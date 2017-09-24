图片版权 EPA / US AIR FORCE Image caption 美军B-1B轰炸机自关岛出发到朝鲜以东海域飞航。此前平壤曾威胁轰击关岛。

美国国防部证实，美军一架轰炸机飞近朝鲜东部海岸示威，以证明盛顿拥有众多手段来打击平壤的任何威胁。

五角大楼的声明说，这是21世纪迄今美军飞机飞越“三八线”最北的一次。

平壤最近连番试射导弹与进行核试验，让美朝关系僵持不下。

朝鲜外相李勇浩在联合国大会发言时并未评论美军的行动，但称总统特朗普正在执行“自杀任务”。

图片版权 AFP PHOTO/KCNA VIA KNS Image caption 平壤于星期六举行了多场大规模反美集会。

美国军机如何在朝鲜门前示威了？

五角大楼发表简短声明说，自关岛出发的一架B-1B枪骑兵型轰炸机与一架从冲绳出发的F-15C鹰式战斗机，星期六（9月23日）在“朝鲜以东海域的国际空域”上飞行。

“此次任务旨在展示美国的决心，并传递总统有诸多军事选项来击败任何威胁的明确信息。”

五角大楼是在李勇浩于联大发言前不久公布这次抵近飞行的消息。美方称此次行动说明了美国看待朝鲜“鲁莽行为”的“严重程度”，并称朝鲜的核武计划对区内和平稳定造成“严重威胁”。

据韩联社报道，韩国青瓦台总统府知悉美军此次行动。

一名青瓦台高级官员星期天（24日）对韩联社记者称，此次飞行“是在韩美紧密合作下开展的”；青瓦台其他人士称，出动美国战略武器是有效应对朝核导挑衅的最佳方案之一，可将此次行动与韩美首脑商定在半岛循环部署更多美国战略武器的意图一脉相承。

李勇浩在联合国怎样谩骂特朗普？

李勇浩的联大发言被认为是仿效特朗普此前谩骂朝鲜最高领导人金正恩的演说而来。

你的器材不支持播放多媒体材料 李勇浩：特朗普让美国成为“无可避免的攻击目标”。

李勇浩批评特朗普的联大演说“精神紊乱，狂妄自大”，犯下了“无可挽回的错误”，朝鲜必将让其导弹发射到美国本土，特朗普将要为其演说“付出沉重代价”。

不过，他的演说并未谈及美军轰炸机在朝鲜以东海域绕飞一事。

李勇浩发言后不久，特朗普本人发Twitter还击说：“要是‘小火箭人’的说法让他有共鸣，那他们不会呆很久。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月24日

丰溪里的那场小地震又是什么回事？

星期六下午，中国地震台网、韩国气象厅与美国地质调查局（USGS）分别录得一次里氏3.4级地震，震中位于咸镜北道丰溪里核试验场附近。

中国与韩国录得震源深度为0公里，中方更将其标示为“疑爆”，但美方测得震源深度为5公里，中国与韩国其后也否定这是一次人为地震。

联合国支持的全面禁止核试验条约组织（CTBTO）执行秘书泽尔博（Lassina Zerbo）发Twitter说，这次地震震中距离此前测试地点达50公里。

泽尔博对法新社表示：“目前最可能的假设是，这是此前一次活动的后果……此后还可能有进一步反响。”

朝鲜历次核试验