图片版权 REUTERS/Kyodo Image caption 据无国界记者组织公布的全球新闻自由指数，朝鲜多年来都是榜尾，一般民众只能收到官方媒体的资讯。

英国广播公司国际台（BBC World Service）新设立朝鲜语（韩语）频道周一（25日）正式启播，营运新闻网站及电台节目，重点服务是向朝鲜提供资讯。

朝鲜人民在政府管控下，大多难以获得独立的新闻资讯。据无国界记者组织公布的全球新闻自由指数，朝鲜多年来都是榜尾。

朝鲜语频道会每日透过大气电波，在平壤凌晨时间播放30分钟电台新闻节目。其网站亦会提供撰写的报道和可供下载和分享的视频及电台节目。

除了新闻、体育、财经、文化及深入报道，朝鲜语频道亦会提供英语学习资讯。该频道的记者将分别驻守在韩国首尔、伦敦和华盛顿。

图片版权 AFP Image caption 人权组织多次在两韩边境放热气球，把收音机及反平壤刊物送到朝鲜。

朝鲜的反应？

朝鲜近期多次试射导弹，和因为核试而遭受国际社会制裁，领袖金正恩亦与美国总统展开骂战，朝鲜官员更指控美国“宣战”。

朝鲜语频道正式上线，正是朝鲜半岛局势升级的时刻。

BBC国际台总监费朗西丝卡‧昂斯沃思（Francesca Unsworth）早前接受英国《卫报》采访时透露，朝鲜驻英国大使馆曾经向BBC表明反对设立有关频道，但昂斯沃思对朝鲜方面强调，朝鲜语频道并非“异见电台”，“不是站在任何政府的一方”。

昂斯沃思透露，朝鲜语频道有团队成员是有朝鲜背景。

昂斯沃思认为朝鲜明显是“世界上最需要”独立新闻的国家，朝鲜许多年轻人渴望了解政府以外的资讯，新设的频道可以让“朝鲜人民可以在铺盖中听节目而不用让邻居知道”。

根据韩国电视台KBS调查，约三分一脱北者声称曾在朝鲜国内接触外国广播。

Image caption 昂斯沃思透露，韩语频道有团队成员是具朝鲜背景。

12种新增的语言频道

BBC国际台在英国政府资助2.91亿英镑下设立12种新的语言频道，包括朝鲜语、旁遮普语、赛尔维亚语等等。

这次扩充是70多年来最大的一次，连同此前的语言，BBC国际台将提供逾40种语言服务。

BBC总裁托尼‧霍尔（Tony Hall）曾指这些新频道是为BBC揭开新一页，形容BBC国际台是英国其中一个最重要的文化出口。

BBC国际台2016年每周平均观众达2.69亿人，目标是2022年，可以增至5亿人。