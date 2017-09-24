德国大选投票日：默克尔能否四度连任？

图片版权 Reuters Image caption 德国大选开始投票。

德国联邦议会选举周日（9月24日）投票，默克尔能否获得第四届任期？极右翼政党是否有机会在二战后首次进入议会？

默克尔已经担任德国总理12年，她在这次的选举中争取获得第四届任期，并且维持她所属的政党基督教民主联盟（CDU）在议会的最大党地位。

基督教民主联盟的最大对手是目前与之组成联合政府的社会民主党（SPD）。

投票站从德国当地时间8时（格林尼治标准时间6时）开放至18时。

第一个出口民调预计在投票站关闭后很短时间便能出炉。

上届议席分布

这场选举之所以重要，是因为这很可能是二次大战以来，首次有多达六个政党跻身联邦议会，当中包括一个极右民族主义政党。

选举结果可能导致目前联合政府的组成改变。

主要参选人有谁？

图片版权 Reuters Image caption 舒尔茨要求进行第二次电视辩论，但默克尔没有答应

安格拉·默克尔（Angela Merkel） ：外界预测她有很大机会连任。默克尔自2005年开始领导德国，国际社会普遍视她为稳定的来源。她在欧洲难民潮高峰期决定开放难民进入德国的决策，为她带来政治上的代价，但她看似已从这个代价中重新站稳脚步

：外界预测她有很大机会连任。默克尔自2005年开始领导德国，国际社会普遍视她为稳定的来源。她在欧洲难民潮高峰期决定开放难民进入德国的决策，为她带来政治上的代价，但她看似已从这个代价中重新站稳脚步 马丁‧舒尔茨（Martin Schulz）：身为中间偏左政党社会民主党（SPD）党魁，并曾任欧洲议会议长的舒尔茨是默克尔的主要对手。身为默克尔政党联合政府的一员，为在竞选过程中试图批评默克尔政策的舒尔茨带来麻烦

图片版权 EPA Image caption 威德尔及高兰德均曾卷入歧视言论风波

爱丽丝‧威德尔（Alice Weidel）和亚历山大‧高兰德（Alexander Gauland）：他们是代表极右政党德国另类选择党（AfD）的参选人。如果如一些民调显示的，德国另类选择党成功在议会获得席位，或甚至成为议会第三大党，对该党来说将是一大胜利。

默克尔有12年的执政经验，被外界广泛认为能够继续连任。

议会新声音？

此次选举有34个政党派员参选，但民调显示有望当选的党派有六个，除了基督教民主联盟及社会民主党，其余四个有望取得席位的党派分别为：绿党、提倡社会主义的左翼党、另类选择党及提倡自由市场的自由民主党。

现时只在地方议会有议席、在国会没有任何席位的反移民、反伊斯兰政党德国另类选择党，很有可能会成为议会大党。

谁可以投票？

图片版权 Reuters Image caption 今次德国选民拿到的选票，一票选人，一票选党。

联邦议会选举每四年一度，德国18岁或以上公民均可成为选民。

德国联邦议会选举分为“简单多数制”及“比例代表制”两部份。

全德有约6150万人持有两票。一票投人，一票投党。

意即选民的一票是在全国299个选区中，以简单多数制选出代表该区的国会议员，另一票则是以邦为选区，投给政党名单。

在第二部份中，政党要晋身联邦议会，需要取得5%的选票，或在简单多数决中取得最少三个选区的议席，才能透过比例代表制取得议席。

图片版权 Reuters Image caption 默克尔周五（22日）在慕尼黑出席竞选期间最后一场游行集会。

比例代表制部份有299席，每个政党在比例代表制部份取得的议席比例，必须与其选票比例相符，因此可增加额外议席。在2013年至2017年这一届，联邦议会共有630席。

今次选举共有4828名候选人，年龄介乎18-89岁，当中29%为女性，只有绿党及左翼党的女性候选人比例达到半数。