、宴会厅、公园和私人农舍举办的传统加霸舞（Garba）活动。

自从1990年代晚期开始，就有报道称在节日期间，年轻人经常鲁莽行事，进行没有保护措施的性行为。两个月后，怀孕率就录得增长，许多人到诊所流产。

尽管许多古吉拉特邦的老居民坚定地认为，这些报道大幅夸大，或许甚至是过于活跃的想象力虚构出的产物，但是这些年来，医生和卫生工作者让人们关注到这个问题，印度国家部门也表达过关注，这确是事实。

图片版权 Getty Images Image caption 九夜节期间，宾馆、宴会厅、公园和私人农舍会举办传统加霸舞(Garba)活动

曾有人试图鼓励年轻人在性行为时采取安全措施，也有报道称许多狂欢者，大部分情况是女孩或年轻女性， 摆脱束缚购买避孕套。

古吉拉特邦药剂师协会联合会主席贾斯万特·帕特尔（Jaswant Patel）表示，在过去10年，他曾经发现避孕套的销量在节日期间上升了至少30%。

“避孕套不仅在药剂师和一般商店处售出，甚至售卖蒌叶的街角小店也有存货，消费者大部分青少年和大学生，”帕特尔告诉BBC。

过去二十年，妇科医生鲁比·梅赫塔（Ruby Mehta）在艾哈迈达巴德运营一家诊所。梅赫塔称，即使避孕套销量增加，节日后青少年怀孕率走高的情况仍然持续。

“避孕套随处可得，二十几岁的情侣会更有责任感，但青少年的这种认识不多，他们会失去理智。所以，每年九夜节过后，来我们诊所流产的人数比起其他时候翻倍，”她说。

当我问梅赫塔“曼力”避孕套的广告是不是一个好主意，莱昂女士是否能鼓励古吉拉特邦的年轻人进行安全性行为时，她笑了。

“性教育是一回事，广告是另一回事。我们需要的是学校里能提供更好的性教育。年轻女孩需要更加关注这个事情，这就能有助于解决问题，”她说。