图片版权 AFP Image caption 凯桥公司位于北京的办公室。

中资公司凯桥（Canyon Bridge），同意以5.5亿英镑收购曾替苹果公司供应图像处理器（GPU）的英国科技公司Imagination。凯桥早前被美国总统特朗普以国家安全为由，阻止收购另外一间美国晶片公司。

Imagination老板安德鲁‧希思（Andrew Heath）说，这宗收购是“很好的结果”，并会确保公司留在英国。

凯桥表示收购后不会裁员。其合伙人雷‧宾厄姆（Ray Bingham）表示，希望投资在英国人才及专家，加速扩充Imagination，特别是针对亚洲的市场。

路透社报道，凯桥创立的资金来自中国政府，并与中国的太空计划有“间接连系”，目前替一间在香港注册的奕泰资本（Yitai Capital Limited）管理15亿美元。奕泰资本母公司为China Venture Capital Fund Corporation Limited，据称是国营机构。凯桥近期从中国投资者筹集了150亿美元，在北京和旧金山都开设办公室。

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普预计在11月访华，外界关注美国会否有更多影响两国贸易的举动。

交易或又要美国审批

但两间公司表示，交易或会因为Imagination能否出售旗下的美国晶片制造商MIPS而存在变数。

Imagination在2013年收购了MIPS，早前同意以6500万美元，出售给在美国加州和中国无锡市设有办公室的投资公司高瞻创投（Tallwood Venture Capital），暂时不知道这宗交易是否需要通告美国的海外投资委员会审批。

特朗普早前就是按海外投资委员会建议，签署行政命令阻止凯桥以13亿美元收购莱迪思半导体制造商，理由是“对国家安全构成威胁”，涉及知识产权的转移，质疑中国政府有份支持这宗交易。当时中国商务部表示对事件表示关切，暗批事件为美国的“保护主义”。

假如Imagination未能出售MIPS，那么这宗与凯桥的交易便要待美国的海外投资委员会审批。

图片版权 Reuters Image caption 苹果公司曾是Imagination的大客户，许多产品都用上Imagination的图形处理器。

苹果曾为大客户

Imagination最有名的产品，就是向苹果的产品提供图形处理器，苹果这位大客户占Imagination一半盈利。

但苹果公司表明停用Imagination所研发的晶片后，Imagination股价下跌，并在6月开始寻找买家。

苹果推出iPhone 8系到以及iPhone X时，宣布首度内建自行开发的图形处理器，不过Imagination和苹果正就处理器知识产权问题有法律争议未解决。