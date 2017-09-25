盘点各国如何看待针对同性恋者的“治疗”

Image caption 巴西同性恋者组织早前举行大型游行

早前巴西法院批准声称可以将同性恋者变成异性恋者的“治疗”，引起当地同性恋组织不满，也有分析担心这种保守思想会在当地蔓延。

法庭的决定源于1999年当地一个心理学组织对这种针对同性恋者的“治疗”的禁制，法院的裁决将推翻禁止这些十分具争议的“疗程”。

世界卫生组织30多年前已经不再将同性恋视为一种疾病，但各国依然以不同的标准看待它。例如在欧洲，只有一个国家禁止向同性恋者提供“治疗”。

BBC中文为大家盘点这种治疗在各国的情况。

中国

中国在2001年已经不再将同性恋定性为精神问题，但有同性恋组织指上百万的同性恋者因为家庭压力，被迫与异性结婚。

但今年7月，中国首次有法院判决要一家精神病院赔偿给一名男子，因为院方早前强行要治疗他的“性偏好障碍”。

法院认定精神病院侵犯了这名化名“余虎”的男子的人身自由权，判院方公开道歉并赔偿精神抚慰金5,000元人民币。

图片版权 Reuters Image caption 香港富商赵世曾的女儿赵式芝（图）早前公开宣布自己是同性恋后，赵世曾扬言掷五亿港元为女儿招丈夫，引来哗然。

英国

许多英国的医疗机构──包括全民医疗保健服务（NHS）──都指任何改变性取向的治疗有“潜在的危机，也可能不合伦理”。但英国并无法律禁止这些治疗。

英国保守党议员弗里尔（Mike Freer）在2015年曾要求禁止在英国进行这种治疗。他在国会曾指，全民医疗保健服装计划下的医生仍然可以将病人转介到心理医生去接受这种所谓的治疗。

他认为，英国政府在制止这种治疗方面，尚未有尽全力。

根据当地一个2015年发布的民意调查，接受访问的医疗人员中，百分之十认为同性恋及双性恋的人接受“治疗”后可以“痊愈”。如果单单计算伦敦，更有高达百分之22的受访者认为这可以办到。

一名化名路易丝的女子对BBC表示，她出席的教会曾经“威胁”她要接受这种“治疗”。

她透露，教会当时不容许她与任何未成年人接触，她想这大概是因为教会害怕她对这些未成年人的影响。

她也对BBC说，她曾经被迫参加一种集体仪式。期间，教会的人都在祷告、举起手、喃喃自语。她说：“仪式十分漫长，我记得曾经睡着。”

美国

美国不同的州份对这种性取向治疗有不同的规定，许多州都禁止向未成年人提供这种“治疗”。

美国精神病学协会曾指，协会的立场是“如果一个治疗假定同性恋为精神病、或声称能改变病者的性取向”，该会都会予以反对。

马尔塔

马尔塔在2016年12月立法，成为欧洲首个正式立法禁止性取向治疗的国家。新的规定禁止任何人尝试“改变、压制或消除任何人的性取向、性别认同或表达自己性别”，违者会被罚款甚至要坐牢，最高可以被处以10,000欧元的罚款，或监禁一年。

俄罗斯

俄罗斯在1999年起不再将同性恋视为精神病。虽然如此，俄国公众普遍还是对同性恋十分害怕，而且当局刚刚颁布法例禁止有关同性恋的“宣传”。该国在2013年起也开始立法，禁止任何人跟小孩谈论有关同性恋的话题。

俄罗斯的医护人员会为同性恋为提供他们所称的“治疗”。该国一名叫戈兰（Yan Goland）的精神病医生就声称，他曾经用一个在前苏联发明的方法“治愈了”78名同性恋者和八名跨性别人士。

戈兰跟BBC说，这个过程通常需要八至18个月，跨性别人士则需要较长的时间。他说过程分为三部份，首先利用催眠消除“病人”对同性的兴趣，然后发展他们对异性的吸引，最后，他要“病人”跟异性性交。

戈兰现年80岁，他说到今天他仍然会为“病人”治疗。

BBC的调查也发现，俄国一些教会会举行仪式，尝试“治疗”同性恋者，过程与化名路易丝的英国女子给BBC描述的画面差不多。

乌干达

乌干达政府在2014年尝试立法禁止同性恋，违者可被判处死刑。虽然当地法院之后颁下裁决，指该法令违宪，这法规仍然助长当地对同性恋者的歧视。

有乌干达的非政府组织指，当地同性恋者面对的情况越来越差，有当地传媒甚至刊登了当地“200大同性恋者”。早前，有同性恋者团体尝试组织游行，却被当地警方阻止。

Image caption 俄罗斯警方早前派员监察在圣彼得堡举办的同性恋集会。

马来西亚

马来西亚早前有官员指当局可以以“深入训练”改变同性恋者的性倾向。该国早前办了一个“防范同性恋”的影片比赛，但当地有组织抗议，之后“防范同性恋”的类别更名为“防范对性别身份的混淆”。

当地没有任何法律保障同性恋者的权益。该国也保存了英治年期留下有关将肛交法律，将这种行为视为罪行。

伊朗

伊朗是世上少数以死刑来惩罚同性恋行为的国家。当地宗教领袖认为一个男人可以被“禁锢”在女性的身体内，反过来也一样。因此，同性恋者可能会被要求接受变性手术，而许多人因为避免这个手术，唯有逃离境外。

有化名多尼娅的伊朗女子对BBC表示，她自小蓄短发，也配戴男生经常戴的帽子，而非女孩子戴的头巾。她说，每当被警察截查，发现她是女儿身后便会骂她：为甚么妳会穿成这样？

她透露，她经不起压力，最后决定逃到土耳其，最后在加拿大取得难民庇护。