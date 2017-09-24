图片版权 Emily McDowell Image caption 艾蜜莉·麦道威尔创作的卡片。上面写着“如果这是上帝的计画，那祂是个糟糕的计画师”

一名年轻女性被诊断出罹患癌症，她曾因为找不到能真正表达她心情的问候卡片而感到沮丧，但她现在致力于帮助和她有相同处境的人找到适当的用字。

艾蜜莉·麦道威尔（Emily McDowell）在2001年被诊断出霍奇金淋巴瘤（Hodgkin lymphoma），当时她年仅24岁。

当艾蜜莉忍受着长达数月的疗程时，她发现她的朋友和熟人常常不知道该说些什么，市面上的问候卡也没能帮上忙。

“这些同情卡很……有趣，”居住在洛杉矶的艾蜜莉说。“没多少卡片能为我的处境说上话。”

她收到的卡片分成几类──“康复卡”比较适合正在休养断腿的人而不是刚被诊断出癌症的人。

“我觉得这几乎是个挑战，像在说‘噢好吧......我试试！’”说。

图片版权 SARAH DERAGON Image caption 艾蜜莉·麦道威尔认为传统的卡片“没帮上什么忙”。

也有一些偏宗教或哲学的卡片，上面有格言例如“一切都是上帝的安排”或是“每件事的发生都有其原因”，这些也都放错重点。

“在某些时刻，这听起来几乎是侮辱，”艾蜜莉说。

“这些安排是怎样？有时候人们能在时间或想法的作用下得出自己的结论，但对于正处在危机中的人来说，这种说法没有帮助。”

艾蜜莉发现，她的亲朋好友出于最大的好意送给她的卡片，并不能够表达出他们真正想说的。

当她在广告业发展有成时，她把这些想法埋藏心中。

到她离开这行业时，她想创造出反映真实生活之混乱的卡片的想法复活了。

她创作的第一张卡片是一张普通的问候卡，她第一张引起注目的是“尴尬约会”情人节卡片：“我觉得我们不是真的……恩......在一起或是什么的，但什么都不说还是让我觉得很怪，所以我写了这张卡给你……”

图片版权 Emily McDowell Image caption 我承诺我不会把你的病形容为一趟“旅程”（除非有人带你去邮轮之旅）。

艾蜜莉的最新作品和家庭关系有关。“同理心卡”的设计与主流的（且通常是用糖衣包裹的）情绪忠实地达成平衡。

“很多卡片呈现出我们希望拥有的关系，”艾蜜莉说。她并且表示，规模较大的贺卡公司甚至会认为，乐观主义以外的“非主流”卡片可能影响销量。

“卡片是一个传统的媒介，它不一定随着我们的心理文化发展，但它正在迎头赶上。”

艾蜜莉希望她的卡片能提供一个媒介，让经历危机、需要真实传递这些感情的亲朋好友有一个渠道。

“很多时候当你感到生病或悲伤时，人们不再以多年朋友的对待方式对你，突然间他们对你的态度就不同了，彷佛你被你的疾病或悲伤给改变了。”

“我希望人们感到‘这是一张我可以和我的朋友一起笑着看的卡片……它点出我的病，但没有围绕着这件事’。”

除了卡片之外，艾蜜莉最近出版了一本书——《无卡可表》（No Good Card for This）——写作过程中，协助人们陪同亲密的人度过困难时光的同理心咨询专家凯尔西·克洛（Kelsey Crowe）提供帮助。

图片版权 Emily McDowell Image caption 请让我揍下一个告诉你“每件事的发生都有原因”的人一拳（对于你正在经历的一切我感到很抱歉）

虽然在面对危机时有一套说法，让她的人生重新运转，但艾蜜莉说，诚实面对正在经历困难的人永远是最佳选择。

“‘我很震惊，我很沮丧，我不知道除了我爱你之外我还能说什么，但我会在这里陪你’这样的说法是完全可被接受的。”

即使这些话语被说出来感觉很怪，或是没有被听者完全接收到，但艾蜜莉说这比什么都不说来得好。

图片版权 Getty Images Image caption 写出你的感觉有时候是很困难的。

“最糟的就是你什么都不说，即使你不知道要说什么，对方也会将你的沉默解读为漠不关心。”

“时间经过越久，你的感觉会越糟……最后当你半年后在杂货店再遇到那个人时，那感觉真是太可怕了，把这样的痛苦放在你和对方身上都不是件好事。”

以她自己的故事来说，艾蜜莉表示，癌症在当时让她感到难受，但后来证明是有价值的经验。

图片版权 Emily McDowell Image caption 悲伤的五个阶段：在公众面前哭，在车里哭，自己一个人看电视哭，工作时哭，在微醺时哭。（我爱你）

“我永远不会说罹癌是件礼物，因为罹癌真的糟透了。但经历过这个危机，我的人际关系更深化了。”

“它让你更无惧于讨论困难的事，而且我从中学习到如何真正帮助到人。”

艾蜜莉说他被同理心卡的收卡者和发卡者故事所感动──关系因此活化或疗愈。

她分享了一个当她在宣传《无卡可表》时，一位女性告诉她的故事。

这位女性的丈夫几个月前过世了，她的两个小孩还在困难地调适着。亲朋好友们寄来的满墙卡片没什么帮助。

有一天当她下班回家，所有的卡片都被取下，除了一张。

“我的其中一个孩子说，‘这张卡片有其他卡片所没有的──离开的卡片也是我们的卡片之一’”，艾蜜莉回忆。

“没有什么比这个更有意义了。”