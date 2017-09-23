英国首相佛罗伦莎演讲透露了哪些脱欧细节

英国首相特里莎•梅（Theresa May）在意大利佛罗伦萨发表演讲称英国脱欧后需要一段大约两年的过渡期，在此期间贸易政策应该和现在保持一致。

200亿欧元和两年过渡期

来自欧盟的移民仍然能在英国居住，但他们必须向政府申请注册。

在此期间英国也将继续支付欧盟的预算。

她希望这些条件能够开启英国脱欧的谈判。

欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）称特里莎•梅的演讲"具有建设性"，且展示了推进相关事务的意愿。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 巴尼耶称特里莎•梅的演讲"具有建设性"，且展示了推进相关事务的意愿。

特里莎•梅表示，英国还在筹划一个"大胆的安全协议"，英国将继续充当"欧盟最强大的伙伴和朋友"。

在贸易方面她表示，双方可以比现有模式做得更好。

"我们之间现在没有关税，未来也不需要，"她说。

她没有具体说明在2019年3月英国脱欧后继续向欧盟支付的预算金额，但外界估计这一金额至少为200亿欧元。

市场准入

特里莎•梅承诺英国将继续和欧盟一起开发一些长期经济发展项目。"英国愿意承担合理的费用"。

在贸易方面她重点提出市场准入问题，认为在2019年3月前英国和欧盟都很难适应新的协议。"在落实期间，双方应该延续现在的市场准入政策。英国也应该继续参与现在的安全体系。"

但她强调这段时间应该长度有限。

图片版权 Reuters Image caption 一些英国在欧洲生活的移民在演讲前举行抗议。

对于移民问题特里莎•梅称适应新系统同样需要时间，"欧盟的人将能够继续来到英国或保持在英国的工作和生活。但会有一套注册系统为实施新制度做准备。"

特里莎•梅称希望建立和欧盟建立新的长期的经济伙伴关系。这将不同于英国现有的和加拿大以及欧洲经济区国家的合作，应该是一种"创造性的方案"。

欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶在称赞特里莎•梅的演讲将相关事务向前推进一步的同时也表示说，英国政府"现在应该把这些表态转化为具体的谈判内容"。

欧洲议会英国脱欧谈判代表居伊•伏思达（Guy Verhofstadt）称，英国正变得越来越务实，但新的欧盟移民注册机制存在问题。