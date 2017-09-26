九张数据图表告诉你朝鲜的一切

在朝鲜与美国继续互相吓唬对方之际，由于金正恩的铁腕管治，仔细控制人民与外部世界的联系，我们很难得知朝鲜群众对当前局势的看法。

朝鲜这个国家时常被认为是封闭、孤立，于21世纪社会彻底脱节。确切的统计数据难以获取，只能依靠估算。但这些数据反映了怎样的一个朝鲜生活？

金日成在1948年实际创立朝鲜政权，其家族自此一直统治国家，权力父传子、子传孙。

在同一时期，韩国先后出现六次共和、一次革命、几次政变，并最终过度至自由、公平的民主选举，先后12人担任过韩国总统，合共19届政府。

也许300万部手机听起来已经很多，但在一个人口2500万的国家，这意味着每10个人只有一位多一点拥有手机。这些手机用户据信都集中在首都平壤。

朝鲜基本上只存在高丽电信（Koryolink）一个网络，但手机市场据信在此有限的空间中持续增长。高丽电信是朝鲜当局与埃及奥斯康电讯（Orascom）的合营企业，长久以来是唯一的选择。

但是在2015年，奥斯康发现朝鲜自行建立了敌对网络Byol，且被迫向投资者披露该公司已对其300万余订户失去控制。

然而，一些因数说明，订户数字的真确性值得怀疑。

美国约翰霍普金斯大学高级国际问题研究院美韩研究所的研究显示，部分增长可能源于朝鲜人的计算，他们认为多开一份月费合同比多买通话时间来得便宜。

在手机供应极其有限之余，朝鲜绝大多数人也只能合法登入该国的“私人互联网”——这实际上是一个全国范围的封闭内联网。

一份在2016年发表的报告指出，朝鲜只登记了28个网络域名。

这也许听起来像个都市传说，但一些调研指出，朝鲜男性平均要比韩国男性为矮。

首尔成均馆大学校的丹尼尔·施韦肯迪克教授（Prof Daniel Schwekendiek）曾经采集抵达韩国的脱北者（朝鲜出逃难民）的身高数据，发现韩朝男性身高有3至8厘米（1.2至3.1英寸）的差异。

施韦肯迪克教授强调，韩国与朝鲜人的身高差异不能视为基因差异，因为两者的民族根本相同。

对于批评者认为脱北者更可能因为营养不良而长得个子矮小，他也予以驳斥。

至于导致朝鲜人比韩国人矮的原因，一般认为是当地粮食长期短缺之故。

来自朝鲜首都平壤的影像中常见朴素、车流稀少的宽阔大道，但在城外情况很不一样。

根据2006年的数据，朝鲜有公路25554公里，但只有3%有铺设路面，相当于仅仅724公里（449英里）。

此外，据估算，朝鲜每1000人当中，只有约11人拥有汽车，因此巴士站可以看到长长的人龙。

图片版权 AFP Image caption 朝鲜民众很大程度上依赖大众运输出行。

朝鲜依赖出口煤矿来维持国计民生，但要量度其总值存在困难，因为所有数据都是来自进口煤矿的国家。

朝鲜绝大多数煤矿都出口到中国，但中国在2017年2月下令禁止进口朝鲜煤矿。然而部分分析人士对于中国制裁朝鲜的目的存有怀疑。

彼得森国际经济研究所的研究员肯特·博伊德斯顿（Kent Boydston）说：“有些追踪船舶的人在禁运实施之后，都还有见过朝鲜轮船停靠中国的煤炭港口。我相信中国有中断煤炭进口，但并非全部。”

直到1973年为止，朝鲜与韩国的财力相若。

但从那刻开始，韩国工业突飞猛进，领先世界。三星、现代等企业成为世界各地家喻户晓的名字。

朝鲜在1980年代因为坚持国家计划经济，结果陷入滞胀的局面。

虽然朝鲜以人口计算是全球第52大国家，但却拥有世上第四大军队。

朝鲜的军事开支估计占据国内生产总值（GDP）的25%，几乎所有朝鲜男性都曾参与某种形式的军训。

发生于1990年代的连场饥荒导致朝鲜的人均寿命急跌，但哪怕这个因素被剔除，朝鲜人均依然比韩国短寿将近12年。

粮食短缺持续是朝鲜人一般较短寿的原因。

2017年，韩国出生率创纪录新低，该国在此前10年一直设法推高出生率。

韩国花费了700亿美元来发放婴儿出生分红、改善男士侍产假和资助不育治疗。