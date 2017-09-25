你的器材不支持播放多媒体材料 金州勇士主教练史蒂夫·科尔（Steve Kerr）：特朗普的言论“恶劣”

美国国家美式橄榄球联盟（NFL）多名球员在周末的比赛当中参与了席卷体育界的抗议行动，反对美国总统特朗普（Donald Trump）“冒犯性”和“分裂”的言论。

特朗普与美国体育界的公开骂战在一个周末内越演越烈，特朗普坚称，那些在国歌仪式当中不肃立的球员应该被解雇或者停赛。

作为回应，多支球队的部分或全体球员在之后比赛的国歌仪式中单膝下跪，很多球场内的球迷则因此向自己的球队发出嘘声。

类似的抗议从去年就开始，但周日（9月24日）是开始以来最大规模的一次。

球员是在抗议美国的种族不公和警察暴力。

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特朗普呼吁联盟要将参与这类抗议的球员解雇，他的呼吁得到很多人的支持，但后来却证明是导致进一步撕裂。

周五，特朗普向欢呼的支持者人群说：“当有人不尊重我们的国旗时，你们不会想看到这些NFL的老板出来说‘马上把那浑蛋（SOB）踢出场……他被炒了’吗？”

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普在阿拉巴马州的一场集会上对运动员大举抨击

他指的是一种越来越广泛的抗议行为。那是由其中一名球员科林·卡佩尼克（Colin Kaepernick）率先发起的。去年，卡佩尼克在奏国歌时坐着或者单膝跪地，以抗议警察对待美国黑人时的残暴方式。

特朗普的言论发表后，美国体育界以更广泛的抗议行为作回应。

周六晚上，美国棒球大联盟（MLB）球队奥克兰运动家（Oakland Athletics）的球员布鲁斯·麦克斯威尔（Bruce Maxwell）成为了MLB第一个在奏国歌期间单膝下跪的球员。

在周六的NFL比赛中：

西雅图海鹰（ Seattle Seahawks ） 和 田纳西泰坦（ Tennessee Titans ） 在双方对阵的比赛前均没有出席奏国歌仪式；而几个小时前， 匹兹堡钢人（ Pittsburgh Steelers ） 在芝加哥也采取了同样做法

和 在双方对阵的比赛前均没有出席奏国歌仪式；而几个小时前， 在芝加哥也采取了同样做法 芝加哥熊队（ Chicago Bears ） 全体球员则站在边线上手臂彼此相扣， 新英格兰爱国者（ New England Patriots ） 的著名四分卫汤姆·布雷迪（Tom Brady）和他的队友在另一场比赛当中也是一样的做法。绿湾包装工（ Green Bay Packers ）和辛辛那提猛虎（ Cincinnati Bengals ）也有球员彼此挽着手臂

全体球员则站在边线上手臂彼此相扣， 的著名四分卫汤姆·布雷迪（Tom Brady）和他的队友在另一场比赛当中也是一样的做法。绿湾包装工（ ）和辛辛那提猛虎（ ）也有球员彼此挽着手臂 在海鹰与泰坦队比赛中唱国歌的歌手在演唱完毕后也单膝下跪，底特律雄狮（Detroit Lions）和亚特兰大猎鹰（Atlanta Falcons）比赛中的国歌国手除了单膝下跪外，还举起了一只拳头

在一些比赛当中，球员抗议的时候，球迷向自己的球队发出嘘声，其中包括爱国者和泰坦队的比赛

费城老鹰（ Philadelphia Eagles ） 的球迷在球队主场对阵 纽约巨人（ New York Giants ） 时与抗议者发生冲突

的球迷在球队主场对阵 时与抗议者发生冲突 杰克逊维尔美洲虎（Jacksonville Jaguars）的老板沙希德·可汗（Shahid Khan）曾向特朗普阵营捐款100万美元（74万英镑），而老板绝少会走到球员中间，但在周末，他却不寻常地加入了球员的行列，与他们手臂相扣在一起

图片版权 Getty Images Image caption 布法罗比尔队球员在纽约对阵丹佛野马队的赛前国歌仪式中单膝下跪并彼此手臂紧扣

图片版权 Reuters Image caption 杰克逊维尔美洲虎球员在伦敦一场比赛前的美国国歌仪式中单膝下跪

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普今年较早前曾在一个公开场合手举新英格兰爱国者的球衣

NFL联盟本身也对特朗普的言论表示了批评。联盟主席罗杰·古代尔（Roger Goodell）表示：“像这样的分裂性言论显示出的是缺乏尊重，这很不幸。”

NFL球员协会主席埃里克·温斯顿（Eric Winston）指，特朗普的言论是“打了过去到现在那些民权英雄的脸”。

美国国歌法规一二

卡佩尼克去年在赛前国歌仪式中拒绝肃立，虽然引起意见不一的反响，但事实上已经违反了美国法律当中有关国歌的守则

《美国国旗法》（United States Flag Code）涵盖了有关星条旗以及国歌演奏时的行为规范；不过有关法例是象征性质，从未强制付诸执行，对违反者也没有惩罚规定

该法规定，国歌演奏时，人们应肃立并面向国旗（如果周围有国旗的话）；平民应将右手放在胸前，在役或退伍军人则应全程敬军礼

美国前总统奥巴马则在2008年的一场竞选活动中没有将手放在胸前，他事后解释是他的祖父教导他，国歌奏响时只需要唱，而手只有在宣誓的时候才会放在胸前

没有军方制服的人员在国歌奏响期间应该将所有头饰解下，并用右手手持置于左肩——这一条多用于体育比赛场合，NFL球员要在国歌奏完之后方能戴上头盔

美国国旗法没有明确规定人们要跟唱国歌，但美国学校从一开始就鼓励学生唱国歌，其中一些学校则是规定必须跟唱

美国国旗法还规定，国旗不应被用于广告产品，也不能作为运动制服上的图案；在一般情况下国旗不能倒挂，只有在发出危及生命财产的求救信号时才能倒挂国旗

在美国国内焚烧星条旗不会受到检控，因为最高法院在1990年裁定，禁止亵渎国旗的联邦法例有违美国宪法第一修正案有关言论自由的保护

令特朗普受到批评的还有他撤销NBA总冠军球队金州勇士拜访白宫的邀请，原因是在此之前，勇士队球员史蒂芬·库里（Stephen Curry）说，他不想出席这一次拜访。

库里是2015年NBA的最佳球员，他说他想要告诉外界，他和其他球员都不会为特朗普不适当的言论站队。

特朗普则在此后发布推特（Twitter）帖子说：“去白宫被认为是一支冠军球队的巨大荣耀，史蒂芬·库里犹豫了，所以邀请取消了！”

金州勇士表示，球队清楚地知道“我们没有被邀请”到访白宫，但将会自行到访华盛顿，以“颂扬平等、多元和包容”。