朝鲜：特朗普对朝宣战 朝有权击落美轰炸机

图片版权 KCNA Image caption 数以千计的朝鲜公众9月23日参加在首都平壤参加反美集会。

美朝之间的口水大战不断升温，火药味越来越浓。朝鲜外交部长李勇浩表示，美国总统特朗普对朝鲜宣战，朝鲜有权自卫击落美国轰炸机。

李勇浩周一（25日）称，特朗普的"宣战"赋予朝鲜在联合国宪章内予以反击的权利，朝鲜将有权采取反击措施。

李勇浩当天在纽约举行新闻发布会说，全世界应该清楚记得，美国首先向朝鲜宣战，朝鲜将有权采取反击措施，其中包括击落即使不在朝鲜领空内飞行的美国轰炸机。

朝鲜在对美关系上使用“宣战”措辞已经不是第一次了。不过朝鲜外长这次表态是针对特朗普在推特上发表的言论。

特朗普上周六发推表示：“刚刚听到朝鲜外长的联大发言，如果此人反映的是小火箭人的想法，那么他们不会存在太久！”

朝鲜外长李勇浩在离开纽约前向西方媒体表示，世界”应该清楚记住“，这是美国首先宣战。

图片版权 AFP Image caption 李勇浩周一表示，"鉴于特朗普已经宣战，朝鲜人民民主共和国最高领导人将考虑各种选项。"

李勇浩周六在联合国大会发表措辞强硬的讲话，批评特朗普侮辱朝鲜最神圣尊严，称其"缺乏常识、精神错乱、癫狂自大"。

李勇浩表示，特朗普说"朝鲜正在进行自杀行为"，这是他犯下的一个严重错误。这一表态将招致朝鲜的导弹覆盖美国全境，是特朗普自己在进行自杀行为。如果有无辜美国人因此受到伤害，那责任在特朗普身上。

最近几周，美朝之间的口水大战不断升级。虽然朝鲜半岛的紧张局势不断升温，但是专家分析两国爆发军事冲突的风险不是很大。

李勇浩周一表示，”鉴于特朗普已经宣战，朝鲜人民民主共和国最高领导人将考虑各种选项。“

最近，朝鲜不顾联合国安理会几轮的制裁措施，仍然继续进行导弹试射和核试验。

朝鲜表示，坚持开展核计划是防止军事侵略的一种威慑，最终目的是"与美国力量相平衡"。

图片版权 KCNA / EPA Image caption 特朗普指金正恩是“火箭男”，金正恩则指特朗普是“疯老头”和“胆怯的狗”。

美国国防部23日说，当天美军B-1B轰炸机和F-15C战斗机在朝鲜东部海域的国际空域执行了飞行任务。

据美国防部发言人达娜·怀特的声明，美国空军的B-1B轰炸机从关岛起飞，F-15C战斗机从日本冲绳起飞，但并没有详述有多少架飞机参与了此次行动。

声明说，这是美军轰炸机和战斗机进入21世纪以来飞抵的非军事区最北端，显示了美军对于朝鲜"鲁莽行为"的高度重视，此次飞行也意在表明总统特朗普有很多"军事选项"应对朝鲜威胁。

美国政府对朝鲜态度强硬。特朗普19日在联合国大会一般性辩论上发表有关"彻底摧毁朝鲜"言论后，21日进一步向朝方施压，宣布新一轮严厉对朝制裁措施。

面对美方压力，朝中社22日援引朝鲜最高领导人金正恩的声明说，特朗普在世界面前发表对其国家和本人的侮辱言论，他本人正在考虑如何对此采取最强硬的反击措施。