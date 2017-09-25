美国推出新旅行禁令 增加朝鲜委内瑞拉乍得

图片版权 Reuters Image caption Passengers arrive at Washington's international airport in July after the Supreme Court

美国总统特朗普扩大引起争议的新旅行禁令范围，新禁令将禁止八个国家的某些公民入境美国，其中包括朝鲜、委内瑞拉和乍得。

美国白宫说，这些限制是在对外国政府信息共享进行检讨后实施。

特朗普总统在周日晚些时候发布了总统公告。

特朗普说，"让美国安全是我的首要任务。我们不会允许让那些我们无法安全甄别的人士入境美国。"

针对委内瑞拉人的旅行禁令仅适用于政府官员和他们的直系亲属。

新禁令适用于原禁令所涉及六个国家中的五个，包括伊朗、利比亚、索马里、叙利亚和也门。苏丹曾在原禁令之列，但新禁令宣布取消了对苏丹的限制。

特朗普总统推出的旅行禁令非常有争议，因为它影响到六个大多数为穆斯林的国家，并被广泛标示为"穆斯林禁令"。

有关旅行禁令目前受到一系列法律挑战，并在推出后遭遇几次大规模抗议，在今年7月份恢复部分实施后，将由美国最高法院在10月份进行审议。

"美国公民自由联盟"权利组织说，旅行禁令加入新的国家，"不会模糊这是一个穆斯林禁令的真切事实"。

目前尚不清楚特朗普总统的旅行禁令新公告将如何对相关法律挑战产生影响，新的旅行禁令已改变了一些关键要素。

旅行禁令名单上增加了朝鲜和委内瑞拉，这意味着并非名单上的所有国家都是穆斯林国家。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Making America Safe is my number one priority. We will not admit those into our country we cannot safely vet.https://t.co/KJ886okyfC — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2017年9月24日

是否被列入禁令名单的标准现在是以审查程序和合作为基础，有关限制已经按国别逐个进行：

白宫说，朝鲜与美国政府"在任何方面都没有合作"，不符合任何要求，因此朝鲜国民旅行前往美国将被完全禁止；

乍得虽然是美国的一个重要反恐伙伴，但并没有分享美国所要求的与恐怖主义有关的其他公共信息，乍得国民前往美国的商务和旅游签证将被暂停；

只有"某些委内瑞拉政府官员及其直系亲属"被禁止旅行前往美国 ，委内瑞拉政府最近受到美国的经济制裁，美国现在说该国不愿意"在验证其公民是否构成国家安全或公共安全威胁"方面合作，委内瑞拉不会自愿接受被驱逐的国民；

大多数限制都是以暂停B-1和B-2商业和旅游签证的方式实施，新禁令也不像特朗普总统此前发布的行政命令那样受到时间限制。

白宫表示，这些限制于10月18日生效，但不适用于已经拥有有效签证的人士。