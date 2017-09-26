BBC新设朝鲜语频道向朝鲜播放电台节目 朝鲜曾表反对
英国广播公司国际台（BBC World Service）新设立朝鲜语（韩语）频道周一（25日）正式启播，营运新闻网站及电台节目，重点服务是向朝鲜提供资讯。
朝鲜人民在政府管控下，大多难以获得独立的新闻资讯。据无国界记者组织公布的全球新闻自由指数，朝鲜多年来都是榜尾。
朝鲜语频道会每日透过大气电波，在平壤凌晨时间播放30分钟电台新闻节目。其网站亦会提供撰写的报道和可供下载和分享的视频及电台节目。
除了新闻、体育、财经、文化及深入报道，朝鲜语频道亦会提供英语学习资讯。该频道的记者将分别驻守在韩国首尔、伦敦和华盛顿。
朝鲜的反应？
朝鲜近期多次试射导弹，和因为核试而遭受国际社会制裁，领袖金正恩亦与美国总统展开骂战，朝鲜官员更指控美国“宣战”。
朝鲜语频道正式上线，正是朝鲜半岛局势升级的时刻。
BBC国际台总监费朗西丝卡‧昂斯沃思（Francesca Unsworth）早前接受英国《卫报》采访时透露，朝鲜驻英国大使馆曾经向BBC表明反对设立有关频道，但昂斯沃思对朝鲜方面强调，朝鲜语频道并非“异见电台”，“不是站在任何政府的一方”。
昂斯沃思透露，朝鲜语频道有团队成员是有朝鲜背景。
昂斯沃思认为朝鲜明显是“世界上最需要”独立新闻的国家，朝鲜许多年轻人渴望了解政府以外的资讯，新设的频道可以让“朝鲜人民可以在铺盖中听节目而不用让邻居知道”。
根据韩国电视台KBS调查，约三分一脱北者声称曾在朝鲜国内接触外国广播。
12种新增的语言频道
BBC国际台在英国政府资助2.91亿英镑下设立12种新的语言频道，包括朝鲜语、旁遮普语、赛尔维亚语等等。
这次扩充是70多年来最大的一次，连同此前的语言，BBC国际台将提供逾40种语言服务。
BBC总裁托尼‧霍尔（Tony Hall）曾指这些新频道是为BBC揭开新一页，形容BBC国际台是英国其中一个最重要的文化出口。
BBC国际台2016年每周平均观众达2.69亿人，目标是2022年，可以增至5亿人。
|朝鲜语（Korean）
|两韩分裂多年，韩语在两地发展略有差异，但整体而言两地也能以朝鲜语（韩国称为韩语）沟通。
|旁遮普语（Punjabi）
|旁遮普语除了在巴基斯坦和印度部分地区广泛应用，在英格兰及威尔斯地区，旁遮普语继英文及波兰语后，最多人使用的语言。
|古吉拉特语（Gujarati）
|古吉拉特语是印度官方语言之一，在巴基斯坦和多处地方都有人使用古吉拉特语，印度国父圣雄甘地以及巴基斯坦国父穆罕默德·阿里·真纳的第一语言就是古吉拉特语。
|马拉地语（Marathi）
|马拉地语为印度马哈拉施特拉邦（即包括孟卖）重点语言之一。
|泰卢固语（Telugu）
|泰卢固语是印度安得拉邦的官方语言。
|阿方奥罗莫语（Afaan Oromoo）
|阿方奥罗莫语是埃塞俄比亚最大族群的语言。
|阿姆哈拉语（Amharic）
|阿姆哈拉语是埃塞俄比亚的官方语言。
|提格利尼亚语（Tigrinya）
|提格利尼亚语是厄立特里亚工作语言，阿拉伯语、英语亦是当地主要语言，而在埃塞俄比亚也有人使用提格利尼亚语。
|伊博语（Igbo）
|伊博语是尼日利亚官方语言，在赤道几内亚也有人运用。
|皮钦语（Pidgin）
|皮钦语不是任何一个族群的母语，但却是因为不同族群为了沟通所发展出来的混杂语言，在南部尼日利亚、加纳、喀麦隆、赤道几内亚，则有这种混合英文及各地语言所产生的语言。
|约鲁巴语（Yoruba）
|约鲁巴语在尼日利亚西南部及多个西非国家也被应用。
|赛尔维亚语（Serbian）
|BBC国际台在2011年曾关闭塞尔维亚语频道的网站及电台服务，今次将再度启动数码服务，并希望提升报道巴尔干及东欧地区的新闻的能力。