印尼巴厘岛发出最高级别火山喷发警报

图片版权 Reuters Image caption 阿贡火山1963年那次爆发导致超过1000人丧生。

印尼政府已经发出了针对巴厘岛火山喷发的最高级别警报，称火山喷发正在逼近这一旅游景点。

已经有1万人被紧急疏散。当地官员要求周边人群呆在距离阿贡火山（Mount Agung）至少9公里以外的区域。

一些地震活动已经被发现，还有迹象表明火山岩浆正朝地表上升。

阿贡火山上一次爆发是在1963年，造成超过1000人丧生。海拔超过3000米的阿贡火山位于巴厘岛的东部。

印尼国家灾难管理局官员对路透表示，"为了预防火山喷发，在指定颁奖范围内不能有人类活动。"

图片版权 Reuters Image caption 被疏散的居民来到避难所。

一位村民对法新社表示，"地震时常发生，我们感到害怕，已经举家转移到了避难所。"

印尼官员周六（9月23日）早些时候表示，地震活动仍在持续增加。

印尼火山观测点的最新报告称，火山爆发的可能性正在增加。但无法精确地进行预测。

位于巴厘岛登巴萨（Denpasar）的国际机场目前仍运转入场。该机场每年国际游客吞吐量达到几百万人次。

澳大利亚外交部也已经发出了一份声明，警告游客称，火山爆发可能在该区域内扰乱航空飞行。

1963年那次火山爆发形成了大量火山灰和熔岩流，还有一种危险的火山碎屑流，其中含有快速移动的气体、灰层和火山物质。