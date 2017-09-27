图片版权 Reuters

沙特阿拉伯官方媒体报导，该国国王萨勒曼（King Salman）颁布命令，第一次允许让女性获得驾驶执照。

沙特通讯社报导，相关政府部门将在30日内准备好相关报告，命令则将在2018年6月开始执行。

沙特阿拉伯是目前世界上唯一禁止女性驾车的国家。

在当前法规下，该国只有男性可以持有驾驶执照，而女性如果在公共区域开车可能会被拘捕或罚款。

由于这一条法律，很多家庭不得不雇用私人司机来为女性亲属开车。

沙特的维权组织要求准许女性驾驶已经持续多年，而一些女性则因为违反规定而被监禁。

沙通社报导指：“皇室诏令将会实行一系列交通规例，包括向男、女性同样颁发驾驶执照。”

沙特驻美国大使哈立德·本·萨勒曼（Prince Khaled bin Salman）表示，这是“历史性的大日子”，也是“正确时间作出的正确决定”。

他向外界证实，女性将不需要得到男性监护人的许可，就能学习驾驶课程，并将可以在任何地方开车。

各界回响

沙特的这一举措受到美国国务院的欢迎，美国将此称为“向正确方向迈出的一大步”。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）也对这一决定反应积极。

曾在2017年因为藐视有关条例而被扣留73天的沙特的活动人士卢贾因·哈特罗尔（Loujain al-Hathloul）在有关消息宣布后，在推特（Twitter）上发帖说“感谢上帝”。

一个名为“Women2Drive”的倡议活动的组织者马纳尔·沙里夫（Manal al-Sharif）过去也曾因为开车而被监禁。消息公布后，她在推特上发帖说，沙特阿拉伯将“永远不再一样”。

在吉达的活动人士萨哈·纳西夫（Sahar Nassif）告诉BBC说，她为此感到“非常、非常兴奋——大笑着跳上跳下”。

“我要买我的梦想之车，就是一辆敞蓬的福特野马，而且是黑黄配色的，”她说。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @manal_alsharif You want a statement here is one: "Saudi Arabia will never be the same again. The rain begins with a single drop" #Women2Drive ❤️ — منال مسعود الشريف (@manal_alsharif) 2017年9月26日

在社交媒体上，“我是我自己的监护人”以及“沙特女人会开车”的话题标签迅速流转了起来。

不过，并非所有人都对此反应积极，一些保守人士指政府“扭曲了《可兰经》中的教义”。

其中一个批评者的推特帖文说：“据我所记得的，可兰经的学者曾说，女人开车是禁忌。为什么它忽然间就变成了是可以的？”

另一些人则强调，尽管这是一种进步，但沙特阿拉伯在性别平等的问题仍有很长的路要走。

分析：沙特社会的重大转变

BBC安全事务记者弗兰克·加德纳（Frank Gardner）

这一命令对沙特阿拉伯来说是件大事。数十年来，沙特的女性，其中有很多是受过极其良好的教育，也是非常有雄心的，她们都在等待机会全面参与到这个国家的经济中来。

在所有这些时间里，每个家庭都不得不分出额外的开支，因为他们必须从南亚或者东南亚雇用外来工充当司机，还要给他们提供吃住和保险。

目前，大约有80万名外来司机正在为沙特当地的女士开车。而这一政策改变来得如此之慢是因为宗教保守派的反对，他们的看法要么是“她们太蠢，不能开车”，要么是“这会带来不能容忍的男女混杂”。

不过，新的命令与沙特王储穆哈迈德·本·萨勒曼（Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman）一个叫做“2030视野”的项目一致。该项目意在促进沙特社会的现代化，使之更加与世界其他地方接轨。

生活方式受限的沙特女性

沙特执法部门采取的是严格的逊尼教派穆斯林守则，被称为瓦哈比派，当中以性别隔离规定而著称。

女性必须遵守严格的着装规定，不得与没有血缘关系的男性有所联系；如果她们要出外旅行、工作或者就医，就必须由一名男性监护人陪同或者取得该监护人的书面许可。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 沙特女性首次被允许进入法赫德国王体育场参加国庆活动

这个伊斯兰国家最近首次允许女性参与周六（9月23日）的国庆日庆祝活动，在社交媒体上受到保守派的回击。

节庆活动包括烟花、灯光表演和在首都利雅德法赫德国王国际体育场举办的一场演唱会。