朝鲜核危机：毛泽东曾比金正恩“更可怕”

图片版权 xinhua Image caption 毛泽东和苏联领导人赫鲁晓夫：中苏友好时期，苏联在核武器和导弹技术方面曾给与中国许多帮助。

有专家建议国际社会接受一个拥核的朝鲜。中国当初也是在国际孤立中取得"两弹一星"，时过境迁，朝鲜拥核之路能走通吗？

虽然中国和美国都反对朝鲜拥核，但美国一直认为中国政府没有全力对朝鲜施压。毕竟中国同朝鲜有长达56年的防务条约，中朝贸易占朝鲜外贸的90%，没有哪个国家对朝鲜能有像中国那样的影响力。

对于朝鲜核武器和导弹项目的挑战和危机的严重程度，美国和中国看法并不一致。美国坚持朝鲜去核化然后再谈判，而中国认为可以先谈判最后达成朝鲜去核目标。

美国国务卿蒂勒森7月说，朝鲜仅冻结在现有核项目水平不够。美国不能容忍朝鲜拥有能够携带核弹头，射程达美国本土的洲际弹道导弹。而中国外长王毅4月表示要朝鲜停止核武和导弹研发换取美韩停止军演和相关军事部署，同时也反对美国在韩国部署"萨德"反导系统。

对朝鲜这个同中国有1400多公里共同边界的邻国，中国有不同于美国的自身考虑。中国担心朝鲜政府垮台会引发难民危机和核扩散，也不愿意看到美军进入朝鲜。

另外，中国也有一段顶住国际压力发展核武器和导弹技术的历史。这至少使中国民间舆论存在对朝鲜拥核与导弹技术有不同角度的理解。

拥核历史相似

中国从上世纪50年代中期决定发展核武器到1964年首次核试爆的间隔约10年。此后10年里中国陆续取得了所谓"两弹一星"。最初的"两弹一星"指原子弹，导弹和人造卫星，但随着掌握氢弹和中子弹技术，"两弹"遂指核弹和导弹。

图片版权 xinhua Image caption 中国在1964年10月试爆成功了第一颗原子弹（两年后导弹核弹头试爆成功。1967年6月试爆成功第一颗氢弹）

毛泽东在1946年对美国记者安娜·路易斯·斯特朗说，"原子弹是美国反动派用来吓人的纸老虎”。但后来中国决定发展核武器时，毛泽东又说（美国）"看不起我们，是因为我们没有原子弹，只有手榴弹"。他还说"搞一点原子弹、氢弹、洲际导弹，我看有10年功夫是完全可能的"。

中国在1964年10月试爆成功了第一颗原子弹，两年后导弹核弹头试爆成功。1967年6月试爆成功第一颗氢弹。

据赫鲁晓夫回忆，毛泽东曾经对他说同美国打核大战不可怕。他说如果核战让世界人口损失一半，但还会剩下一半，那样帝国主义将会被全部毁灭，而社会主义还会存在……毛泽东还说尼赫鲁对核战的看法更悲观。

美国《国家利益》杂志7月刊文说，虽然金正恩的核武野心令各国提心吊胆，但毛泽东对核武器的观点比金正恩更可怕。

中国当初大力核武器据说是为了对付美国的"核讹诈"，以及赫鲁晓夫时期苏联同美国搞"缓和"，搞核禁试，阻止中国拥核。50年代末中苏关系破裂，中国研发核武和导弹技术失去了苏联的支持。中国认为苏联变成了修正主义，同美国搞"缓和"，要出卖中国利益。

而朝鲜研发核武器和导弹技术也有相似背景，朝鲜认为中国这个盟友自“改革开放”以来开始资本主义和平演变，并且同朝鲜的宿敌美国和韩国修好。

朝鲜首次进行核试验时就说，拥核"完全是针对美国的侵略威胁，是为了保卫朝鲜的国家最高利益和民族安全，也是为了防止在朝鲜半岛发生新战争"。今年朝鲜进行第六次核试验后，朝鲜官方媒体指责中国党报和帝国主义勾结，恶意地谴责朝鲜；还指责中国和美国保持一致，强化对朝鲜的遏制。

承诺不先使用核武

中国拥核后一直实行所谓最低限度核威慑战略，并承诺不首先使用核武器。专家分析认为，不首先使用核武器的承诺意味着中国核武器部署数量更少，预警程度更低。

图片版权 REUTERS/KCNA Image caption 朝鲜媒体报道显示金正恩正在视察朝鲜研发的氢弹

但要保持低限度的有效威慑，能够在敌方第一次核打击后实行有效反击，中国一直在发展"精干有效"的核武力，即提高核武器的生存能力，可靠性和突防能力。具体措施包括修建被称为 "地下长城"的数千公里长的部署核武器的地下隧道网络，以及发展潜射战略导弹。

面对美韩联合军演和外部军事压力，朝鲜多次声称要对美韩进行先发制人的打击甚至核打击。这表明朝鲜一方面试图用核武器弥补对美韩在常规军力的弱势，另外一方面降低使用核武器门槛让敌手不敢"轻举妄动"，加大有限核武的威慑力。

去年初朝鲜进行第四次核试验后发表声明，只要朝鲜主权不受侵犯，朝鲜就不会首先使用核武器。5月朝鲜领导人似乎改变了先发制人的策略，表示朝鲜是"负责任"的"持核国家"，说只要敌对势力不用核武器攻击朝鲜……朝鲜就不会首先使用核武器。

中国专家认为这是朝鲜面对国际制裁压力在核问题上的缓和信号。但许多韩国专家认为朝鲜不首先使用核武器的表态和他们坚持发展核武器的根本立场没有什么不同。

许多国际问题专家认为现在让朝鲜弃核已经不可能，建议各国接受一个拥核的朝鲜。复旦大学的国际问题专家沈丁力就说过，如当初没有力量能够阻止美国，中国，以色列，印度和巴基斯坦取得核武器一样，现在有关国家也要适应同一个拥核的朝鲜和平相处。

美国前朝鲜人权特使莱夫科维茨敦促特朗普政府同中国谈判，放弃美国朝鲜战后支持韩国领导下实现朝鲜统一的政策。